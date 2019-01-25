منزل عائلي أنيق لكنه مُنعزل بشكل تام

جولتنا اليوم مع مشروع جديد من مشروعات هوميفاي 360 لمنزل عائلي أنيق لكنه منعزل أقيم في ركن هادئ بعيد عن صخب العالم ليمنح مالكيه عند لجوئهم إليه كل الهدوء والخصوصية والاسترخاء.
هذا المشروع من تصميم وتنفيذ خبراء شركة FILIPE SARAIVA – ARQUITECTOS, LDA الذين أبدعوا في كل تفصيلة به من الخارج للداخل بدءًا من الحديقة المنزلية الصخرية التي يتمتع بها، مرورًا بالهيكل المعماري نفسه من الخارج، وصولًا بالتصميم الداخلي والديكورات التي اتسمت بكونها منمقة لأبعد الحدود.
استمتعوا معنا الآن بمشاهدة معرض صور هذا المشروع!
أما عن هذه الصورة، فتظهر سحر المدخل الخارجي والجلسة الخشبية المزينة له والتي انقسمت إلى جلستين إحداهما للمعيشة والسمر والثانية لتناول الطعام مما يجعل المنزل أشبه في وظيفته من المنازل الصيفية التي عادة ما تهتم بإقامة جلسات خارجية سواء في الشرفة أو الحديقة المنزلية أو بالفناء الأمامي أو الخلفي أو حتى أعلى الرووف.
يضلل على تلك الجلسات التي أشرنا إليها منذ لحظات جزء من الهيكل الهرمي الخشبي الضخم الواضح أمامنا في الصورة والذي نلاحظ أنه عبارة عن شرائح رفيعة متوازية تسمح بتخلل ضوء الشمس إلى الداخل وهو ما يجعل المساحة أكثر دفئًا.
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منزل عائلي كبير ساحر وأنيق لكنه منعزل، حيث أقيم وحيدًا على قاعدة متينة ليست بعالية في بقعة مزينة بالعديد من النباتات الخضراء المتنوعة، هيكله المعماري ضخم إلى حد ما يتألق بخامتي الزجاج والخشب اللذان يتبادلان دورهما في سكون تام.
يتمتع المنزل بسقف هرمي أخاذ نراه بوضوح مع هذه الصورة المعروضة بزاوية جانبية له، وكذلك بمدخل حيوي منفتح على الفضاء الخارجي الجذاب ويندمج معه في أروع حالة اندماج.
مع الصورة التالية لهذا المشروع، سنتمكن من رؤية الواجهة بشيء من الوضوح بالإضافة إلى المدخل والطريقة الاحترافية المذهلة التي اتبعها الخبراء في تأثيثه.. هل أنت متحمس الآن؟!
زاوية أمامية للمنزل تأسرنا فيها تلك المساحة الفضاء التي يطل عليها والتي تتزين مثلما نرى في الصورة المعروضة أمامنا بمسار طبيعي أخاذ بمزيج من الأحجار المستديرة ونبات الصبار بأنواعه وأشكاله وألوانه المختلفة.
أما عن الواجهة نفسها، فقد تزينت بشرائح غاية في الجمال والرقي من الزجاج الشفاف الذي يقوم بدوره في إظهار الكثير من تفاصيل المنزل من الداخل أي الغرف المختلفة -وتحديدًا غرف المجال الحيوي- للمارين بالخارج.
يتضح لنا من هذه الصورة أنه تم تأثيث المدخل بجلسة ساحرة تسمح لمالكي المنزل بالاستمتاع بأنقى نسمات الهواء، ولأننا لا نتمكن من رؤية مكوناتها بوضوح مع هذه الزاوية، ستتيح لكم الصورة التالية الاطلاع على الكثير من التفاصيل.
بعد أن انتهينا من رؤية المنزل من الخارج بجلسته المذهلة وحديقته الأكثر من رائعة، تسمح لنا هذه الصورة بالتمتع برؤية التصميم الداخلي والديكورات الخاصة بغرف المجال الحيوي وهي المطبخ والمعيشة وغرفة الطعام المنسجمين معًا بشكل تام مثلما هو واضح أمامنا الآن.
نتمكن من رؤية المطبخ بوضوح يستحوذ على الجانب الأيمن من المساحة حيث يتأنق بتصميم مفتوح وخزائن خشبية متينة ومدمجة في الجدران ومائدة جزيرة كبيرة وعملية، كما نرى أيضًا غرفة الطعام بمائدتها المستديرة وما يحيط بها من العديد من المقاعد السوداء الأنيقة، في الوقت الذي نلمح فيه جزء صغير من غرفة المعيشة.
من الواضح أن المساحة بالكامل تتمتع بحالة من التناغم وهذا يعود إلى ذكاء اختيار الألوان وتنسيقها باحترافية شديدة والبعد عن البهرجة، حيث انحصرت الخيارات ما بين الأبيض والبيج والبني الهافان والأسود.
نختتم جولتنا بهذا المشروع المذهل من الخارج للداخل مع المطبخ الذي سبق وأشرنا إلى أنه اتبع تصميمًا مفتوحًا وذلك ليندمج بسهولة مع غرفتي المعيشة والطعام ويخدم مالكي المنزل بسلاسة ومرونة وأريحية.
يتمتع المطبخ مثلما نرى في الصورة بمائدة جزيرة كبيرة وعملية تضم الموقد الرقمي والحوض/المغسلة معًا، وتخفي عن أعين الجميع مساحة تخزينية داخلية صُممت بكل احترافية لتُعزز السعة التخزينية للمطبخ ككل.
ربما لا يوجد بالمطبخ أية طاولات أو أسطح لإعداد الطعام، والسبب في ذلك يعود إلى اكتفاء الخبراء بالسطح العملي الكبير الذي ينتمي لمائدة الجزيرة والذي يمكن استخدامه بكل بساطة لهذا الغرض.