أناقة الألوان الداكنة في تصميم 5 غرف سفرة مختلفة

غرف السفرة تعد واحدة من أهم الغرف الموجودة في المنازل أو الفيلات أو القصور؛ حيث أنها تعبر وبشدة عن التجمعات الأسرية بشكل يومي على طاولة واحدة لتناول جميع أنواع الأطعمة والوجبات، أو على الأقل أحد هذه الوجبات، ليتلاقوا ويتحدثوا سويا ويتبادلون الأخبار والأحاديث، وطبقا لعدد أفراد الأسرة يكون التصميم الخاص بوحدة تناول الطعام أو كما تسمى بغرفة السفرة، ويطلق عليها هذين الاسمين، فالأول يعني طاولة كبيرة لتقديم الطعام، أما الثاني فهي محددة بشكل أكبر فهي مكان لتناول الطعام، ومن المؤكد أن كل سيدة أو صاحبة منزل، دائما ما تسعى ليكون منزلها بديكور مميز وجميل، قادر على استقبال الضيوف والزائرين، وبه من الفخامة، ومن هذه الغرف التي تستقبل الزوار هي غرفة السفرة، وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات غاية في الإبداع والعبقرية من حيث استخدام الألوان الداكنة كديكور رئيسي لغرفة السفرة، كل هذا يجتمع مع مساحة كبيرة وقطع أثاث ذات حجم كبير حتى يظهر التصميم بشكل رائع، أما عن الإضاءة فهي مزيج ما بين الصناعية بوسائل إضاءة مبتكرة بالإضافة إلى استخدام الإضاءة الطبيعية، ولا شك أن استخدام العنصر الخشبي يلعب دور كبير في التصميمات التالية مع إمكانية دخول عناصر الطبيعة من نباتات خضراء، أما تقل هنا استخدام المفروشات ما بين السجاد والستائر.
يتمتع ذلك التصميم ببعده تمام البعد عن سائر التصميمات المتعارف عليها لغرفة السفرة؛ حيث نجد هنا طاولة ذات حجم كبير وطويلة مستطيلة الشكل، باللون الأسود الداكن بسطح أشبه بالرخام ذو تعاريج بيضاء بسيطة أشبه بالخطوط، ذات عشرة مقاعد جلدية وأيضا سوداء اللون حتى يتسنى لها جمع كل أفراد الأسرة بطريقة مريحة، وهذا التصميم يعد جزء من التصميمات الخاصة بغرف الاستقبال، والفاصل بينها وبين سواها هو جدار خشبي مفرغ بشكل فني ليضيف على ديكور التصميم، أما الأرضيات والجدران فهي بألوان متقاربة ومتناسبة بشكل كبير مع التصميم ككل، فهي باللون الرمادي المحايد، أما وسائل الإضاءة فهي عبارة عن ثلاث وحدات من النجف ذو شكل مميز ومتدلي مع الإضاءة الطبيعية.
تهمين الإضاءة الطبيعية هنا على التصميم ككل؛ حيث نجد عدد كبير من النوافذ التي بدورها تسمح بمرو ضوء الشمس بشكل طبيعي دون أن تعوقه بأي شكل من الأشكال، وتكملة لدور الطبيعية في التصميم، نجد النباتات والأشجار الصغيرة داخل التصميم، كل هذا يجتمع مع طاولة ذات حجم كبير باللون البني المائل إلى النبيتي، ومن ثم يحاوطها مقاعد مريحة زيتية اللون، أما الجدران فهي باللون الأبيض.
يتميز هذا التصميم بالمطلات الطبيعية الرائعة على الحدائق الخضراء والشمس الساطعة، وليس هذا فحسب، بل نتطرق إلى إبداع المصمم في تنفيذ الديكور بالشكل الذي يلائم التصميم ككل، فنجد طاولة خشبية ذات حجم كبير باللون الأسود، ويحيطها مقاعد مريحة باللون الرمادي مع وسائل إضاءة صناعية مميزة بالإضافة إلى ستائر مناسبة.
هذا التصميم مميز بالمساحة الكبيرة يتمتع بالفخامة والأناقة؛ حيث نجد طاولة ذات شكل بيضاوي باللون الرمادي الغامق، ومن ثم يحاوطها عشرة من المقاعد ما بين اللون الفضي والأسود، أما عن الأرضيات فاتحة مع الجدران، ووسائل الإضاءة الصناعية.
من الواضح على هذا التصميم استخدام ودقة المصمم في اللون الأسود وتوظيفه بالشكل السليم، مع أرضيات خشبية، وجدران بيضاء وأسقف بيضاء لتوسيع المساحة.
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