كيف تصمم منزلك على الطراز النيو كلاسيك؟

تحب الأسلوبين الكلاسيكي والحديث وتحتار في الاختيار من بينهما لبيت العمر؟ ما رأيك في أن تجمع بينهما معًا في مساحة واحدة؟ هذا ما سنخبرك عنه بهذا الموضوع الذي سيكون دليلك لتصميم منزلك على الطراز النيو كلاسيك، حيث نطلعك فيه على الكثير من التفاصيل والخبايا التي من شأنها مساعدتك على الحصول على أفضل النتائج دون التركيز على أسلوب واحد من الأسلوبين المشار إليهما وحده.
لنبدأ جولتنا الآن، واستعد معنا لما نطرحه بها من معلومات!
إن كنت تنوي تصميم وتشطيب منزلك أو حتى غرفة واحدة منه فقط وفقا للأسلوب النيوكلاسيكي، سيكون عليك أولا معرفة الخامات الأكثر استخداما وتعبيرا عن سمات هذا النمط، وهو شيء تلمسه ببساطة مع الصورة المعروضة التي تظهر بوضوح الكثير من التفاصيل الساحرة لغرفة معيشة في منتهى الرقي، تتزين جدرانها بالرخام الفاخر بلونه الابيض وتعرجاته الرمادية التي تمنحه شكلا جماليا مذهلا ينعكس على المساحة بالكامل.
في حال إن كنت ترغب في استخدام الرخام بالارضيات والسلام الداخلية فحسب وبعض قطع الأثاث ولا تفضل تركيبه بالجدران رغم ما يضيفه إليها من فخامة، يمكنك اللجوء لبديل آخر كورق الحائط على سبيل المثال، مع مراعاة تناغم تصميمه وألوانه مع بقية العناصر الديكورية الأخرى المقتناه بنفس الغرفة.
هل تعرف ما هي الألوان الأكثر شيوعا وتطبيقا بهذا النمط الديكوري؟ إن كانت الإجابة لا، فدعنا نطلعك عليها الآن. يقول الخبراء ان اللون الكريمي والبيج والبني بدرجاته والاخضر و الازرق على رأس قائمة الألوان المستخدمة في المساحات المصممة على الطراز النيو كلاسيك، وهذا يعني أن الغرفة الواضحة امامنا الآن تسير على النهج الصحيح لذلك النمط.
فبالنظر للالوان المختارة للتصميم الداخلي للغرفة وكذلك لقطع الاثاث، نجد أنها تجمع بين الابيض المتمثل في الرخام، والاخضر كطلاء بأحد الجدران، والبيج في أريكة الزاوية التي تشكل الجلسة الرئيسية بالغرفة، والكريمي في بعض الوسائد.
في المساحات الداخلية المصممة بالاسلوب النيو كلاسيك، عادة ما يحرص الخبراء على تضمين الإضاءة في الاسقف والجدران خاصة إن كانت تعتمد على الجبسونبورد مثلما هو الحال هنا بالغرفة المعروضة.
هذا لا يعني بالضرورة التخلي عن وحدات الإضاءة العادية من ثريات ومعلقات ومصابيح أرضية وجدارية، بل بالعكس يمكنك اقتنائها أيضا لتعزيز الإنارة بالغرفة خاصة إن كانت مساحة حيوية كغرفة المعيشة.
عندما يتعلق الأمر باختيار المفروشات التي تلائم طبيعة هذا الأسلوب الديكوري، فإن خامات مثل الحرير والقطيفة والقطن تكون عادة في الصدارة.
أما فيما يخص الإكسسوارات، فكما هو واضح بهذه الصورة والصورة السابقة أن اللوحات الفنية والمزهريات وأواني الزرع شبه أساسية في المساحات التي تسير على نهج هذا الطراز القيم والغني.