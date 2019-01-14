أفكار لمنزل مميز على النمط التبسيطي

كما أن الزيادة الأخيرة في شعبية الديكور على الطراز الاسكندنافي تعني أيضاً أن المزيد والمزيد من مالكي المنازل في طريقهم إلى الحصول على نظرة غير محدودة وغير محدودة، ولكن مثل اتجاه الأسكاندي، فإن جعل التصميم الداخلي البسيط جيدًا وليس كسولًا أو غير مكتمل يتطلب الكثير من المهارة.
هناك حاجة إلى تناول الطعام: يحتاج الأثاث إلى الإدلاء ببيان، ولكن الصحيح، يمكن أن تكون كبيرة وجريئة ، ولكن أيضًا مقيدة قليلاً. يجب ألا تكون أي ميزات مشرقة جدًا أو مثيرة جدًا، وبالتأكيد ليس هناك مجال للأذواق الانتقائية هنا، يمكن أن يكون من الصعب معرفة كيفية الحصول على التوازن الصحيح، لكي نساعدك على فهم أين يقع الخط، قمنا بتجميع سبع شقق تقوم بالحد الأدنى، وتقوم بذلك بشكل جيد. وهنا هم…
غرفة معيشة واسعة أخرى تحتوي على علامات فريق التصميم الإيطالي هذا الفندق دافئ ودافئ وأنيق وأنيق للغاية. ينصب التركيز هنا على التنوع والتطبيق العملي ، حيث تعمل كل قطعة في وظيفة. أحد المبادئ الأساسية في بساطتها هو التعامل مع المساحة كقطعة أثاث، والغرفة ميزة في حد ذاتها ، وتحتاج إلى إبقاء كل شيء آخر بسيطًا ليتم عرضه بشكل صحيح.
هذه غرفة المعيشة هي في الواقع جزء من مشروع ضخم لتجديد المنازل من وبالإستناد إلى خلفيته الإيطالية، يختار هذا المصمم قطعًا ذات جودة بسيطة وأنيقة لتجهيز الغرفة بها. يصنع الجدار المنحني بشكل رائع ويضيف الجزء الإضافي من الإثارة إلى المساحة المربعة، ومع وجود رشقات باللون الأحمر حول الغرفة، تشعر غرفة المعيشة البسيطة هذه بالترف وباهظة الثمن.
باستخدام خلفية بيضاء ، تحولت هذه الصالة إلى بيان عظمة، مرة أخرى، الأثاث هنا كبير وجريء، لكنه يرتبط مع الانسجام العام للغرفة. تضيف أركان النحاس المحشي ، والأثاث في الكراميل وبضعة تفاصيل في طباعة المغرة قليلاً من الشخصية. هذا المنزل له طابعه الفريد على بساطته إنه ريترو قليل ، وقليل ولكنه مستقبلي في نفس الوقت.
إذا كانت هذه الغرفة لها أي لون، فإنها سوف تتخطى الخط وتصبح أكثر من اللازم، ولكن لأن كل سطح وكل قطعة من الأثاث سوداء أو بيضاء أو رخامية، فإنها تعمل. إذا كنت ترغب في الحصول على اللتبسيطي الصحيح، فعليك الأمتناع عن استخدام جميع
الحيل في الحقيبة إذا جاز التعبير، إذا كان لديك سطح جذاب مثل هذا الرخام ، يجب أن يكون كل شيء أساسيًا.
إنها الأرضية الغارقة والأريكة المذهلة في هذا الفضاء الذي يجعل الأمر يستحق التقليد، في حين أن الغرفة نفسها متناثرة للغاية – لا يوجد عمل فني على الجدران ، إلا أن الأضواء بالكاد ملحوظة، كل شيء في نغمات محايدة ، ولكن كل ذلك معا، لا يزال يؤثر. تفاصيل مثل سجادة الحيوانات وتلك براز المطبخ المميز هي الأشياء التي تجعل الغرفة رائعة وليس رتيبة.
الخطوط المكررة والهندسة الخالية من العيوب لهذه الغرفة تجعلها تبرز، المصممين لديهم عيون للأشكال ، وهذا السرد غرفة مطبخ الطعام يثبت ذلك حقا، عندما لا تكون المساحة أو الملابس مزينة، يجب أن تكون نسب الغرفة متوازنة ومتناغمة تمامًا. على سبيل المثال ، طاولة غرفة الطعام هي الحجم المثالي بجوار الأبواب الزجاجية المنزلقة، وتتطابق الخطوط الموجودة على الجدار الخلفي مع شكل خزائن المطبخ.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:مطابخ رائعة بدون جزيرة