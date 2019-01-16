دليل هوميفاي لإختيار سجادة غرفة السفرة

قد يبدو أن وجود سجادة في غرفة الطعام أمر طبيعي تمامًا بالنسبة للبعض ، في حين أنه من الغريب وغير العملي على البعض الآخر. يعتمد اختيار السجادة على ما إذا كان لديك أطفال صغار قد يسببون انسكابًا متكررًا ودرجة حرارة المكان الذي تعيش فيه ونوع الأرضية التي لديك في منطقة تناول الطعام، بعد كل من يرغب في تغطية اللون الأبيض الجميل أرضية رخامية مع سجادة؟

إذا كنت لا تزال تشعر بعدم حسم فكرة وجود سجادة في غرفة الطعام، قد تحتوي هذه المفكرة على بعض النصائح التي ستساعدك على الوصول إلى قرارك. الق نظرة!



