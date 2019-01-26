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فخامة الأسلوب الكلاسيكي تتجسد في هذا القصر

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio غرفة السفرة
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إن كنت من عُشاق الكلاسيكية بكل تفاصيلها، من أثاث ضخم، وإكسسوارات مذهبة، ومفروشات مخملية، وأرضيات من البورسلين اللامع، ستذوب مع كل صورة من صور هذا المشروع، والتي توضح أجمل التفاصيل الدقيقة التي أولاها الخبراء اهتمامًا كبيرًا.

اعتماد خبراء الديكور هنا على الكثير من الخطوط السوداء الغامضة مع اللمسات الذهبية الصريحة كانت فكرة أكثر من رائعة حيث شكلت مزيجا مذهلا بجميع الغرف وتحديدًا البهو الكبير الذي يفتح ذراعيه لاستقبال الجميع وغرفة الصالون الفاخرة وأخيرا غرفة تناول الطعام.


المدخل وسحره

Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Vanilla Studio

Vanilla Studio
Vanilla Studio
Vanilla Studio

المدخل يأسرنا بسحره من أول وهلة، وذلك بداية من البورسلين اللامع الذي نخطو فوقه بأقدامنا، مرورًا بالجدران المكسوة بالخشب بلونه البني الداكن، والأعمدة الفاخرة بلونها الأبيض ولمساتها الذهبية المدهشة، والأثاث الذي لا غبار عليه، خاصة تلك الطاولة المستديرة ذات الحس الكلاسيكي بأرجلها الذهبية والمزهرية الحمراء المبهجة التي تعتليها وتتوسط سطحها الأخاذ.

لا يمكن أن ننسى الثريا الكلاسيكي المعلقة أعلى الطاولة مباشرة، والتي تتكون من مئات الكريستالات متناهية الصغر، فتثري الساحة بالكامل بما فيها من قطع أثاث وإكسسوارات فاخرة.

غرفة الصالون.. كلاسيكية مطلقة

Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio غرفة المعيشة
Vanilla Studio

Vanilla Studio
Vanilla Studio
Vanilla Studio

صممت غرفة الصالون الفاخرة هذه على الطراز الكلاسيكي مستخدمة أرقى قطع الأثاث والاكسسوارات، على رأسها، أريكة ثلاثية في الصدارة مؤطرة بلمسات ذهبية لامعة، ومقعدين بتصميم مشابه على الجانبين، بالإضافة إلى طاولة قهوة كبيرة بمنتصف الغرفة، وطاولتين جانبيتين أنيقتين.

تزين المساحة بالكامل لوحة فنية إبداعية تعلو جدار نعدى حدود الرقي بلونه الأسود المهيب، ناهيك عن الاضاءة الصفراء الساحرة التي جمعت بين المعايير الوظيفية والجمالية على أكمل وجه.

جلسة تكميلية بنفس ملامح غرفة الصالون

Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio غرفة المعيشة
Vanilla Studio

Vanilla Studio
Vanilla Studio
Vanilla Studio

بنفس ملامح الغرفة السابقة، تتألق هذه الجلسة الجانبية التي تقوم بدور تكميلي لغرفة الصالون، حيث نلاحظ تشابه العديد من العناصر، كقطع الأثاث وتحديدًا الكراسي، والجدار الديكوري البارز بلونه الاسود، وما ثُبِتَ فوقه من لوحة فنية مدهشة.

أما عن الإضاءة الصفراء الدافئة والسحرية، فهي تأسر المساحة بالكامل وتضفي عليها طابعًا كلاسيكيًا، بالإضافة إلى منحها المزيد من الفخامة والرقي.

تتطابق اللمسات الذهبية التي نراها بوضوح في ذاك المقعدين الأنيقين مع نظيرتها المستحوذة على الطاولة الصغيرة المستديرة التي تتوسط المقعدين، هذا بعيدًا عن تلك المزهرية الرقيقة التي تعتلي تلك الطاولة لتضيف إليها الكثير من الحيوية ولجميع أرجاء المكان.

غرفة الطعام في حالة اندماج تام

Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio غرفة السفرة
Vanilla Studio

Vanilla Studio
Vanilla Studio
Vanilla Studio

نتفاجئ أخيرا مع هذه الزاوية بأن غرفة الطعام على بعد خطوات قلائل من غرفة الصالون، ليس هذا فحسب، بل وأنها بنفس النغمات اللونية الداكنة التي تضفي المزيد من الهيبة والفخامة والرقي على المساحة ككل.

ربما لن نتمكن من رؤية تفاصيل غرفة الطعام عن قرب، لكننا على الأقل اكتشفنا أنها تسير على نهج نفس الأسلوب الديكوري الكلاسيكي الفخيم.

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غرفة الصالون كاملة وشاملة

Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio غرفة المعيشة
Vanilla Studio

Vanilla Studio
Vanilla Studio
Vanilla Studio

الآن نتمكن من رؤية الغرفة بالكامل تشمل الجلستين، أي الصالون الأساسي والجلسة الجانبية الداعمة له بمقعديها العلويين.

مع هذه الصورة ايضا، يتبين لنا ذكاء توزيع قطع الأثاث و الديكورات في العموم على المساحة وهو ما ينم على احترافية الخبراء القائمين على ذلك في الاساس. وبشكل عام، لا يمكن أن نغفل روعة الستائر بخامتها وألوانها وتصميمها وطريقة تركيبة، والتي كان لها دورا جوهريا في ظهور هذه المساحة بهذا القدر من الفخامة.

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