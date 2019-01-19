الرمادي الأنيق لمنزل رائع ومميز

ظلال من اللون الرمادي هي المفضلة لدى أصحاب المنازل الذين يزينون منازلهم على الطراز الحديث. الرمادي تبدو مذهلة في المنزل مستوحاة من التصميم الاسكندنافي كذلك، أنه يعطي الداخلية شعور بارد وهادئ. انها مناسبة للحفاظ على مظهر أنيق ومرتب من الداخل، إلى جانب ذلك ، يبدو الرمادي متقاربًا تمامًا مع الديكور البسيط، وهو اتجاه للتصميم المعاصر.
اليوم ، سنناقش تطبيق رمادي الفحم في المناطق الداخلية من منزلك، سوف تجد قريبا ما هي الألوان تذهب مع الرمادي الفحم وكيفية مزج الألوان التي تذهب مع مخططات الرمادي دون عناء.
ساعدت الثورة في التصميم الداخلي في مطلع القرن العشرين، ثم تزايد شعبية التصميم الاسكندنافي، على جعل اللون الرمادي هو الظل الأكثر شعبية للديكورات الداخلية والخارجية للمباني السكنية. سرعان ما بدأت المنازل الريفية والريفية في أعقاب الجناح جنبا إلى جنب مع نظرائهم المعاصرين. ويقال إن العديد من المشاهير المعاصرين احتضنت الفحم في المناطق الداخلية من منازلهم. لذلك لديك الكثير من الأسباب الممتازة للشروع في مغامرة الألوان الخاصة بك.
حسنًا، أنت مقتنع أنك يجب أن تستخدم اللون الرمادي في الأجزاء الداخلية من مسكنك، يمكنك أيضا تطبقالجدران الخارجية مع طبقات من الدهانات الرمادية، ولكن تذكر النقاط التالية قبل تضمينها في نظام الألوان الخاص بك:
رمادي الفحم هو الظل الداكن. من الأفضل أن تخدع الفضاء بالضوء الطبيعي والاصطناعي في غرفة تستخدم فيها ظلال من اللون الرمادي، خاصة تلك الداكنة مثل الظل الفحمي، هذا سيجعل الغرفة مشرقة وآمنة ومريحة للجميع، الرمادي كونه محايد لتبريد لهجة يحتاج إلى ضوء لتحقيق التوازن في طبيعته باردة، قد تبدو الغرف الرمادية ذات الإضاءة الكافية مظلمة ومشؤومة.
مزيج المباراة والرمادي مع الألوان الأخرى. حاول استخدام ظلال الرمادي المختلفة في الطبقات. سوف يساعدك ذلك على تزيين مساحة أنيقة وحيوية للغاية. يجعل غرفة صغيرة تبدو أكثر اتساعا كذلك،أرسم الأسقف بظل أخف وأضف إحساسًا بالارتفاع الإضافي في الغرفة، طلاء الزوايا في ظل أخف أو تزيينها مع إضاءة LED مشرق.
تبدو الرمادي أفضل في الغرف التي تواجه الأتجاهات الشرقية والجنوبية الشرقية والغربية، أنها تتلقى كمية سخية من أشعة الشمس طوال اليوم والحفاظ على دفء الأجواء سليمة. ليس أفضل لون لاستخدامه في الغرف الموجودة في الجزء الشمالي من منزلك، إذا كان يجب عليك استخدامها في هذا الجزء من المسكن الخاص بك، ثم مزجها بشكل جيد مع الأشكال الأخرى الساطعة.
شاهد كيف مزج المصمم الداخلي لون الفحم مع ظلال الرمادي الأخرى. إنها واحدة من أفضل الطرق لاستخدام اللون الرمادي في غرفة النوم وخلق مساحة هادئة ومريحة للغاية للراحة والسلام. الرمادي على جدار الميزة ليس بلون صلب. إن الفكرة الخفية تجعلها تبدو أكثر إثارة. الجدران الأخرى غارقة في درجات اللون الرمادي الباهت. سجاد من الحائط إلى الحائط باللون الرمادي الباهت يجعل مخطط اللون الرمادي أساسًا أكثر تشويقًا.
يكمل لونان مخطط اللون الرمادي الحصري تقريباً لغرفة النوم. واحد منهم هو آخر بارد الظل – الأزرق الداكن الذي يمكنك أن ترى في الوسائد. والآخر هو دفء نسيج الخشب من مجلس الوزراء و nightstands. لا تنسَ أهمية الإضاءة في هذا الفضاء. نوافذ زجاجية كبيرة تسمح بأشعة الشمس الكافية داخل الغرفة. تركيبات الإضاءة الأنيقة تلعب دورها بفعالية.
