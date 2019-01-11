أفكار عملية لأجمل مطابخ 2019

من المعروف على نطاق واسع أن المطبخ هو أكثر الغرف عمليةً وعمليًا في أي منزل، لا سيما المنازل العائلية المزدحمة، وهذا هو السبب الذي يجعلك بحاجة إلى التأكد من سهولة التنقل وسهولة الاستخدام والتخزين قدر الإمكان، ببساطة ، لا يكفي اختيار أبواب خزانة جميلة وسطح عمل لافت للأنظار ، وأي مخطط مطبخ احترافي سيخبرك أن الحفاظ على النظرة الصارمة على زيادة التطبيق العملي أمر ضروري.
لا تقلق إذا كنت غير متأكد من كيفية جعل مطبخك يعمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس أكثر صعوبة، حيث لدينا بعض النصائح والحيل الرائعة لإلقاء نظرة على اليوم. نعتقد أن اثنين منهم على الأقل سيؤدي إلى فتح أكثر قابلية للاستخدام في ساحة مطبخك الشخصي، لذلك دعونا نتعمق ونكتشف أيها!
الأدراج رائعة ، ولكننا جميعًا نعرف مدى السرعة التي يمكن أن تتفوق بها على البتات والبوب ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا العثور على أي شيء محدد تحتاج إليه! تعتبر صواني أدوات المائدة فكرة رائعة، ولكن لنأخذ الفكرة إلى أبعد من ذلك ونبحث عن حلول درج أخرى مخصصة. كمثال مثالي ، نحن محاطون بسلال الخبز هذه ، ولكن يمكنك تثبيت أي شيء يناسب نمط حياتك الخاص، من منظمة جرة التوابل طوال الطريق إلى تخزين المواد الغذائية المبردة.
الرفوف والخزائن كبيرة في المطبخ، ولكن في نهاية المطاف في الوظائف، تحتاج إلى بعض قضبان إناء كذلك! فقط تخيل كم من الوقت يمكنك توفيره عن طريق امتلاك كل الأدوات والأدوات التي تستخدمها كل يوم ، قريبة جدا من اليد ولا تحشى في خزانة كاملة! بالإضافة إلى ذلك، القضبان تضيف جمالية مذهلة إلى أي مطبخ أيضًا.
هل سبق لك أن لاحظت كيف أن جرة التوابل الصغيرة المزعجة هي بالفعل؟ بالطبع، تعتبر المحتويات ضرورة إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالطعام اللذيذ ، ولكن كونها حاويات صغيرة جدًا ، فإن لديهم ميلًا طبيعيًا للتوهين في الخزائن القياسية، لذلك نعتقد أن إضافة الرف هذه المتوازنة هي ضربة العبقري! مثالية للحفاظ على التوابل التي تستخدمها في كل وقت في متناول اليد، ونحن نعتقد أن الكثير منكم سوف يرون حقا فائدة هذا التصميم!
خزائن المطبخ المغلقة يمكن أن تكون جيدة للحفاظ على الفوضى بعيدا عن الأنظار، لكنها لن تجعل تحديد مكانها سريعا! نحن نعتقد أن الرفوف المفتوحة لا تقدم فقط جمالية صناعية رائعة ، ولكن أيضًا فارق بسيط في الوظائف ، حيث أن كل ما تحتاجه هو أمامك مباشرة،أضف بعض الإضاءة المبتكرة أيضًا وستحصل على مظهر حديث وعصري لتباهي بها.
نعم فعلا! كم مرة نسيت شيئًا ما في متجر البقالة؟ أو نسيت أن تخبر الجميع ما هو عشاء الاب في تلك الليلة؟ حسنا ، مع جدار السبورة في المطبخ الخاص بك ، سوف نوبات النسيان يكون شيئا من الماضي! ما عليك سوى إعطاء الجميع قطعة من الطباشير ويمكنهم كتابة البقالة التي يجب أن تكون بمثابة قائمة تسوق ، ويمكنك كتابة قائمة يومية أيضًا. المرح والعملي!
قد يبدو هذا فكرة غريبة من حيث تعظيم التطبيق العملي لمطبخك، لكن ثق فينا: إنه يعمل حقًا! كلما كان لديك ضوء طبيعي في الفضاء الخاص بك ، كلما أردت أن تكون هناك وليس فقط ذلك ؛ ستتمكن من رؤية ما تفعله والاستمتاع بهذه العملية! فكر في إزالة ضمادات النوافذ، لجذب كمية كبيرة من أشعة الشمس.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أخطاء شائعة عند تنظيف المنزل