6 تصميمات مثيرة لمكتبات تُكمل الإطلالة الأنيقة

على نحو متزايد، أصبح الخبراء يوظفون إبداعاتهم في تحسين المساحة المتاحة، وتجنب إضافة أبعاد إضافية ، خاصة في المنازل ذات الحجم المنخفض. ولا شك أن الحل الأمثل هو اعتماد أنظمة الأثاث المستعرضة والوحدات الموفرة للفضاء ، والتي تقدم مع ذلك تصميمًا جذابًا يتماشى مع أسلوب التصميم الداخلي الكلي. يمكن أن يحدث حتى أن هذه هي بالضبط لتصبح الأنصار الحقيقية للبيئات.
مثال على ذلك؛ توفر مجموعة Siderio المثيرة للاهتمام، مساحة رائعة وأنيقة لـ تخزين الكتب، مع تصميمات مستوحاة من الصناعة، حيث تقدم إصدارات متنوعة مع نداء عصري مناسب لأي نوع من الغرف ، ليتم اختيارها وفقا لاحتياجاتك. دعونا نرى بعض!
هناك دائمًا حاجة إلى مساحة إضافية عندما يتعلق الأمر بالكتب والزخارف والأنظمة الصوتية التي سيتم تضمينها في غرفة المعيشة الخاصة بك ، حتى في أكثر غرفة بسيطة. في الواقع ، في بعض الأحيان ، لا تكون خزانة الكتب كافية لتخزين ما تريد: تحدي تستجيب له العلامة التجارية Siderio على الفور من خلال تقديم نموذج للمكتبة مع التطوير الرأسي والميزات الأساسية ، ليتم دمجها وتحريكها وملئها بالإرادة ومع سهولة. مكمل يمكن أن يكمل حتى أكثر مناطق المعيشة تطلبا وأكثر.
في الواقع ، يمكن إعادة اكتشاف هذا النوع من خزانة الكتب لا سيما في غرف أخرى من المنزل ، تماما مثل منطقة النوم. خذ على سبيل المثال هذه غرفة النوم، حيث يختفي المفهوم التقليدي للالسرير لمغادرة المكان إلى وحدة مدمجة ومتجدد الهواء الذي يتضمن المزيد من الوظائف في نموذج واحد، لتصبح في بعض الأحيان الدعم لمصباح والكتب، وأحيانا ملابس شنقا.
مكتبة ذات روح مزدوجة – وظيفية وزخرفية – هي تلك التي نراها الآن ، والتي تم إنشاؤها في صورة وشبه إطار ديناميكي يتم عرضه في غرفة المعيشة المعاصرة المثالية. يمكن تثبيته على الحائط ووحداته ، ويثبت أنه حليف ثمين للبيئات الحية من جميع الأحجام ، خاصة تلك ذات الحجم المنخفض بفضل بصمتها الصغيرة ، ولكن دائمًا يضمن تأثيرًا بصريًا كبيرًا.
لإكمال أكثر مناطق الاسترخاء حداثة ، يوجد ملحق لا يمكن تفويته ومصمم كعنصر للتصميم النقي: رف للمجلات يركز على الوهم البصري الذي يلعب بالأحجام والتوازن والمنظورات. تبدو هذه القطعة المميزة متوازنة على الأرض ولكنها مستقرة تمامًا ، وهي مثالية للمساحات ذات الذوق البسيط والحديث.
وإذا كان يمكن نقل الرفوف حسب الضرورة؟ هذا هو مفهوم خزانة الكتب التالية ، مع رفوف طويلة وانزلاقية ، لتوفير قدر أكبر من الحرية التركيبية لأولئك الذين يقدمون المساحات. فكرة مفيدة للغاية تتشكل مع الأشياء والكتب نفسها ، وتعديل نفسها إلى الكمال وتتكيف مع كل لقطات مربع. في كل من الأرضية والنسخ المعلقة ، يمكن لمكتبة من هذا النوع ، على سبيل المثال ، إثراء جدران غرفة المعيشة ، وكذلك غرفة النوم ومنطقة الدراسة والمدخل.
في كل من هذه المجالات الوظيفية ، في الواقع ، لا يمكن أن يكون هذا الملحق متعدد الاستخدامات إلا إستراتيجية من أجل الاستفادة المثلى من لقطات مربعية ولمسة من التصميم الصناعي.
كعنصر مقسم للغرفة أو كخزانة حائط ، يبدو أن هذا المحلول المعدني ذو الوجهين قد تم إنشاؤه ليصبح البقعة الحقيقية للأثاث الصناعي على طراز الدور العلوي. إن شكله الرشيق الذي يستغل العمودي وتناوبه بين كامل وفارغ يضمن جاذبية أصلية ، ومناسبة بشكل خاص للحياة الحديثة. ومع ذلك ، فإن الفتح على كلا الجانبين يسمح للضوء بالانتشار بحرية في الغرفة وعبور المكتبة دون مواجهة العقبات.لمزيد من التصميمات والأفكار الملهمة والأنيقة، تفضل بقراءة المقال التالي، أفكار لتصاميم جدران عصرية في منزلك