5 تصميمات مثيرة لمكتبة غرفة النوم

تحويل اللوح الأمامي إلى مكتبة تحتضن الكثير من الكتب.. هذه الفكرة ستكون موضع تقدير خاصة من قبل المثقفين وعشاق القراءة، وخصوصًا في الليل، ولكن من المفيد أيضا أن يوفر الكثير من المساحة في غرفة النوم، دون الاضطرار الى التخلي عن ديكور كلاسيكي أنيق.
لحسن الحظ، هناك تصميم مناسب لكل الأذواق والاحتياجات، بدءًا من رفوف بسيط وأساسية، أو أسرة حقيقية مع خزانة كتب، وحتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم سرير بطابقين ، ربما في غرفة الأطفال، أو أولئك الذين لديهم قضايا ضيق الفضاء في غرفة صغيرة.
في هذا المقال من هوميفاي، سوف تجد إلهامك أيًا كانت تفضيلاتك، فقط تابع السطور التالية واختر التصميم الذي يخطف قلبك من أول نظرة!
في غرفة النوم هذه نرى أنه على جدار رأس السرير تم وضع خزانة الكتب ، التي يبدو أن تصميمها مصمم خصيصًا لهذا الجدار: يتكون هذا من أرفف ذات أطوال مختلفة تحتوي على العديد من الكتب والمجلات وبعض الزخارف. أما الأطوال الطويلة فتوضع أعلى وتصل حرفيا من أحد طرفي الحائط إلى الطرف الآخر بينما تنخفض تلك التي تقع إلى أسفل أكثر وأكثر طولا ؛ علاوة على ذلك ، يقدم رف الكتب هذا بعض الذيل النهائي على كلا الجانبين ، وهو نوع من الامتداد الشبيه بالثعبان للأرفف العلوية. إن تأثير ملء هذا الاقتراح واضح جدا ، وكذلك إدراك الحركة التي لدى المراقب أمام الهيكل والتي تساهم في عدم جعل غرفة النوم هذه تافهة. تجدر الإشارة إلى أنه في غرفة النوم هذه مضاءة جيدا بالضوء الطبيعي ، يتم تمييز ألوان خشب الكرز بفضل الخلفية الخزفية التي تم طلاء الجدار الداعم للسرير عليها. وقد تم كل عنصر مصممة تماما للحفاظ على البيئة البصرية متسقة: الجدار الرمادي يشير ألوان الأرض ويحافظ على المواد مكتبة الاتساق مع هيكل السرير ومنضدة.
فيما يتعلق بهذه الصورة الثانية ، يوجد على حائط رأس السرير حجرات مفتوحة غير منتظمة ، مرتبة بطريقة تخلق تركيبة عادية مع حجرة مركزية كبيرة وثلاث غرف أصغر حولها. هذه المساحات التي تم إعادة صياغتها في الجدار ، كانت تستخدم لتخزين الإطارات مع الصور والمفروشات من مختلف الأنواع. هذا هو مثال على اللوح الأمامي مع خزانة الكتب المكررة جدا ، ليتم اعتباره كبديل للرؤوس الخشبية ، وبالتأكيد أكثر شيوعا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى الألوان التي تم اختيارها لتكوين الأجزاء الداخلية من حجرات التخزين: يتذكر كل منهما النغمات المحايدة للضوء الرمادي والعاجي في غرفة النوم ، في حين أن أغطية السرير تقدم ألوانًا أكثر وضوحًا.
لا يُظهر هذا المثال سريرًا به خزانة كتب خلفه ، ولكن يتم وضع رف الكتب بجواره ، وقبل كل شيء ، أعلى من السرير. يمكننا أن نقول أن هذا هو إطار سرير حاوية مع سلالم وخزانة كتب مع نظرة نظيفة وديناميكية ، والتي تتذكر الحد الأدنى من الأسلوب الاسكندنافي جنبا إلى جنب مع الشرقية الشديدة. كل المكعبات التي تتكون منها بنية المكتبة تحتوي على كتب وأشياء متعددة ، وبالتالي تقدم اللون والحركة للفضاء المحيط بها.
هذا استعراض آخر السرير مع مكتبة يقدم الإصدار الذي يجمع بين وظيفتين هامتين: أن من غرفة المقسم إلى قسمين أكثر أو أقل متميزة، وهذا مكتبة، أي جمع والحفاظ على المعرفة في شكل كتاب. الحل المقترح في صورة أمر مفيد للغاية وقابلة للاستخدام بسهولة في غرف من السرير مستطيلة، في مواجهة خارج أحد الجانبين أقصر من الغرفة، كما سيكون من الممكن لحجز مساحة في المنطقة المجاورة للنافذة على السرير، في حين أن أكثر الداخلية لاستخدامات مختلفة ، مثل منطقة القراءة.
وضعت وراء هذا السرير قطعة من الأثاث الذي يبدو أنه قد تم تصميمه وفقا للجدار. هذه القطعة من الأثاث لديه رف الأفقي الطويل، الذي يعمل بمثابة دعم لتكوين الكتب والمجلات ومرآة للماكياج والإطارات، التي الراحة اثنين من الوسائد ضخمة، مبطن جدا، والتي تدعم الوسائد الحقيقية.لمزيد من التصميمات والافكار الملهمة والحديثة، تفضل بقراءة المقال التالي، الباركيه في المطبخ: أفكار ونصائح وأمثلة