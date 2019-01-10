الأثاث المعلق في الحمام.. لمسة عصرية حديثة

هل أنت على وشك تأثيث حمامك أو ربما منحه لمسة تجديدة لاستقبال العام الجديد بإطلالة منعشة؟ إذا كنت تفكر في إعطاء لمسة عصرية لغرفتك ، دون التضحية بالراحة والوظائف التي يجب أن يتوفر بها كل حمام ، فلدينا الحل المناسب لك..
الأثاث المعلق للحمام،هو واحدة من اللمسات العصرية المميزة التي يمكن أن تمنح حمامك الإطلالة الفريدة التي تسغى للحصول عليها، يمكنك استخدام قطعة أو أكثر من قطعة واحدة، فهي مدمجة وقادرة على عدم الاقتصاص من المساحة والفضاء المتاح في الحمام.
الأثاث المعلق يعطي على الفور لمسة نهائية حديثة وقابلة للتكيف مع كل الأذواق، ومثالية للاستفادة إلى أقصى حد من أي نوع من المساحة ، من الأكبر إلى الأصغر ، يمكن استخدام الأثاث المعلق في كل من المغسلة، والخزانة المفردة أو المزدوجة، والمرآة، وأيضًا الخزانة أو العمود.
فكرة بسيطة ، ولكن يمكن رفضها في مقترحات لا نهاية لها دائما قادرة على إعطاء الحياة للحمام أحلامك. لمعرفة المزيد ، ألق نظرة على كتاب الأفكار لدينا لتستمد إلهامك من تصميمات الخبراء واختيار ما يناسب ذوقك لتنفيذها في منزلك الخاص!
ما هو حجم خزانة الحمام المعلقة التي يمكنك أن تضيفها إلى إطلالة حمامك الخاص؟ كما ذكرنا سابقا ، كل هذا يتوقف على اللقطات المربع في بيئة حمامك. إذا كان الحمام كبيرًا ، فيمكنك اللعب مع الحوض والخزائن لإنشاء هندسة أثاث شخصي؛ خلاف ذلك ، يجب أن تمتثل للأبعاد القياسية لخزانة الحمام المعلقة ، بين 70 سم و 80 سم.
المثال الموضح في الصورة هو حل وسط مثير للاهتمام يستغل شكل وحجم الحوض لتضمين قطعة أخرى من الأثاث، وقد تم اختيارهما بلون أبيض يحافظ على الاتساع البصري مع توفير تنوع أنيق بين الأدراج المغلقة والمفتوحة.
فكرة أثاث الحمام المعلق، تعتمد في الاساس على التأكد من أن المساحة يمكن تحسينها على أكمل وجه. بهذا المعنى ، تظهر لنا الصورة مثالًا ممتازًا، حيث تصميم حوض غسيل كبير الحجم وعملي، يجمع بين الحوائط الكلاسيكية المزودة بالأرفف المكشوفة، وهي فكرة يمكنك النظر فيها ما إذا كنت تريد الحد الأدنى من الأناقة في الحمام خاصة مع تلك الخزانة العمودية البيضاء التي توفر المزيد من المساحات التخزينية المعلقة دون شغل أي فضاء إضافي.
هذا الحل المبين في الصورة يشبه إلى حد كبير المثال السابق، باستثناء شيء واحد، فكما ترون ، حوض الغسيل المعلق هو ضعف الحجم ، ومع ذلك فإنه يحافظ على نفس المجموعة من الأدراج والرفوف. هذا المثال يقدك حل مناسب للحمامات ذات المساحات الكبيرة، فهو يشغل حيز بصري غير صغير ولكنه في الوقت ذاته لا يشغل أي حيز من الفضاء الأرضي للحمام.
يمكن تكييف أثاث الحمام المعلق مع مختلف الأذواق والاحتياجات، من الأكثر حداثة إلى الكلاسيكية، ومن الأمثلة على ذلك مغسلة ملونة، حيث توقف اللون الأبيض وتكسر سيطرته من خلالة لمسة لونيه جميلة من اللون الأخضر المشرق.
هذا النموذج يقدم حل لأولئك الذين لا يستطيعون التخلي عن فرحة الألوان وربما ترغب في تحسين مساحة الحمام متوسطة الحجم، ويتم دعهما من خلال قطعة السجاد التي تقدم رقعة خضراء تجلب الطبيعة إلى قلب هذا الحمام، مع المزهريات المليئة بالأوراق الخضراء.
إذا كنت تخطط بدلاً من ذلك لتجهيز حمامك بألوان أكثر رصانة ، دون التخلي عن شخصية معينة ، فإن هذه الصورة توفر لك بالتأكيد فكرة رائعة. كما يمكنك أن ترى ما تبقى من الحل بالوعة مجلس الوزراء، ولكن أن يتحول إلى البساطة النقي: حتى على الخشب الذي يعطي الدفء والأناقة، ولكن غير قادرة على خلق أسلوب الحد الأدنى في جميع وجهات النظر.
من الواضح أننا عندما نتحدث عن أثاث الحمام المعلق ، لا نعني فقط المغسلة ، ولكن الأثاث كله يعطي الحياة للأثاث. في هذا المعنى، ونحن ندعوك لإلقاء نظرة في المرآة مع أضواء له هو مبين في الصورة: مثالية لزيادة المساحة في حمام صغير، هو مزيج مثالي من وظائف والعاطفة للحصول على التفاصيل.لمزيد من الأفكار والتصميمات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، منزلك أجمل وأبسط مع هذة النصائح