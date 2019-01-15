أفكار بسيطة ومميزة لإضاءة منزلك

إضاءة غرفة لا شيء اختياري، بل هو ضرورة خاصة في حالة الغرف المظلمة، مع أتصال قليل أو بدون أتصال بالخارج، يجب تحقيق الإضاءة ، بالإضافة إلى المصابيح الكهربائية، وذلك باستخدام عناصر زخرفية تعكس الضوء والأثاث نفسه، يمكن جعل الغرفة أكثر إشراقًا اعتمادًا على الطلاء الموجود على جدرانه، ولون الأرضيات، ونوع الستائر التي تختارها، ومواد تنجيد أثاثها ، والطريقة التي نوزع بها هذا الأثاث، يمكن أن يساعدك استخدام هذه الموارد بشكل إستراتيجي في إلقاء الضوء على غرفة، وجعلها مكانًا مليئًا بالحياة والنور، فيما يلي بعض السهولة بالنسبة لك.
عنصر مهم يساعد على زيادة سطوع الغرفة هو تنجيد أثاثنا، وخاصة تنجيد قطع الأثاث ذات الحجم الأكبر، هذه أسطح ملونة كبيرة تشغل مساحة بارزة في الغرفة بأكملها. هذا هو السبب في أنك يجب أن تأخذ عناية كبيرة أثناء اختيار مواد التنجيد لتحقيق التأثير الجمالي واللوني المطلوب في منزلك، هنا تنجيد المفروشات البيج الكثير من الفضاء والضوء في الغرفة.
تعتبر الغرفة مظلمة أكثر أو أقل اعتمادا على حجم فتحاتها وتوجه النوافذ والشرفات. في بعض الأحيان ، لا تسهم مدخلات الضوء الصغيرة ، التي تؤدي حتى إلى الباحات الداخلية، كثيرًا في إضاءة الغرفة. ومع ذلك، هناك موارد لضرب تدفق الضوء، يمكن القيام بذلك عن طريق اختيار الستائر والستائر التي تسمح بالضوء من خلالها،هنا فكرة مثيرة جدا للأهتمام، اللجوء إلى الألواح اليابانية، يمكن أن يكون الجدار الطويل الذي يحتوي فقط على نافذة صغيرة هو المكان المثالي لوضع سطح كبير من الألواح اليابانية، ويفضل أن يكون ذلك في النغمات الخفيفة، التي توزع الضوء أثناء مرورها وتجعل الغرفة تبدو مشرقة.
هنا نرى غرفة طعام لا يوجد بها ضوء طبيعي، المصدر الوحيد للضوء هي الفتحات الصغيرة في الجزء العلوي من المطبخ المجاور. للضوء لعبور المطبخ والوصول إلى هذه الغرفة الأخرى، قام المصممون بإصلاح ، حيث تم إنشاء نافذة كبيرة، والتي تربط بصريًا المطبخ وغرفة الطعام ، ولكنها تمنع مرور الضوضاء والدخان والروائح. ساعدت هذه الفكرة البسيطة على إضاءة الغرفة ، وبهذا أضاف المصممون مصباح التعليق الفريد والأصلي فوق الطاولة.
إذا كنت تتخيل الغرفة في هذه الصورة بدون الأثاث، فربما تعتقد أنها كانت في الأصل غرفة تحت الأرض تستخدم كمستودع. ومع ذلك ، إذا قمت بإضافة الأثاث ، فإنه يغير معناها تمامًا ، ويصبح هذا المخزن المظلم الوهمي مشرقًا ومليئًا بالضوء، يمكنك تحقيق كل هذا دون لمس العناصر المعمارية ، فقط مع تركيب الأثاث وتوزيعه. تفاصيل عدم الالتصاق بالأريكة إلى الحائط ، تعطي مساحة للغرفة، وبالتالي تسمح للضوء واستحم الفضاء مع تشعيع لون الطوب المطلي باللون الأبيض المكسور والراقد. للسماح لهذه الطابوق القديمة بالاستمرار في إضفاء الضوء، هناك لوحة واحدة فقط على سطحها ، وهي صورة ملونة مثل بقية الأثاث ، الأريكة ، الطاولات والمصابيح التي تضفي سطوعًا على هذه الغرفة ذات اللون الأبيض.
ماذا تفعل عندما يكون لديك غرفة نومك في الجزء الداخلي من المنزل وليس لديك أي نوافذ؟ انها ليست مشكلة، تشكل نافذة، يمنحك الفينيل اللاصق فرصة تحويل الحائط إلى أي شيء تريده. لماذا لا تنشئ مظهر نافذة تطل على باريس الحبيب كما ترون في الصورة. وباستثناء الوسائد الملونة الزاهية ، كل شيء أبيض بسيط يعكس الكثير من الضوء، مما يجعل الغرفة مضيئة ومشرقة. هنا كيف يمكنك جعل بيان باللون الأبيض.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أخطاء شائعة عند تنظيف المنزل