قبل وبعد: لمسات بسيطة تحول هذا المطبخ بشكل كامل

يعتبر المطبخ الغرفة الرئيسية في المنزل بأكمله ، والبيئة التي كانت في يوم من الأيام تقضي أمهاتنا – وما زال بعضها اليوم – معظم اليوم. حتى اليوم ، على الرغم من إنفاق المزيد من الوقت بعيداً عن المنزل ، إلا أن المطبخ هو ، إلى جانب الحمام ، أكثر الغرف استخدامًا وأكثرها استغلالًا.

سواء كانت غرفة كبيرة أو مساحة مفتوحة أو مطبخ صغير ، بالتأكيد أثاث المطبخ هو الأكثر تضررا من مرور الوقت، حرارة الموقد والماء والبخار والدهون، جميعها تؤثر سلبًا على مظهره، وعلى الرغم من أن التكنولوجيا اليوم تلبي احتياجات الصلابة والقوة، إلا أنه بعد بضع سنوات، لا محالة، يجب تجديد المطبخ الخاص بك.

في بعض الأحيان، لا يمكنك تجديد الغرفة بالكامل ولكن عليك التكيف مع المساحات المحددة مسبقًا، هذه هي حالة إعادة تأهيل هذا المطبخ في لومباردي، بواسطة Studio Forma ، الخبراء في التجديد والتصميم الداخلي.