قبل وبعد: لمسات بسيطة تحول هذا المطبخ بشكل كامل

يعتبر المطبخ الغرفة الرئيسية في المنزل بأكمله ، والبيئة التي كانت في يوم من الأيام تقضي أمهاتنا – وما زال بعضها اليوم – معظم اليوم. حتى اليوم ، على الرغم من إنفاق المزيد من الوقت بعيداً عن المنزل ، إلا أن المطبخ هو ، إلى جانب الحمام ، أكثر الغرف استخدامًا وأكثرها استغلالًا.
سواء كانت غرفة كبيرة أو مساحة مفتوحة أو مطبخ صغير ، بالتأكيد أثاث المطبخ هو الأكثر تضررا من مرور الوقت، حرارة الموقد والماء والبخار والدهون، جميعها تؤثر سلبًا على مظهره، وعلى الرغم من أن التكنولوجيا اليوم تلبي احتياجات الصلابة والقوة، إلا أنه بعد بضع سنوات، لا محالة، يجب تجديد المطبخ الخاص بك.
في بعض الأحيان، لا يمكنك تجديد الغرفة بالكامل ولكن عليك التكيف مع المساحات المحددة مسبقًا، هذه هي حالة إعادة تأهيل هذا المطبخ في لومباردي، بواسطة Studio Forma ، الخبراء في التجديد والتصميم الداخلي.
كما نرى في هذه الصورة من
قبل ، كانت حاجة العميل لتجديد المطبخ ملحة، حيث كان هناك الأثاث والجزيرة غير متطابقان. وقد تم إعادة تجميع المطبخ من خلال عملية تجديد سابقة، وإزالة الوحدات ووضع المواقع المتبقية بطريقة أقل من المثالية، مما أدى إلى خلق مطبخ صغير غير مألوف وذلك على الرغم من الإطلالة الكلاسيكية الأنيقة لوحدات المطبخ.
على الرغم من الصعوبات الأولية ، تمكن Studio Forma من ترميم المطبخ دون عائق، والحصول على نتيجة نهائية مرضية تمامًا وتلبي طلبات العميل؛ حيث تم الحفاظ على نفس التصميم والحفاظ على قمم الرخام والأجهزة، مما جعل عملية تصميم المطبخ الجديد أكثر تعقيدًا، ولكن من خلال الخبرة والاحترافية، أمكن تنفيذه تمامًا كما يرغب العميل.
إن أبواب المطبخ الجديدة تم تغطيتها بالبلوط، وللحفاظ على هذا التأثير
الطبيعي؛ تم منحها طبقة طلاء معالجة، كما تم تصميم خلفية لامعة على الحائط، مع لون أحمر قوي وجرئ، لكسر الرتابة والملل، وإعطاء الطابع والحيوية إلى الغرفة. حتى الثلاجة تم اختيارها في نفس الظل.
بعد التجديد، أصبحت الخزائن تتمتع بمظهر أكثر تناسقًا ومثالية، مع أبواب أنيقة ووظيفية، ومقابض حديثة، أما الأجزاء الداخلية للأثاث، فقد تم تغطيتها مع صفائح بيضاء، وتم إدراج الميكروويف في رف مفتوح، بينما تم إخفاء غسالة الأطباق في الخزانات السفلية.
الاحتراف والكفاءة كانا الأسباب الرئيسية لنجاح هذا المشروع، فبدون تشويه البيئة بالكامل ، قام Studio Forma بتجديد المطبخ مع الأخذ بعين الاعتبار جميع طلبات العميل ، وإدارتها لجعل الأثاث أكثر عملية ، دون إهمال التصميم والانسجام داخل الغرفة. مع الاحتراف والمهارات الصحيحة ، يمكنك الحصول على نتيجة تلبي كافة احتياجاتك.لمزيد من الأفكار والتصميمات الملهمة للمطابخ الحديثة، تفضل بقراءة المقال التالي، أحدث صيحات تصميم المطابخ الإيطالية الحديثة