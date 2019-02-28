أناقة الألوان الداكنة في تصميم 5 غرف سفرة مختلفة

غرف السفرة تعد واحدة من أهم الغرف الموجودة في المنازل أو الفيلات أو القصور؛ حيث أنها تعبر وبشدة عن التجمعات الأسرية بشكل يومي على طاولة واحدة لتناول جميع أنواع الأطعمة والوجبات، أو على الأقل أحد هذه الوجبات، ليتلاقوا ويتحدثوا سويا ويتبادلون الأخبار والأحاديث، وطبقا لعدد أفراد الأسرة يكون التصميم الخاص بوحدة تناول الطعام أو كما تسمى بغرفة السفرة، ويطلق عليها هذين الاسمين، فالأول يعني طاولة كبيرة لتقديم الطعام، أما الثاني فهي محددة بشكل أكبر فهي مكان لتناول الطعام، ومن المؤكد أن كل سيدة أو صاحبة منزل، دائما ما تسعى ليكون منزلها بديكور مميز وجميل، قادر على استقبال الضيوف والزائرين، وبه من الفخامة، ومن هذه الغرف التي تستقبل الزوار هي غرفة السفرة، وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات غاية في الإبداع والعبقرية من حيث استخدام الألوان الداكنة كديكور رئيسي لغرفة السفرة، كل هذا يجتمع مع مساحة كبيرة وقطع أثاث ذات حجم كبير حتى يظهر التصميم بشكل رائع، أما عن الإضاءة فهي مزيج ما بين الصناعية بوسائل إضاءة مبتكرة بالإضافة إلى استخدام الإضاءة الطبيعية، ولا شك أن استخدام العنصر الخشبي يلعب دور كبير في التصميمات التالية مع إمكانية دخول عناصر الطبيعة من نباتات خضراء، أما تقل هنا استخدام المفروشات ما بين السجاد والستائر.