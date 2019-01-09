المطابخ المفتوحة: نصائح وأفكار وأمثلة

المركز العصبي للمنزل هو بلا شك المطبخ ، وإذا أصبح ظاهرًا في منطقة المعيشة ، فإن النتيجة مثالية. في هذا الكتاب من الأفكار سوف تجد نصائح وأفكار مفيدة حول الطرق الأكثر إبداعًا وعمليًا لترتيب العناصر التي تشكل مطبخًا مفتوحًا والعديد من المشروعات الجميلة التي تدعمها. مع مرور الوقت تطور مفهوم المنزل ومعه أيضًا طريقة استخدام البيئات النسبية.

إذا كان المطبخ يعتبر خلف الكواليس وكانت القاعة هي المكان الذي يمكن أن يرحب فيه الضيوف ، فقد أصبح اليوم مفهوم قابلية العيش في هذه الغرف موضع تساؤل. تم دمج غرفة الطعام أو غرفة المعيشة بشكل مثالي في بيئة المطبخ ، لتشكيل مساحة واحدة حيث يمكنك الاستمتاع بلحظات من الترفيه والاسترخاء ، حيث نقوم بطهي الطعام وتناوله في نفس الوقت. ثم يصبح المطبخ مرئيًا ويطل على ما أصبح منطقة المعيشة بمرور الوقت ، وهذا هو المكان الذي نقضي فيه معظم وقتنا.

مع هذا المفهوم الأكثر حداثة لبيئات المعيشة ، يشارك جميع الأشخاص الحاضرين في لحظات الطهي واللعب في المحادثة. الكلمة الرئيسية في هذه الحالة هي المشاركة: مشاركة المساحات مع إمكانية الاستمرار في التفاعل مع الضيوف حتى أثناء الطهي. من الواضح أن هذه الرؤية الجديدة لمعيشة المطبخ الحديث لها مزاياها وعيوبها. دعونا نراهم معا.