تصاميم رائعة لغرف السفرة ستثير أعجابك

مساحة تناول الطعام في منزلك هي المكان الذي يمكنك فيه قضاء لحظات ممتعة مع عائلتك وأصدقائك والانغماس في قلب محادثات القلب. بينما تجلس حول المائدة ، تضيء على الأشياء الجيدة وتبادل الأخبار والأفكار والآمال والأحلام. لكن كم من الفكر الذي تضعه بالفعل أثناء اختيار الطاولة والكراسي؟ نحن نؤمن بأن كل منزل لديه احتياجات متميزة لتناول الطعام. ولكل حاجة ، هناك طاولة مثالية من شأنها أن تمزج المسرات الذواقة والوقت العائلي مع البانش. لذا تحقق من هذه التصاميم الرائعة المكونة من 10 طاولات ومقاعد والتي يمكن أن تحول مساحة تناول الطعام إلى مركز جذب!
بالنسبة لمناطق تناول الطعام التقليدية والواسعة، فإن الطاولة المستطيلة هي دائمًا اختيار آمن. فهي تضم العديد من رواد الطعام معًا، وتساعدهم على التفاعل بسلاسة دون التداخل مع بعضهم البعض. إذهب إلى واحد أنيق مع الكراسي الحديثة وموسيقى الجاز في الإعداد مع أضواء قلادة العصرية أو ملتوي كما هو موضح هنا.
تصاميم مستدامة صديقة للبيئة لطاولات الطعام في رواج في الوقت الحاضر ، وأنها مثالية بالنسبة لك إذا كنت واعية بشكل خاص حول البيئة. تحقق من كيفية استخدام المنصات الخشبية لإنشاء طاولة الطعام البسيطة والساحرة هذه التي وضعها Amiko Espacios ، مورد الأثاث والملحقات. تسمح لك الألوان الزاهية على الألوان والمقاعد بالوصول إلى وقت ممتع مع المقاعد القريبة.
طاولة دائرية بسيطة مثالية للإعدادات الحميمة والمحادثات المريحة. يصنع البند الإسكندنافي هنا بيان نمط على سبيل المثال، مع الانتهاء من الخشب الطبيعي والأسطح الملساء والنظرة خفيفة الوزن. تضفي المقاعد العصرية وغير المتناسقة بالأبيض والأسود فيضًا أنيقًا أحادي اللون على الحائط الأزرق المشرق. بالمقارنة مع طاولات الطعام المستطيلة ، قد تستهلك الطاولات المستديرة مساحة أكبر داخل غرفة الطعام الخاصة بك ، لذا ضع في اعتبارك ما إذا كنت تفضل تحقيق أقصى استفادة من المساحة الخاصة بك من خلال التخزين أو الجماليات.
طاولة طعام بيضاء ناعمة مصحوبة بكراسي بيضاء معتدلة يمكن أن تضيء منطقة طعام رائعة، أحصل على الإلهام من الترتيب هنا ، ولاحظ كيف تم إضفاء البهجة على عداء مشرق ومخطط وأعمال خشبية، يمكنك الإقران في الأساس أي نوع من الكراسي لتناول الطعام مع طاولة بيضاء.
إذا كان ديكور منزلك العام يتبع طريقًا دقيقًا ومتطورًا، يمكن أن تكون طاولة الطعام مع صورة ظلية مثالية مثالية لك، خذ فكرة من التصميم الاسكندنافي هنا ، مع خطوطه الرشيقة والراحة الأنيقة. أزواج باللونين الرمادي والأبيض مع نقوش بلون فاتح وأزهار زهرية لتأثير بصري محبب، كما أنه يكمل الأرضية أيضًا.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: منزلك يغمره الدفئ مع نغمات البرتقالي