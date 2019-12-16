6 أشياء يجب وضعها في الأعتبار قبل شراء الأثاث

يبدو كل ذلك سهلاً أليس كذلك؟ أنت بحاجة إلى بعض قطع الأثاث الجديدة ، لذلك يمكنك ببساطة قياس ، والتوجه إلى المتجر وشراء ما تريد ، أليس كذلك؟ في الواقع ، هناك الكثير من الأشياء للتفكير أكثر من ذلك ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالمنزل الذي يبدو جيدًا ومتماسكًا. نحن لا نتحدث فقط عن الأرائك وغرف المعيشة على الرغم من!
اسأل أي مصمم ديكور داخلي ويخبرونك بأنك بحاجة إلى التفكير طويلاً وبقوة في جميع خيارات الأثاث ، وذلك لتجنب شراء أي شيء ببساطة لن يكون مثالياً ، أو سيكون كبيرًا جدًا أو لن يجلس بشكل صحيح تمامًا مع جمالية التصميم الأوسع ونريد مساعدتك في الحصول عليها بشكل صحيح. تعال معنا الآن لاكتشاف الأشياء التي تحتاج إلى التفكير فيها قبل أن تشتري حتى قطعة واحدة من الأثاث الجديد. ثق بنا ، هذه النصائح ستوفر لك الكثير من وجع القلب في المستقبل!
فكر في عناصر الأثاث كملائات مساحة للمنطقة التي تربط جدران منزلك بالأرض. أساسا ، سوف تتحرك العين بسلاسة من واحدة إلى أخرى ، وهذا هو السبب في أن أي قطع من الأثاث تحتاج إلى العمل بشكل جيد ليس فقط مع الجدران والجدران الخاصة بك ، ولكن أيضا على غرار الأرضيات التي اخترتها أيضا. يجب أن يكون هناك تدفق يتسم بالثبات وعدم الانقطاع ، وهذا هو سبب أهمية الألوان والمواد والأشكال المتماسكة ، وخاصة في الأماكن المستخدمة بانتظام ، مثل غرف النوم وغرف المعيشة.
الأثاث المستقل رائع ويمكن أن يكون مفيدا لإضافة نسبة إلى مساحة وملء الفراغات الفارغة ، ولكن ماذا لو كان منزلك أكثر ملاءمة لنجارة المصنوعات اليدوية وأنظمة الأثاث والتخزين المدمجة؟ غالبا ما تكون المنازل المتواضعة أكثر عملية مع بعض عناصر الأثاث المفيدة والمصممة بشكل جيد ، مثل الأرفف الداخلي أو المقاعد الدائمة. لماذا لا تطلب من مصمم ديكور داخلي أن يعطيك رأيك المهني؟
إذا كنت تحب تناول جرعة صحية من اللون الزاهي في جميع أنحاء منزلك، فمن المحتمل أن عناصر الأثاث الخاصة بك قد فازت ؛ أن تكون الاستثناء للقاعدة ، ولكن حاول التفكير في كيفية استخدام اللكنات لربط غرف كاملة معًا، هذه الصورة هي مثال رائع لما نعنيه، حيث أن الكراسي النابضة بالحياة قد خلقت منطقة طعام أكثر إثارة ، والتي بدورها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمطبخ ، وذلك بفضل الخزائن ذات اللون الأخضر. هناك مثل هذا الانسجام المرح في المكان.
هذه بالفعل فكرة جيدة! فبدلاً من قياس بعض الأشياء وتأمل أنك حصلت على كل شيء على ما يرام ، فلماذا لا تجلس مع فنجان قهوة وتضع خطة واسعة النطاق لكيفية أن تبدو الغرفة التي اخترتها ، كاملة مع عناصر الأثاث الجديدة ، في الواقع. سيساعدك التصوير المرئي على فهم كيفية الحفاظ على المساحات الانتقالية ، وما تبقى من المساحة الصالحة للاستخدام. وسوف يساعدك أيضًا على تحديد ما إذا كنت تثق بأفكار التصميم الأولى أم لا!
كل شيء يركز بشكل جيد على عرض ومواد الأثاث الجديدة ولكن الكثير من الناس ينسون أن يأخذوا بعين الاعتبار كيف يمكن أن تكون بعض البنود الطويلة! ويصبح هذا الأمر مشكلة حقيقية في الغرف ذات الأسقف المنخفضة أو المساحات المزودة بالأثاث الموجود والتي ستبدو غريبة للغاية مع أي شيء بعيدًا للغاية عن الحاجة. تذكر أن أبعاد الأثاث تتضمن بالضرورة ارتفاعًا ، أو قد ينتهي بك الأمر إلى تثبيت يلقي بظلاله على الغرفة ويمنحك ندمًا لا نهاية له!
أخيراً، ربما تكون قد وقعت في حب أنماط وتصميمات معينة من الأثاث، ولكن هل سيكون من الحكمة أكثر النظر في العناصر التي يمكن تحويلها وتكييفها لتلبية احتياجات متعددة؟ ليس هناك نقطة في قطع أنفك من أجل تلبية جمالية معينة، لذلك دائما تأخذ وقتك وحسابك بشكل صحيح لكل شيء ستحتاج إلى القيام به في مساحة معينة.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:أفكار لتصاميم جدران عصرية في منزلك