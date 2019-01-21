تعرف على الألوان الأكثر رواجًا بالعام الجديد

لكل من هم مقبلون على تشطيب منازلهم كخطوة لتجهيز عش الزوجية، أو لمن هم يسعون لإضفاء لمسة ديكورية جديدة على مساحاتهم الخاصة من غرف أو مكاتب أو حتى بقاع خارجية، في هذا الموضوع من هوميفاي ستجدون دليلًا مفيدًا ورائعًا.
لأن العام الجديد لم يبدأ سوى من أيامٍ قلائل، اسمحوا لنا بمساعدتكم على تزيين منازلكم بالألوان الأكثر رواجًا به، والتي نوضحها لكم بشكل تفصيلي مع الصور التالية بهذا المقال الشيق! ارصدوها الآن.
مع هذه العينات اللونية الواضحة أمامنا في الصورة المعروضة، يمكننا معرفة آخر صيحات الألوان في عالم الديكور والتي تتلخص في: الأصفر الزاهي والأصفر المائل للبرتقالي والأحمر القاتم والسيمون والأخضر بدرجاته والبني الفاتح والقاتم والأزرق.
فيما يلي، سنعرض لكم مع كل صورة على حدة إحدى الدرجات اللونية المشار إليها منذ قليل بعدما تم استخدامها في إحدى الغرف سواء بتصميمها الداخلي كطلاء للجدران أو في الديكورات من قطع أثاث ومفروشات وإكسسوارات.
يعد اللون الأصفر أحد الألوان المعروفة بإشراقتها وحيويتها وهذا ليس بغريب عليه لأنه يمثل درجة من درجات لون الشمس. في هذه الصورة، يمكننا رؤية غرفة المعيشة مبهجة بفضل الأصفر الذي يزين أحد جدرانها الرئيسية ويظهر في بعض اللمسات الديكورية كالوسائد على سبيل المثال.
يزيد الأصفر روعة هنا في هذه الغرفة، استخدام اللونين الرمادي والأبيض على حد سواء، فظهر الأول بالأثاث وتحديدًا الأريكة وكذلك بالمفروشات متمثلًا في السجادة. أما عن الثاني وهو الأبيض، فاكتفى بالظهور في الجدران والأرضية والسقف ومصباح الإضاءة الجانبي.
اللون الأحمر القاتم هو أحد الألوان أيضًا التي تتصدر قائمة آخر صيحات عالم الديكور، ويظهر هنا في غرفة نوم راقية مؤثثة بعناية بسرير مزدوج رأسه يكاد يصل إلى السقف مبطن بنسيج مخملي بالأحمر القاتم.
تتألق الستائر ووسائد السرير وكذلك الإكسسوارات المتناثرة بالغرفة هنا وهناك بنفس الدرجة اللونية أيضًا فتؤكد على حالة التناغم التي أصر على إحداثها الخبراء بها، وأضفت بدورها طابعًا رومانسيًا على أجواء الغرفة.
الأخضر بدرجاته الفاتحة والقاتمة تستحوذ على هذه الغرفة المبهرة، خاصة جدارها الرئيسي الذي يظهر وكأن إحدى الخرائط الجغرافية رُسمت عليه. رغم أن اللون الأخضر يُصنف على أنه لونًا باردًا، إلا أنه لونًا غاية في الحيوية والبهجة والرقي.
ينصح الخبراء دائمًا لكل من هم مقبلون على تشطيب أو تجديد منازلهم، باللجوء للون الأخضر سواء كلون للطلاء أو حتى في المفروشات أو الإكسسوارات، وهذا لقدرته المدهشة على نشر حالة من الراحة والاسترخاء الممتزجة بالجمال النابع من الطبيعة الساحرة بأي مساحة يكون جزءًا منها.
لون آخر يجعلنا أقرب إلى الطبيعة غير الأخضر وهو الأزرق، الذي دائمًا ما نراه في السموات والمسطحات المائية من أنهار وبحار ومحيطات، عل هذا هو السبب الذي جعله يتربع على قائمة الألوان التي يرجح الخبراء استخدامها في منازلكم هذا العام لتتواكبوا مع آخر صيحات عالم الديكور.
مع هذه الصورة، نلمس استخدامًا غير شائعًا للأزرق بالمطبخ، حيث يظهر في الوحدات التخزينية بالكامل، وليس في الجدران أو الأرضيات أو المفروشات كما نرى في المعتاد.
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