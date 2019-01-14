أفكار لمنزل مميز على النمط التبسيطي

كما أن الزيادة الأخيرة في شعبية الديكور على الطراز الاسكندنافي تعني أيضاً أن المزيد والمزيد من مالكي المنازل في طريقهم إلى الحصول على نظرة غير محدودة وغير محدودة، ولكن مثل اتجاه الأسكاندي، فإن جعل التصميم الداخلي البسيط جيدًا وليس كسولًا أو غير مكتمل يتطلب الكثير من المهارة.

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