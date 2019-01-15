أفكار بسيطة ومميزة لإضاءة منزلك

تعتبر الغرفة مظلمة أكثر أو أقل اعتمادا على حجم فتحاتها وتوجه النوافذ والشرفات. في بعض الأحيان ، لا تسهم مدخلات الضوء الصغيرة ، التي تؤدي حتى إلى الباحات الداخلية، كثيرًا في إضاءة الغرفة. ومع ذلك، هناك موارد لضرب تدفق الضوء، يمكن القيام بذلك عن طريق اختيار الستائر والستائر التي تسمح بالضوء من خلالها،هنا فكرة مثيرة جدا للأهتمام، اللجوء إلى الألواح اليابانية، يمكن أن يكون الجدار الطويل الذي يحتوي فقط على نافذة صغيرة هو المكان المثالي لوضع سطح كبير من الألواح اليابانية، ويفضل أن يكون ذلك في النغمات الخفيفة، التي توزع الضوء أثناء مرورها وتجعل الغرفة تبدو مشرقة.