الأثاث المعلق في الحمام.. لمسة عصرية حديثة

هل أنت على وشك تأثيث حمامك أو ربما منحه لمسة تجديدة لاستقبال العام الجديد بإطلالة منعشة؟ إذا كنت تفكر في إعطاء لمسة عصرية لغرفتك ، دون التضحية بالراحة والوظائف التي يجب أن يتوفر بها كل حمام ، فلدينا الحل المناسب لك..

الأثاث المعلق للحمام،هو واحدة من اللمسات العصرية المميزة التي يمكن أن تمنح حمامك الإطلالة الفريدة التي تسغى للحصول عليها، يمكنك استخدام قطعة أو أكثر من قطعة واحدة، فهي مدمجة وقادرة على عدم الاقتصاص من المساحة والفضاء المتاح في الحمام.

الأثاث المعلق يعطي على الفور لمسة نهائية حديثة وقابلة للتكيف مع كل الأذواق، ومثالية للاستفادة إلى أقصى حد من أي نوع من المساحة ، من الأكبر إلى الأصغر ، يمكن استخدام الأثاث المعلق في كل من المغسلة، والخزانة المفردة أو المزدوجة، والمرآة، وأيضًا الخزانة أو العمود.

فكرة بسيطة ، ولكن يمكن رفضها في مقترحات لا نهاية لها دائما قادرة على إعطاء الحياة للحمام أحلامك. لمعرفة المزيد ، ألق نظرة على كتاب الأفكار لدينا لتستمد إلهامك من تصميمات الخبراء واختيار ما يناسب ذوقك لتنفيذها في منزلك الخاص!