أحدث 5 تصميمات لغرفة المعيشة على النمط الاسكندنافي

من المعروف عن التصميمات الخاصة بغرف المعيشة على النمط الاسكندنافي تجمع ما بين كل من الأناقة والرقي والعصرية؛ حيث يظهر ذلك من خلال استخدام تصميمات ذات أناقة وفخامة ورقة مع الحداثة، على أن يكون العنصر الخشبي واحد من الأدوات الرئيسية والأساسية في يد المصمم البارع ليخرج لنا بتصميم رائع ويضيف الأناقة والهدوء التي تميز النمط الاسكندنافي، مع الحرص على استخدام خطوط مستقيمة نظيفة، مع الألوان المحايدة مثل كل من الرمادي والأبيض وكذلك درجات اللون الأزرق، وأهم ما يميز التصميمات الإسكندنافية أيضا هي الهدوء والتنظيم والتناسق واللمسات ذات الأناقة والجمال، التي تساهم في منح التصميم طابع وطراز خاص يميزها عن سائر الأنماط الأخرى، وسوف نتناول في هذا المقال ستة من أحدث التصميمات الخاصة بغرف المعيشة على النمط الاسكندنافي بما يحمله من خصائص رائعة، التي تسمح بإضافة كثير من التفاصيل العصرية التي تتناسب مع النمط، ولعشاق هذا النمط يمكنك الاختيار من بين هذه التصميمات الأنسب بالنسبة لك ولإمكانياتك والذوق الشخصي والذوق العام للمنزل حتى يسير على نمط واحد دون حدوث اختلاف.
لقد برع المصمم في هذا التصميم في الجمع ما بين الألوان المحايدة وهي الأسود حيث الجدار الخلفي لطاولة التليفزيون، والرمادي حيث الجدار الآخر والسجاد مزيج ما بين الأسود والرمادي، أما الأبيض فالأعمدة والأريكة المريحة على شكل حرف L، أما اللمحة الطبيعية فهي باللون الأخضر من خلال النباتات الطبيعية وكذلك الإضاءة، أما عن عناصر الديكور فنجد اللوحة الجدارية الطويلة التي تزين الغرفة.
يتميز ذلك التصميم باستخدام الألوان المشرقة وهي اللون الأبيض المائل إلى حد كبير مع لمسات بسيطة من اللون الفيروزي الفاتح على الوسائد، ونجد الجدران فاتحة، ولكن لا يخلو التصميم من استخدام العنصر الخشبي، ويظهر في الجدار باللون الخشبي الفاتح، وطاولة خشبية، أما عن اللمحة الطبيعية فنجد فازة ذات حجم كبير جانبية بالنباتات الخضراء، والإضاءة هنا مشتركة مع عمومية الطبيعية بضوء الشمس الساطع الذي يساهم في اتساع التصميم، مع وجود الأضواء المخفية والجانبية، كل هذا يجتمع الستائر البسيطة لغرفة المعيشة.
هناك ثلاث ألوان يعتمد عليهم هذا التصميم، بالطبع في البداية يكون اللون الأبيض، بداية من جدران وأرضيات مع العنصر الخشبي، بالإضافة إلى استخدام اللون الرمادي كقطع الأثاث والوسائد الخاصة به، أما الإضاءة فهي عصرية وصناعية وتساهم بشكل كبير في اتساع التصميم مع الجدران، وعناصر الديكور هنا رائعة، فيما بينها أربعة لوحات جدارية ذات إطارات سوداء اللون حتى يحدث الفرق ما بين لون الجدار ولون اللوحة.
عند النظر إلى هذا التصميم، نجد براعة المصمم في استخدام اللون الفيروزي حتى يظهر بتصميم متميز ليس له مثيل؛ حيث نجد السجادة تخطف العين بلونها المميز، مع وسائد الأريكة ذات الحجم الصغير والمزج ما بين اللون الأبيض والفيروزي، كل هذا يجتمع مع اللون الرمادي المحايد للأريكة المريحة مع جدران وسقف أبيض، وتصميم غرفة المعيشة هنا جزء من تصميم غرف الاستقبال فيجاوره غرفة تناول الطعام ويحدث توافق فيما بينهم.
يخلق المصمم في هذا التصميم جو من الدفء والهدوء والراحة والاحساس بالاسترخاء نتيجة استخدامه للألوان الفاتحة، وهيمنة اللون الكريمي الفاتح على التصميم ككل بداية من لون الأثاث، وصولا بالورد والجدران والأرضيات، ولا نغفل الإضاءة الطبيعية التي تضئ ذلك التصميم ببراعة مع لمحة نباتية ومطلات مميزة.
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