من المؤكد أن اللون الأزرق ليس اللون الوحيد الذي يكمل ظلال اللون الرمادي. يمنحك التصميم العصري لغرفة المعيشة الفسيحة هذه بعض الاقتراحات حول اختيار الألوان في غرفتك مع لوحة الألوان الرمادية. صوفا المقطعية باللون الرمادي تم تزيينها بوسائد من الليمون الأخضر. تبدو المجموعة مدهشة ومثيرة للغاية في غرفة المعيشة. تعتبر النباتات الخضراء مثالية لتزيين المساحات الداخلية للغرفة مع مخططات اللون الرمادي. الأشكال المختلفة للنباتات الحية تحفز شعورًا لطيفًا في الغلاف الجوي مع إيلان. يلعب الخشب الطبيعي دورًا رئيسيًا في تصميم مساحة مثل هذا. يضخ شعورًا دافئًا يصعب مضاهاة أو استبداله بمقالات الديكور الأخرى.
لقد رأيت بالفعل استخدام الرمادي في غرفة المعيشة. تثبت غرفة المعيشة هذه أنها مثال آخر رائع لغرفة المعيشة منمنمة بطبقة رمادية فحم. ليس فقط هذا. كما يضم أريكة رمادية اللون بالفحم وكرسي بذراعين. وبدلاً من استخدام الألوان ، استخدم المصمم الوسائد المزينة بزخارف من الزهور لتزيين الأريكة والكراسي.
الديكور المثير للاهتمام للجدار المميز هو شيء يحتاج إلى فحص دقيق. نصف الجدار مغطي بالكامل باللون الرمادي الداكن. يحتوي النصف الآخر على خزائن بأبواب بيضاء وجدران رمادية حول الموقد مع تأثيرات مجردة. الجزء العلوي يحتوي على نوافذ صغيرة. تم تزيين الجزء العلوي من الخزانة بصور مؤطرة وحوامل شموع وأعمال فنية. تكتمل الستائر والسجاد الأسود والأبيض بمظهر المقصورة الداخلية لغرفة المعيشة الأنيقة هذه.
خزانات المطبخ المصنوعة من الفحم الرمادي هي شيء قد تفكر في الاستثمار فيه، خاصة إذا كنت تخطط لتجديد مطبخك في وقت قريب، تعتبر الألوان مثالية لمطبخ عصري مع تصميم داخلي أنيق. يمكنك تضمين ظلال أخرى من اللونين الرمادي والأبيض في نظام الألوان وإظهار خزاناتك في أفضل ضوء ممكن. خذ إشارة من تصميم هذا المطبخ. وهي مزينة بخزائن باللون الأبيض والفحم الرمادي، تبدو المناطق الداخلية الأنيقة للمطبخ والتي تتميز أيضًا بإطلالة رائعة على المدينة المحيطة براقة في وجودها.
استخدام اللون الأصفر المشمس في تنجيد الكراسي الطعام يضيف ذلك الجزء الإضافي من الهتاف الذي تحتاج إليه بشدة في المساحات الداخلية للمنازل السكنية. على النقيض من الرمادي البارد والأصفر الدافئ له تأثير ممتاز على ديكور الغرفة.
استخدام اللون الأصفر المشمس في تنجيد الكراسي الطعام يضيف ذلك الجزء الإضافي من الهتاف الذي تحتاج إليه بشدة في المساحات الداخلية للمنازل السكنية. على النقيض من الرمادي البارد والأصفر الدافئ له تأثير ممتاز على ديكور الغرفة.رمادي الفحم في غرفة الطعام
عندما يرتدي المطبخ اللون الرمادي ، هل يترك خلفه صالون الطعام؟ بالتاكيد لا! إذا كان لديك مساحة لتناول الطعام في المطبخ ذي مخطط مفتوح ، فإن هذا اللون الرمادي سيزيد من سحر المساحات. تحتوي غرفة الطعام هذه على كل من الجدران والسقف المرسوم بالكامل تقريباً في ظل الفحم. متوازن الظلام من الظل مع الأرضيات الخشبية. طاولة الطعام الزجاجية والكراسي المنجدة تجعل هذه المساحة أكثر سحرًا.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:6 ألوان من شأنها خلق الجمال في منزلك