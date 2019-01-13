الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصاميم رائعة لغرف السفرة ستثير أعجابك

منة اسماعيل منة اسماعيل
EN LA JUSTA MEDIDA, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Loading admin actions …

مساحة تناول الطعام في منزلك هي المكان الذي يمكنك فيه قضاء لحظات ممتعة مع عائلتك وأصدقائك والانغماس في قلب محادثات القلب. بينما تجلس حول المائدة ، تضيء على الأشياء الجيدة وتبادل الأخبار والأفكار والآمال والأحلام. لكن كم من الفكر الذي تضعه بالفعل أثناء اختيار الطاولة والكراسي؟ نحن نؤمن بأن كل منزل لديه احتياجات متميزة لتناول الطعام. ولكل حاجة ، هناك طاولة مثالية من شأنها أن تمزج المسرات الذواقة والوقت العائلي مع البانش. لذا تحقق من هذه التصاميم الرائعة المكونة من 10 طاولات ومقاعد والتي يمكن أن تحول مساحة تناول الطعام إلى مركز جذب!

المستطيل التقليدي

EN LA JUSTA MEDIDA, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

بالنسبة لمناطق تناول الطعام التقليدية والواسعة، فإن الطاولة المستطيلة هي دائمًا اختيار آمن. فهي تضم العديد من رواد الطعام معًا، وتساعدهم على التفاعل بسلاسة دون التداخل مع بعضهم البعض. إذهب إلى واحد أنيق مع الكراسي الحديثة وموسيقى الجاز في الإعداد مع أضواء قلادة العصرية أو ملتوي كما هو موضح هنا.

التصاميم المستدامة

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios Dining roomTables
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

تصاميم مستدامة صديقة للبيئة لطاولات الطعام في رواج في الوقت الحاضر ، وأنها مثالية بالنسبة لك إذا كنت واعية بشكل خاص حول البيئة. تحقق من كيفية استخدام المنصات الخشبية لإنشاء طاولة الطعام البسيطة والساحرة هذه التي وضعها Amiko Espacios ، مورد الأثاث والملحقات. تسمح لك الألوان الزاهية على الألوان والمقاعد بالوصول إلى وقت ممتع مع المقاعد القريبة.

دائري ودافئ

ARZE SHOWROOM, Colectivo Arze Colectivo Arze Dining roomTables
Colectivo Arze

Colectivo Arze
Colectivo Arze
Colectivo Arze

طاولة دائرية بسيطة مثالية للإعدادات الحميمة والمحادثات المريحة. يصنع البند الإسكندنافي هنا بيان نمط على سبيل المثال، مع الانتهاء من الخشب الطبيعي والأسطح الملساء والنظرة خفيفة الوزن. تضفي المقاعد العصرية وغير المتناسقة بالأبيض والأسود فيضًا أنيقًا أحادي اللون على الحائط الأزرق المشرق. بالمقارنة مع طاولات الطعام المستطيلة ، قد تستهلك الطاولات المستديرة مساحة أكبر داخل غرفة الطعام الخاصة بك ، لذا ضع في اعتبارك ما إذا كنت تفضل تحقيق أقصى استفادة من المساحة الخاصة بك من خلال التخزين أو الجماليات.

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP غرفة السفرة
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

طاولة طعام بيضاء ناعمة مصحوبة بكراسي بيضاء معتدلة يمكن أن تضيء منطقة طعام رائعة، أحصل على الإلهام من الترتيب هنا ، ولاحظ كيف تم إضفاء البهجة على عداء مشرق ومخطط وأعمال خشبية، يمكنك الإقران في الأساس أي نوع من الكراسي لتناول الطعام مع طاولة بيضاء.

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

إذا كان ديكور منزلك العام يتبع طريقًا دقيقًا ومتطورًا، يمكن أن تكون طاولة الطعام مع صورة ظلية مثالية مثالية لك، خذ فكرة من التصميم الاسكندنافي هنا ، مع خطوطه الرشيقة والراحة الأنيقة. أزواج باللونين الرمادي والأبيض مع نقوش بلون فاتح وأزهار زهرية لتأثير بصري محبب، كما أنه يكمل الأرضية أيضًا.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: منزلك يغمره الدفئ مع نغمات البرتقالي


أفكار عملية لأجمل مطابخ 2019
شاركنا برأيك هل أحببت تصميمات غرف السفرة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً