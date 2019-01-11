الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار عملية لأجمل مطابخ 2019

منة اسماعيل منة اسماعيل
Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils
Loading admin actions …

من المعروف على نطاق واسع أن المطبخ هو أكثر الغرف عمليةً وعمليًا في أي منزل، لا سيما المنازل العائلية المزدحمة، وهذا هو السبب الذي يجعلك بحاجة إلى التأكد من سهولة التنقل وسهولة الاستخدام والتخزين قدر الإمكان، ببساطة ، لا يكفي اختيار أبواب خزانة جميلة وسطح عمل لافت للأنظار ، وأي مخطط مطبخ احترافي سيخبرك أن الحفاظ على النظرة الصارمة على زيادة التطبيق العملي أمر ضروري.

لا تقلق إذا كنت غير متأكد من كيفية جعل مطبخك يعمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس أكثر صعوبة، حيث لدينا بعض النصائح والحيل الرائعة لإلقاء نظرة على اليوم. نعتقد أن اثنين منهم على الأقل سيؤدي إلى فتح أكثر قابلية للاستخدام في ساحة مطبخك الشخصي، لذلك دعونا نتعمق ونكتشف أيها!

تقسيم الأدراج

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

الأدراج رائعة ، ولكننا جميعًا نعرف مدى السرعة التي يمكن أن تتفوق بها على البتات والبوب ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا العثور على أي شيء محدد تحتاج إليه! تعتبر صواني أدوات المائدة فكرة رائعة، ولكن لنأخذ الفكرة إلى أبعد من ذلك ونبحث عن حلول درج أخرى مخصصة. كمثال مثالي ، نحن محاطون بسلال الخبز هذه ، ولكن يمكنك تثبيت أي شيء يناسب نمط حياتك الخاص، من منظمة جرة التوابل طوال الطريق إلى تخزين المواد الغذائية المبردة.

الأرفف والخزائن

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

الرفوف والخزائن كبيرة في المطبخ، ولكن في نهاية المطاف في الوظائف، تحتاج إلى بعض قضبان إناء كذلك! فقط تخيل كم من الوقت يمكنك توفيره عن طريق امتلاك كل الأدوات والأدوات التي تستخدمها كل يوم ، قريبة جدا من اليد ولا تحشى في خزانة كاملة! بالإضافة إلى ذلك، القضبان تضيف جمالية مذهلة إلى أي مطبخ أيضًا.

قم بتثبيت الأغراض الضروروية في المتناول

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de KitchenStorage
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

هل سبق لك أن لاحظت كيف أن جرة التوابل الصغيرة المزعجة هي بالفعل؟ بالطبع، تعتبر المحتويات ضرورة إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالطعام اللذيذ ، ولكن كونها حاويات صغيرة جدًا ، فإن لديهم ميلًا طبيعيًا للتوهين في الخزائن القياسية، لذلك نعتقد أن إضافة الرف هذه المتوازنة هي ضربة العبقري! مثالية للحفاظ على التوابل التي تستخدمها في كل وقت في متناول اليد، ونحن نعتقد أن الكثير منكم سوف يرون حقا فائدة هذا التصميم!

الخزائن المفتوحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

خزائن المطبخ المغلقة يمكن أن تكون جيدة للحفاظ على الفوضى بعيدا عن الأنظار، لكنها لن تجعل تحديد مكانها سريعا! نحن نعتقد أن الرفوف المفتوحة لا تقدم فقط جمالية صناعية رائعة ، ولكن أيضًا فارق بسيط في الوظائف ، حيث أن كل ما تحتاجه هو أمامك مباشرة،أضف بعض الإضاءة المبتكرة أيضًا وستحصل على مظهر حديث وعصري لتباهي بها.

تزيين الجدران

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

نعم فعلا! كم مرة نسيت شيئًا ما في متجر البقالة؟ أو نسيت أن تخبر الجميع ما هو عشاء الاب في تلك الليلة؟ حسنا ، مع جدار السبورة في المطبخ الخاص بك ، سوف نوبات النسيان يكون شيئا من الماضي! ما عليك سوى إعطاء الجميع قطعة من الطباشير ويمكنهم كتابة البقالة التي يجب أن تكون بمثابة قائمة تسوق ، ويمكنك كتابة قائمة يومية أيضًا. المرح والعملي!

الإضاءة الطبيعية

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS مطبخ
Studio LS

Studio LS
Studio LS
Studio LS

قد يبدو هذا فكرة غريبة من حيث تعظيم التطبيق العملي لمطبخك، لكن ثق فينا: إنه يعمل حقًا! كلما كان لديك ضوء طبيعي في الفضاء الخاص بك ، كلما أردت أن تكون هناك وليس فقط ذلك ؛ ستتمكن من رؤية ما تفعله والاستمتاع بهذه العملية! فكر في إزالة ضمادات النوافذ، لجذب كمية كبيرة من أشعة الشمس.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أخطاء شائعة عند تنظيف المنزل


الأثاث المعلق في الحمام.. لمسة عصرية حديثة
شاركنا برأيك هل أحببت هذة المطابخ؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً