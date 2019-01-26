فخامة الأسلوب الكلاسيكي تتجسد في هذا القصر

إن كنت من عُشاق الكلاسيكية بكل تفاصيلها، من أثاث ضخم، وإكسسوارات مذهبة، ومفروشات مخملية، وأرضيات من البورسلين اللامع، ستذوب مع كل صورة من صور هذا المشروع، والتي توضح أجمل التفاصيل الدقيقة التي أولاها الخبراء اهتمامًا كبيرًا.

اعتماد خبراء الديكور هنا على الكثير من الخطوط السوداء الغامضة مع اللمسات الذهبية الصريحة كانت فكرة أكثر من رائعة حيث شكلت مزيجا مذهلا بجميع الغرف وتحديدًا البهو الكبير الذي يفتح ذراعيه لاستقبال الجميع وغرفة الصالون الفاخرة وأخيرا غرفة تناول الطعام.



