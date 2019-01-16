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دليل هوميفاي لإختيار سجادة غرفة السفرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
12 Tommy Prince Road SW, Sonata Design Sonata Design غرفة السفرة
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قد يبدو أن وجود سجادة في غرفة الطعام أمر طبيعي تمامًا بالنسبة للبعض ، في حين أنه من الغريب وغير العملي على البعض الآخر. يعتمد اختيار السجادة على ما إذا كان لديك أطفال صغار قد يسببون انسكابًا متكررًا ودرجة حرارة المكان الذي تعيش فيه ونوع الأرضية التي لديك في منطقة تناول الطعام، بعد كل من يرغب في تغطية اللون الأبيض الجميل أرضية رخامية مع سجادة؟

إذا كنت لا تزال تشعر بعدم حسم فكرة وجود سجادة في غرفة الطعام، قد تحتوي هذه المفكرة على بعض النصائح التي ستساعدك على الوصول إلى قرارك. الق نظرة!


حجم السجادة المناسب

12 Tommy Prince Road SW, Sonata Design Sonata Design غرفة السفرة
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

يأتي السجاد في عدد من الأحجام القياسية. قد تكون السجادة صغيرة بقدر 2 قدمًا في 3 أقدام وقد تصل إلى 10 أقدام في 14 قدمًا أو أكثر إذا رغبت في ذلك. الأحجام القياسية التي تتوفر بها السجاجيد هي: 2x3 ، 3x5 ، 4x6 ، 5x8 ، 8x10 ، 9x12 إلخ.

يمكنك أختيار واحد يناسب حجم غرفة الطعام الخاصة بك أو طاولة الطعام، ويمكن حتى الحصول عليها حسب الطلب لغرفتك.


استخدم قاعة الأبهام

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يمكنك أن تستمتع إلى الأبد بسجادة في غرفة الطعام الخاصة بك، إذا اتبعت القاعدة البسيطة: يجب أن تكون سجادة غرفة الطعام دائمًا على الأقل 25 بوصة من جميع الجوانب بعد وضع الكراسي في مكانها، هذا الهامش سيبقي الانسحاب من كرسي آمنة وخالية من المتاعب، ولن يحتاج المرء إلى رفع وثني الكرسي مرة أخرى.


السجاد المزركش

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة السفرة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

مع سجادة غرفة الطعام، لا مفر من الانسكابات، لذلك يجب أن تكون السجادة مثل هذه التي لديها الكثير من الأنماط عليها، بحيث لا تكون الانسكابات مرئية كما لو كانت على سجادة صلبة، هل يمكنك تخيل سجادة بيضاء عاجية تحت طاولة الطعام؟


سجاد بتصميم مميز

Marassi Villa, Grid Fine Finishes Grid Fine Finishes غرفة السفرة
Grid Fine Finishes

Marassi Villa

Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes

إذا كنت ترغب في إنشاء شيء فريد، أو إذا كانت غرفة الطعام الخاصة بك لا تدعم شكل مستطيل مثالي، فإن استخدام بلاط السجاد هو فكرة رائعة لإنشاء سجادة تحت طاولة الطعام الخاصة بك. بلاط السجاد هو أيضا فكرة عظيمة عندما يكون لديك تسربات متكررة، كما تحتاج فقط لتنظيف بلاط السجاد المتسخة ، وليس على السجاد بأكمله. يمكنك أيضًا الاحتفاظ ببعض البلاطات الإضافية للاستبدال في المستقبل.


تنسيق الألوان

Bright Contemporary Home, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة السفرة Blue
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

سجادة في غرفة الطعام، حليف كبير للجدران واختيار الألوان الصحيحة يمكن أن تجعل تركيبة جمالية جذابة لمنطقة غرفة الطعام، في هذه الصورة، البساط الذي اختاره المصممون على نفس نظام الألوان، مما يخلق جوًا أزرقًا رائعًا في غرفة الطعام.

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