المطابخ المفتوحة: نصائح وأفكار وأمثلة

المركز العصبي للمنزل هو بلا شك المطبخ ، وإذا أصبح ظاهرًا في منطقة المعيشة ، فإن النتيجة مثالية. في هذا الكتاب من الأفكار سوف تجد نصائح وأفكار مفيدة حول الطرق الأكثر إبداعًا وعمليًا لترتيب العناصر التي تشكل مطبخًا مفتوحًا والعديد من المشروعات الجميلة التي تدعمها. مع مرور الوقت تطور مفهوم المنزل ومعه أيضًا طريقة استخدام البيئات النسبية.
إذا كان المطبخ يعتبر
خلف الكواليس وكانت القاعة هي المكان الذي يمكن أن يرحب فيه الضيوف ، فقد أصبح اليوم مفهوم قابلية العيش في هذه الغرف موضع تساؤل. تم دمج غرفة الطعام أو غرفة المعيشة بشكل مثالي في بيئة المطبخ ، لتشكيل مساحة واحدة حيث يمكنك الاستمتاع بلحظات من الترفيه والاسترخاء ، حيث نقوم بطهي الطعام وتناوله في نفس الوقت. ثم يصبح المطبخ مرئيًا ويطل على ما أصبح منطقة المعيشة بمرور الوقت ، وهذا هو المكان الذي نقضي فيه معظم وقتنا.
مع هذا المفهوم الأكثر حداثة لبيئات المعيشة ، يشارك جميع الأشخاص الحاضرين في لحظات الطهي واللعب في المحادثة. الكلمة الرئيسية في هذه الحالة هي المشاركة: مشاركة المساحات مع إمكانية الاستمرار في التفاعل مع الضيوف حتى أثناء الطهي. من الواضح أن هذه الرؤية الجديدة لمعيشة المطبخ الحديث لها مزاياها وعيوبها. دعونا نراهم معا.
يمكن إرجاع مزايا مطبخ مفتوح إلى قدرته على مشاركة لحظات أكثر من الأنشطة اليومية. لا يقتصر المطبخ على المكان الذي يتم إعداد الطعام فيه أو تناوله ، بل يُستخدم أيضًا للاستجمام ومكانًا يقوم فيه الأطفال بواجباتهم المدرسية. كان لا مفر من أنه مع مرور الوقت تم توسيع مفهوم المطبخ إلى منطقة المعيشة كذلك. يصبح تجميعهم أمرًا أساسيًا ليكونوا قادرين على مشاركة اللحظات المختلفة من اليوم.
إن مفهوم المشاركة ، الذي رأيناه حتى الآن يمكن اعتباره في نفس الوقت ، هو أيضا من العيوب. لماذا؟ الخصوصية أقل في سياق الاتحاد والمشاركة ، ولكن يقال أن هذا لا يمكن علاجها ، ونرى في وقت لاحق كيف
العيب الحقيقي ، الذي يتحول العديد منه إلى أنوفهم ، هو تقاسم الأبخرة والروائح ، ومع ذلك ، يمكن علاجها ، رغم كل ما يمكن علاجه ، في كلا البيئتين. على أي حال ، هناك العديد من الحلول لتحسين المسافات ، وتجنب ، ولو جزئيا فقط ، لبعض من هذه المشاكل.
دعونا نرى ما تخبرنا به هذه الأمثلة الجميلة من المطابخ المعروضة وكيف يمكننا الحصول على الإلهام.
المشروع الناجح هو المطبخ المفتوح الذي صممه فابيو كاريا: البسيط والكامل ، إلى الحد الأدنى. يتم وضع السياق بالكامل في المساحة المفتوحة لمنطقة المعيشة ، وذلك بفضل عدم وجود بلاط حائط ، وفقًا لتوجه الحياة المعاصرة ، وتصور مساحة المطبخ كجزء لا يتجزأ من غرفة المعيشة ، وعلى هذا النحو يعيشها. بفضل هذا المفهوم الحديث ، يصبح الطهي والتواصل مع الضيوف في نفس الوقت جوهر اللحظات للعيش معاً مثل الغداء والعشاء. اللون السائد هو اللون الأبيض الذي يعطي الضوء وإدراكًا أكبر للفضاء ، والذي يمثل الحل الموصى به في البيئات الصغيرة. المواد المختارة هي الخشب ، والتي يتم دمجها بشكل مثالي مع الألوان الفاتحة مما يعطي الشعور بالمساحة الأكبر.
