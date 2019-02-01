5 تصميمات مثيرة لمكتبة غرفة النوم

تحويل اللوح الأمامي إلى مكتبة تحتضن الكثير من الكتب.. هذه الفكرة ستكون موضع تقدير خاصة من قبل المثقفين وعشاق القراءة، وخصوصًا في الليل، ولكن من المفيد أيضا أن يوفر الكثير من المساحة في غرفة النوم، دون الاضطرار الى التخلي عن ديكور كلاسيكي أنيق.

لحسن الحظ، هناك تصميم مناسب لكل الأذواق والاحتياجات، بدءًا من رفوف بسيط وأساسية، أو أسرة حقيقية مع خزانة كتب، وحتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم سرير بطابقين ، ربما في غرفة الأطفال، أو أولئك الذين لديهم قضايا ضيق الفضاء في غرفة صغيرة.

في هذا المقال من هوميفاي، سوف تجد إلهامك أيًا كانت تفضيلاتك، فقط تابع السطور التالية واختر التصميم الذي يخطف قلبك من أول نظرة!