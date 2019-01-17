أفكار بسيطة لعزل أبواب ونوافذ منزلك

النوافذ واحدة من التفاصيل المهمة للغاية في كل منزل، لدرجة أنه من المستحيل تخيل مسكن بدونها، تصاميم النوافذ وموادها وألوانها لها تأثير كبير على جمال الواجهة لهذا السبب، يسعى المهندسون المعماريون والمهندسون من جميع الأجيال لإعطاء النوافذ مظهراً خاصاً، هناك جانب مهم آخر مهم في تصميم النوافذ والذي يحافظ على انشغال المعماريين لفترة طويلة، هذا هو عزل النوافذ، سنناقش اليوم كيفية عزل النوافذ حتى تضمن أقصى قدر من الراحة لك ولأفراد عائلتك.
النوافذ الزجاجية المزدوجة والثلاثية توفر عزل أفضل، غالبا ما تستخدم الطلاءات المعدنية كحواجز حرارية. الحواف الدافئة أو الفواصل البلاستيكية التي تأتي مع العديد من النوافذ الحديثة تمنع فقدان الحرارة من الجو الداخلي، تستخدم الكريبتون والأرجون، وهما نوعان مختلفان من الغازات الخاملة، لإنشاء حاجز حراري في النوافذ الزجاجية المزدوجة والثلاثية، الزجاج مع الأسطح العاكسة والأغشية البلاستيكية الرقيقة التي تمنع امتصاص الحرارة غالبًا ما تزيد من كفاءة الطاقة في المبنى.
كيفية عزل النوافذ لفصل الشتاء؟ هل هذا سؤال يزعجك لفترة طويلة؟ قد يكون لديك أطفال صغار في المنزل ولا تريدهم أن يصابوا بالبرد. يشعر المنزل المريح بمزيد من الراحة والأمان. حسنا هذه النصائح سوف تساعدك بشكل كبير في هذا الصدد. تحقق من المطابقة الحالية ووقوف الطقس من النوافذ والأبواب، انهم يميلون إلى تطوير الشقوق بعد فترة من الزمن. إذا كان الأمر كذلك ، فقم بإزالتها والقيام بعمليات السد جديدة لمنع تسرب الحرارة.
استثمر أفلام النوافذ التي لا تمنع تسرب الحرارة إلى الخارج فحسب، بل أيضًا تصميم مساحة معيشة أكثر برودة في الصيف، أنها تنظم كمية الضوء الطبيعي. بنيت العديد من المنازل القديمة مع أبواب مزدوجة أو تركيب نوافذ العاصفة. إنها تساعد الجو الداخلي في الحفاظ على حرارته في الشتاء مما يجعله أكثر صحة وأكثر راحة للجميع
هناك بعض الطرق منخفضة التكلفة لعزل النوافذ كذلك، تزيين النوافذ الخاصة بك مع طبقتين منفصلتين من الستائر، تأكد من استخدام قماش ثقيل لإحدى الطبقات. يمكن أن يكون الساتان الأنيق أو الدمشقية أو التفتا أو المخمل مفيدًا جدًا لهذا الغرض. يمكنك الاستثمار في الستائر القطنية مع التطريز الثقيل كذلك. هذا سوف يمنع فقدان الحرارة من خلال الأبواب والنوافذ إلى حد كبير.
كثير من الناس يعتبرون استخدام لفائف الفقاعات لتغطية الألواح الزجاجية طريقة سهلة لعزل النوافذ، قد يكون هذا الحل على المدى القصير، يمكنك استخدام صفائح بلاستيكية ملونة بدلاً من لفات الفقاعات أيضًا، وقد أثيرت أسئلة حول فعالية نافذة فيلم العزل، فهي واحدة من أكثر طرق العزل فعالة من حيث التكلفة. ماذا عن اتخاذ بعض الوقت لتصميم مسودة الاستثناءات للنوافذ الخاصة بك؟ إنها طريقة قديمة ولكنها فعالة لعزل المنزل.
قبل مشاركة النوافذ والأبواب عزل الأفكار، لنفهم سبب أهمية العزل المناسب لمنزلك، يضمن العزل السليم جوًا داخليًا أكثر هدوءًا باردًا بما فيه الكفاية في الصيف ولكنه دافئ مريح في الشتاء. يساعد العزل على تقليل انتقال الحرارة من جانب واحد من النافذة أو الباب إلى الجانب الآخر، يمكنك أيضًا الحفاظ على جو داخلي أكثر صحة وأكثر تحكمًا.
نظرًا لأنه يمنع تسرب الهواء والحرارة ، فإن أجواءك تشعر بمزيد من الراحة، هذا يساعدك على تصميم منزل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. بطبيعة الحال ، يكون لها تأثير إيجابي على فاتورة الطاقة الخاصة بك. تعتمد التطورات التكنولوجية مثل تلك التي شوهدت في المنازل السلبية بشكل كبير على العزل الصحيح للباب والنافذة للعمل بشكل صحيح.
لا يكلفك العزل الكثير مقارنة بالجوانب الأخرى من التصميم والديكور.
قبل أن تعرف المزيد عن كيفية عزل إطار النافذة، خذ بعض الوقت للاستثمار في النوافذ والأبواب والمناور مع الصفات التالية، عند تصميم منزل جديد، أو تجديده قديمًا أو استبدال النوافذ القديمة، أختر أنواع النوافذ الأفضل للعزل. على عكس ما قد يعتبره الكثير من الناس ، توفر النوافذ ذات الزجاج العازل أفضل عزل، نوافذ المظلات هي أيضا ممتازة لهذا الغرض، يوفر الخشب الطبيعي أفضل عزل للداخلية.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أفكار لتصاميم جدران عصرية في منزلك