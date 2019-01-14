الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار لمنزل مميز على النمط التبسيطي

منة اسماعيل منة اسماعيل
Living, GIO AIO GIO AIO غرفة المعيشة
Loading admin actions …

كما أن الزيادة الأخيرة في شعبية الديكور على الطراز الاسكندنافي تعني أيضاً أن المزيد والمزيد من مالكي المنازل في طريقهم إلى الحصول على نظرة غير محدودة وغير محدودة، ولكن مثل اتجاه الأسكاندي، فإن جعل التصميم الداخلي البسيط جيدًا وليس كسولًا أو غير مكتمل يتطلب الكثير من المهارة.

هناك حاجة إلى تناول الطعام: يحتاج الأثاث إلى الإدلاء ببيان، ولكن الصحيح، يمكن أن تكون كبيرة وجريئة ، ولكن أيضًا مقيدة قليلاً. يجب ألا تكون أي ميزات مشرقة جدًا أو مثيرة جدًا، وبالتأكيد ليس هناك مجال للأذواق الانتقائية هنا، يمكن أن يكون من الصعب معرفة كيفية الحصول على التوازن الصحيح، لكي نساعدك على فهم أين يقع الخط، قمنا بتجميع سبع شقق تقوم بالحد الأدنى، وتقوم بذلك بشكل جيد. وهنا هم…

بساطة طبيعية

Living, GIO AIO GIO AIO غرفة المعيشة
GIO AIO

GIO AIO
GIO AIO
GIO AIO

غرفة معيشة واسعة أخرى تحتوي على علامات فريق التصميم الإيطالي هذا الفندق دافئ ودافئ وأنيق وأنيق للغاية. ينصب التركيز هنا على التنوع والتطبيق العملي ، حيث تعمل كل قطعة في وظيفة. أحد المبادئ الأساسية في بساطتها هو التعامل مع المساحة كقطعة أثاث، والغرفة ميزة في حد ذاتها ، وتحتاج إلى إبقاء كل شيء آخر بسيطًا ليتم عرضه بشكل صحيح.

بساطة مع لمسة مكلفة

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design غرفة المعيشة
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

هذه غرفة المعيشة هي في الواقع جزء من مشروع ضخم لتجديد المنازل من وبالإستناد إلى خلفيته الإيطالية، يختار هذا المصمم قطعًا ذات جودة بسيطة وأنيقة لتجهيز الغرفة بها. يصنع الجدار المنحني بشكل رائع ويضيف الجزء الإضافي من الإثارة إلى المساحة المربعة، ومع وجود رشقات باللون الأحمر حول الغرفة، تشعر غرفة المعيشة البسيطة هذه بالترف وباهظة الثمن.

بساطة فريدة

Living minimal style , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING غرفة المعيشة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

باستخدام خلفية بيضاء ، تحولت هذه الصالة إلى بيان عظمة، مرة أخرى، الأثاث هنا كبير وجريء، لكنه يرتبط مع الانسجام العام للغرفة. تضيف أركان النحاس المحشي ، والأثاث في الكراميل وبضعة تفاصيل في طباعة المغرة قليلاً من الشخصية. هذا المنزل له طابعه الفريد على بساطته إنه ريترو قليل ، وقليل ولكنه مستقبلي في نفس الوقت.

الوان تبسيطية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت هذه الغرفة لها أي لون، فإنها سوف تتخطى الخط وتصبح أكثر من اللازم، ولكن لأن كل سطح وكل قطعة من الأثاث سوداء أو بيضاء أو رخامية، فإنها تعمل. إذا كنت ترغب في الحصول على اللتبسيطي الصحيح، فعليك الأمتناع عن استخدام جميع الحيل في الحقيبة إذا جاز التعبير، إذا كان لديك سطح جذاب مثل هذا الرخام ، يجب أن يكون كل شيء أساسيًا.

بساطة على النقيض

Апартаменты Панорама, BURO'82 BURO'82 غرفة المعيشة
BURO&#39;82

BURO'82
BURO&#39;82
BURO'82

إنها الأرضية الغارقة والأريكة المذهلة في هذا الفضاء الذي يجعل الأمر يستحق التقليد، في حين أن الغرفة نفسها متناثرة للغاية – لا يوجد عمل فني على الجدران ، إلا أن الأضواء بالكاد ملحوظة، كل شيء في نغمات محايدة ، ولكن كل ذلك معا، لا يزال يؤثر. تفاصيل مثل سجادة الحيوانات وتلك براز المطبخ المميز هي الأشياء التي تجعل الغرفة رائعة وليس رتيبة.

أشكال تبسيطية

VILLA MINIMAL, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

الخطوط المكررة والهندسة الخالية من العيوب لهذه الغرفة تجعلها تبرز، المصممين لديهم عيون للأشكال ، وهذا السرد غرفة مطبخ الطعام يثبت ذلك حقا، عندما لا تكون المساحة أو الملابس مزينة، يجب أن تكون نسب الغرفة متوازنة ومتناغمة تمامًا. على سبيل المثال ، طاولة غرفة الطعام هي الحجم المثالي بجوار الأبواب الزجاجية المنزلقة، وتتطابق الخطوط الموجودة على الجدار الخلفي مع شكل خزائن المطبخ.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:مطابخ رائعة بدون جزيرة


تصاميم رائعة لغرف السفرة ستثير أعجابك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً