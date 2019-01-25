منزل عائلي أنيق لكنه مُنعزل بشكل تام

جولتنا اليوم مع مشروع جديد من مشروعات هوميفاي 360 لمنزل عائلي أنيق لكنه منعزل أقيم في ركن هادئ بعيد عن صخب العالم ليمنح مالكيه عند لجوئهم إليه كل الهدوء والخصوصية والاسترخاء.

هذا المشروع من تصميم وتنفيذ خبراء شركة FILIPE SARAIVA – ARQUITECTOS, LDA الذين أبدعوا في كل تفصيلة به من الخارج للداخل بدءًا من الحديقة المنزلية الصخرية التي يتمتع بها، مرورًا بالهيكل المعماري نفسه من الخارج، وصولًا بالتصميم الداخلي والديكورات التي اتسمت بكونها منمقة لأبعد الحدود.

استمتعوا معنا الآن بمشاهدة معرض صور هذا المشروع!







