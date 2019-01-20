أفكار لتصميم غرفة معيشة أنيقة

سوف تساعدك أفكار غرفة المعيشة الصغيرة ونصائح الديكور القيّمة التي سنشاركها معك اليوم في تصميم مساحة أنيقة ومريحة لك ولضيوفك، مثل أي مكان آخر في العالم، فإن مساحة المعيشة تصبح أصغر في العديد من المنازل، ولذلك يحاول أصحاب المنازل الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة، هذا في حد ذاته يفتح فرصًا جديدة للمهندسين المعماريين والمصممين، فهم مجبرون على التوصل إلى حلول مبتكرة لتوفير غرفة مريحة للجميع على الرغم من حجمها.

قبل البدء في تزيين غرفة المعيشة الخاصة بك أو تجديد الغرفة الموجودة، دائما تأخذ قياس دقيق للمنطقة المتاحة، من خطة مفصلة، يمكنك استخدام القلم والورقة لتصوير أفكارك على الورق وأخذ اقتراحات من مصمم داخلي من ذوي الخبرة.