المطبخ الذي قدمه Officina29_Architetti ، يعكس تماما مفهوم المشاركة والاتحاد. سيكون هذا واضحًا بوضوح في تعاقب المساحات ، ويتواصل دائمًا مع بعضهما البعض ، بصريًا وجسديًا. يتم تعليق غطاء المطبخ الهائل في الجو ، باستخدام كابلات من الفولاذ الرقيق لتجنب إتلاف العوارض الخشبية والتعبير الكامل عن مفهوم الاتصال بين الغرف. تتكامل فكرة استخدام مطبخ مفتوح مع جزيرة بشكل مثالي مع مفهوم شركة المساحات ، وبالتالي خلق سيولة معينة بينهما. في الواقع ، يسمح المطبخ المفتوح مع الجزيرة بالمرور من منطقة المطبخ إلى غرفة المعيشة دون عوائق تؤدي إلى بيئة فريدة من نوعها.
تتميز المطابخ الحديثة بهذه الطريقة الجديدة في تصور المساحات. مع الجزيرة أو شبه الجزيرة ، يجب أن يكون المطبخ مرئيًا في مساحة المعيشة. سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، فإن الحاجة إلى التواصل والمشاركة ، وفي المطابخ الحديثة ، تتجلى هذه الخاصية بوضوح وتطبق. يمثل المشروع الذي تمثله Lambda Design مثالاً للمطبخ المفتوح الذي يتواصل مع منطقة المعيشة بفضل إنشاء مساحة مفتوحة مهيبة. يتم الحفاظ على خصوصية منطقة المطبخ بفضل العناصر الفاصلة التي تصنع الأثاث. وهكذا ، بالإضافة إلى تحديد تقسيم الغرف ، وفي الوقت نفسه السماح بفتح نحو منطقة المعيشة ، وبالتالي ضمان سهولة الاتصال. كل ذلك يحترم المعايير الحديثة للمطبخ الذي يتواصل بشكل مثالي مع منطقة المعيشة ، وحيث يتم ضمان سيولة الحركة من خلال المساحة المتصلة.
مطبخ حديث ولذلك تتميز المطابخ الحديثة بهذه الطريقة الجديدة في تصور المساحات. مع الجزيرة أو شبه الجزيرة ، يجب أن يكون المطبخ مرئيًا في مساحة المعيشة. سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، فإن الحاجة إلى التواصل والمشاركة ، وفي المطابخ الحديثة ، تتجلى هذه الخاصية بوضوح وتطبق. يمثل المشروع الذي تمثله Lambda Design مثالاً للمطبخ المفتوح الذي يتواصل مع منطقة المعيشة بفضل إنشاء مساحة مفتوحة مهيبة. يتم الحفاظ على خصوصية منطقة المطبخ بفضل العناصر الفاصلة التي تصنع الأثاث. وهكذا ، بالإضافة إلى تحديد تقسيم الغرف ، وفي الوقت نفسه السماح بفتح نحو منطقة المعيشة ، وبالتالي ضمان سهولة الاتصال. كل ذلك يحترم المعايير الحديثة للمطبخ الذي يتواصل بشكل مثالي مع منطقة المعيشة ، وحيث يتم ضمان سيولة الحركة من خلال المساحة المتصلة.
في مشروع استوديو Mellina Corti ، يطل المطبخ المفتوح مباشرة على منطقة المعيشة. أيضا في هذه الحالة تقرر رفع جزء من الجدار لتحديد التقسيم الفرعي للمساحات ، ولكن مع تقدير معين. في الواقع ، يخبرنا الافتتاح الأمامي نحو منطقة المعيشة بالتحديد بالرغبة في السيطرة على البيئة بأكملها حتى أثناء وجودك في الموقد ، بحيث لا يستطيع أي شيء الهروب. لذا ، حتى إذا اضطررنا إلى إعادة العودة ، يمكننا المشاركة بأمان في المحادثات الجارية.لمزيد من التصميمات والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، أفكار لتصاميم جدران عصرية في منزلك