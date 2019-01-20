أفكار لتصميم غرفة معيشة أنيقة

سوف تساعدك أفكار غرفة المعيشة الصغيرة ونصائح الديكور القيّمة التي سنشاركها معك اليوم في تصميم مساحة أنيقة ومريحة لك ولضيوفك، مثل أي مكان آخر في العالم، فإن مساحة المعيشة تصبح أصغر في العديد من المنازل، ولذلك يحاول أصحاب المنازل الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة، هذا في حد ذاته يفتح فرصًا جديدة للمهندسين المعماريين والمصممين، فهم مجبرون على التوصل إلى حلول مبتكرة لتوفير غرفة مريحة للجميع على الرغم من حجمها.
قبل البدء في تزيين غرفة المعيشة الخاصة بك أو تجديد الغرفة الموجودة، دائما تأخذ قياس دقيق للمنطقة المتاحة، من خطة مفصلة، يمكنك استخدام القلم والورقة لتصوير أفكارك على الورق وأخذ اقتراحات من مصمم داخلي من ذوي الخبرة.
كيف تزين غرفة معيشة صغيرة؟ هذا السؤال يقلق الكثير من أصحاب المنازل. لا يلزم أن يكون تصميم غرفة المعيشة الصغيرة معقدًا بشكل كبير. فكر دائمًا في أهم عناصر الأثاث والديكور لهذه المساحة. بمجرد وضعهم في مكان ، تبدأ في إضافة المزيد من عناصر الديكور في وقت لاحق. حاول عدم ازدحامها مع الكثير من العناصر. الحفاظ على طبيعة منسم الداخلية هو مفتاح لتصميم غرفة المعيشة الصغيرة.
بدلاً من الجدران ، حاول الفصل بين المساحات العامة والخاصة مع الحواجز الزجاجية أو الحواجز الخشبية المحمولة أو النباتات المحفوظة بوعاء أو قطع الأثاث مثل خزانة العرض. هذا سيساعدك على خلق مساحة معيشة أكثر راحة ومتجددة الهواء.
من المهم جداً أن يكون لديك ديكور صغير في غرفة المعيشة على الجدران، ديكور الجدار الحيوي بمثابة الأنحرافات القوية، ومع ذلك، أنتقل بسهولة على الأنماط. اختيار خلفية مع زخارف خفية أو تزين فقط جدار، يمكنك الاستثمار في خلفية معمارية تخلق إحساسًا كاذبًا بالعمق.تساعد المرايا أيضًا في جعل
الغرفة تبدو أكثر اتساعًا، يمكنك تثبيت المرايا المعاصرة أو بدون إطار في غرفة المعيشة الخاصة بك.
من المهم جدًا شراء تركيبات إضاءة قادرة على تجميل المساحة وجعلها تبدو أكثر إشراقًا، تبدو الغرفة ذات الإضاءة الساطعة دائمًا أكثر رحابة ودعوة من الغرفة الكئيبة. يجب استخدام مزيج من تركيبات إضاءة التركيز المركبة على السقف والمعلقات الأنيقة ومصابيح الطاولة لإضفاء اللمعة على الغرفة.
أثناء مناقشة أفكار تزيين غرفة المعيشة الصغيرة، لا يمكننا التأكيد على ما يكفي على أهمية الاستخدام الأمثل للضوء الطبيعي المتاح. قم بتثبيت النوافذ بألواح زجاجية تساعد على إبقاء الغرفة مبتهجة طوال اليوم.
حدد نظام ألوان يساعد على جعل الفضاء أكثر إشراقًا وأكثر بهجة. وعادة ما يتم تفضيل ظلال اللون الأبيض والرمادي والأزرق الباهت والبيج والأصفر واللافندر وبعض ظلال الباستيل الأخرى لغرفة صغيرة. ومع ذلك ، لا يلزمك تقييد نفسك بهذه الألوان فقط. يمكنك بسهولة مزج نغمات مختلفة للجدران الأربعة وإنشاء مساحة جذابة للغاية.
إذا كنت قد اخترت ألوانًا باردة أو محايدة لهذه المساحة فقط ، فقم بضخ قدر من الحيوية بمساعدة وسائد ملونة أو زهور طازجة أو أشياء فنية صغيرة أو صور مؤطرة أو ظلال مصباح.
يحيط علما بعض الخيارات ديكور تجاهلها في كثير من الأحيان، هذه الخيارات يمكن أن تعطي غرفة المعيشة الخاصة بك بسهولة تحول مذهل. ولا تقلق. هذه هي جزء كبير من أفكار غرفة المعيشة الصغيرة على الميزانية، اختيار النسيج مع زخارف قليلة أو معدومة على الإطلاق، التنجيد أحادي اللون الذي يتزامن بشكل جيد مع مخطط الألوان الكلي يبدو أفضل في غرفة صغيرة. يمكنك ارتداؤها مع رميات ووسائد بألوان وأشكال حيوية.
أثناء تخطيط غرفة المعيشة الداخلية ، لا تنسَ عنصرًا أساسيًا في الديكور. امتلك مساحة تخزين كافية ، بحيث لا تبدأ غرفتك بالبحث عن الحقن والسكن في وقت لاحق. قم بتركيب الخزائن المدمجة وأنظمة الرفوف لتحسين منطقة التخزين. يمكنك حتى تركيب خزانات تخزين بأبواب عاكسة لإضافة بعض اللمعان.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: الأصفر والأرجواني.. أفضل خياران لطلاء الجدران في 2019