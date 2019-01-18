تعلم كيفية تصميم مطبخك بأناقة في العام الجديد

تقريبا كل مطبخ مزين بنوعين من الخزانات العائمة التي يتم تركيبها على الجدران ووحدات القاعدة،يتم استخدام الخزانات العائمة، خاصة تلك التي يتم تثبيتها على الجدران، لتخزينها بعيداً عن أدوات المطبخ والأواني وغيرها غير الثقيلة، يمكنك أيضًا تخزين مقالات المطبخ التي لا تحتاجها كثيرًا في هذا الجزء من الخزانات.

عادةً ما يتم حجز الوحدات الأساسية لعناصر المطبخ المستخدمة بشكل متكرر من القدور والمقالي إلى التوابل والبهارات، يسهل الوصول إلى الوحدات الأساسية مما يجعلها مفيدة للغاية لتنظيم مقالات المطبخ المستخدمة بكثرة، جزر المطبخ مزودة أيضًا بأنظمة الرفوف والأدراج، يمكنك تخزين أدوات المائدة والعناصر الضرورية الأخرى على هذه الرفوف أو في أدراج هذه الخزانة.

من المعدن إلى الخشب الرقائقي، خزائن المطبخ الحديثة مصنوعة من عناصر متعددة، في بعض الأحيان يتم بناء خزانات من مزيج من مواد مختلفة مثل الخشب الطبيعي والخشب الرقائقي والمعدن والزجاج. الخزانات الخشبية الطبيعية أكثر تكلفة من الخزانات المعدنية أو الخشب الرقائقي مع الأسطح المصفحة. على الرغم من السعر ، تبقى الخزانات الخشبية الصلبة واحدة من أكثر الميزات المرغوبة في المطابخ العصرية لأصحاب المنازل المعاصرين.