المواقد المسطحة: مزايا وعيوب

عند تصميم المطبخ ، يجب ألا يدور حول اختيار الألوان والمواد. بالطبع ، العين تريد دورها ولكن لا ينبغي التقليل من الكفاءة ، وفورات الطاقة والوظائف. في الواقع ، فإن اختيار الأجهزة المنزلية والفرن هو أيضا ذو أهمية أساسية. عنصر أساسي لإعداد الأطباق ، الفرن على نحو متزايد في وسط جدال ساخن… كوكتوب كهربائي أو غاز؟ أي واحد أختار؟
تنقسم المواقد الكهربائية إلى رادارات وهالوجينات وتحريض. وتتميز الأولى والثانية بموقد خزفي يتم تثبيت سخان كهربائي عليه ، في حالة قمم الطبخ المشعة ، أو مصباح الأشعة تحت الحمراء ، في حالة كوابل الهالوجين ، التي تولد الحرارة وتنقلها إلى السطح المغطي. وبهذه الطريقة ، فإن الكثير من الحرارة المنتجة منتشرة ، وكفاءة الطاقة أعلى بقليل من تلك الناتجة عن الغاز. لذا كن حذرا ، لا ينخدع! إذا كنت ترى فقط أن الغاز أرخص بكثير من الكهرباء فمن السهل أن نفهم أن راحة هذين النوعين من المواقد لا شيء.
موضوع آخر بخصوص مواقد السطح، من حيث التصميم فهي حديثة، كما أنها آمنة وفعالة، المواقد المصطحة على جذب المزيد والمزيد من الناس. ولكن قبل أن تقرر استثمار أموالك في فرن الحث ، دعنا نحاول فهم كيفية عملها بشكل أفضل وتقييم الإيجابيات والسلبيات معًا.
يشبه الفرن المسطح جمالياً إلى حدّ كبير مثل موقد الإشعال أو الهالوجين ولكن العملية مختلفة تمامًا. ويتكون من قمة من السيراميك الزجاجي يتم وضع ملف يعمل بالطاقة الكهربائية ، والذي يولد مجال كهرومغناطيسي يتم نقله مباشرة إلى قاع الأواني ويسمح بتسخينه. وبهذه الطريقة ، يكون تشتت الحرارة صفر تقريبًا والعائد يصل إلى 90٪ ، على الرغم من عائد 40٪ الذي يتم الحصول عليه باستخدام الغاز. بالإضافة إلى كونه فعال للغاية ، فإن فرن الحث هو أيضا صديق للبيئة. كما نعلم ، في الواقع ، الغاز هو الوقود الأحفوري وأثناء الاحتراق ، فإنه يطلق ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة التي تسهم في تلوث الهواء. من ناحية أخرى ، فإن الطاقة الكهربائية التي تغذي مواقد الحث يمكن أن تأتي أيضًا من المولدات التي تستخدم الطاقة النظيفة مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية.
بالإضافة إلى تصميمها الجذاب وكفاءتها العالية وتأثيرها البيئي المنخفض ، توفر مواقد الحث العديد من المزايا الأخرى. على سبيل المثال ، يعد طهي الطعام أكثر تجانسا بفضل التوزيع المتجانس للحرارة ولكن أيضا أسرع بكثير لأن الحرارة المتناثرة ضئيلة ، فكر أن لتر من الماء يستغرق دقيقتين لغليان. وبهذه الطريقة سيتم تقليل الوقت الذي يقضيه أمام الموقد في المطبخ كثيرًا! بالإضافة إلى ذلك ، فإن مواقد الحث تسمح لك بضبط درجة الحرارة بدقة ، وهو أمر غير ممكن مع موقد الغاز. ميزة أخرى هي بالتأكيد سهولة تنظيف السيراميك الزجاجي ، كونها سلسة وموحدة تمر فقط بقطعة قماش مبللة وأنك انتهيت! الوقت الذي يقضيه تنظيف شبكات الحديد المصبوب والصلب أو السطح المطلي بالمينا لن يكون سوى ذاكرة بعيدة.
وبفضل عدم وجود ألسنة اللهب ، فإن مواقد الحث الحراري آمنة أيضًا. في الواقع لا يوجد خطر تسرب الغاز أو الحرائق المحتملة الناجمة عن إهمال أولئك الذين هم في الموقد. النتوءات الحثية ، كما قلنا ، نقل الحرارة المتولدة من الحقل الكهرومغناطيسي مباشرة إلى المقالي. المنطقة الوحيدة لتسخين سيكون الجزء السفلي من الوعاء ، أعتقد أنه حتى السطح حوله سيبقى باردًا. وبالتالي سيتم تجنب خطر الحروق. يمكن وضع حتى أكثر عديمي الخبرة والفوضى على الموقد!
لا يمكن استخدام جميع أنواع أواني الطهي في مواقد الحث الحراري. من أجل السماح للحقل الكهرومغناطيسي بالتنشيط ، في الواقع ، يجب أن يكون للأواني قعر ناعم تمامًا ومواد حديدية. لا يمكن استخدام أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم أو النحاس أو التراكوتا. لمعرفة الأواني القديمة الخاصة بك هي مناسبة يمكنك القيام باختبار المغناطيس. خذ مغناطيس وأدخله إلى قاع الإناء ، إذا بقيت مرفقة ، فيمكن استخدام القدر على موقد الحث ، وإلا لا.
عيوب المواقد المسطحة لا تقتصر على التكاليف فقط، ب ل أيضًا الاستهلاك، حتى على الرغم من أنها أكثر كفاءة من الغاز وتقليل فقدان الحرارة إلى أدنى حد ممكن، وكووكتوبس تحريض لا يزال تفشل لتكون قادرة على المنافسة من وجهة البصر توفير في فاتورة. هذا لأن تكلفة الغاز أقل من تكلفة الكهرباء. على سبيل المثال ، إذا تم في المتوسط استخدام فرن غاز قياسي ، يتم إنفاق حوالي 50 يورو من الغاز ، أما بالنسبة للموقد الحثي ، فإن التكلفة ستكون 80 يورو من الكهرباء. علاوة على ذلك ، فإن حقيقة أن الطاقة التي يمتصها موقد الحث عالية جدا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. باستخدام أكثر من منطقة الطهي في نفس الوقت ، يتم استخدام الكلاسيكيات 3 كيلو واط بسهولة وهناك خطر القفز في العداد. قد يكون الحل هو الاتصال بمديرك وتوسيع نطاق التغطية إلى 4.5 أو 6 كيلووات ، ولكن هذا بالطبع يتطلب تكلفة. البديل سيكون شراء موقد الحث مع الحد التلقائي من الطاقة الممتصة ، ولكن هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام المزيد من الحرائق في نفس الوقت.
عيب آخر يتعلق أسعار الشراء التي في المتوسط أعلى من خطط الغاز. صحيح أن أسعار المواقد الحثية قد انخفضت في السنوات الأخيرة وأصبحت في متناول الجميع ولكننا نتحدث عن نماذج أساسية ذات وظائف محدودة. هذه التكلفة التي تتراوح بين 200 و 300 يورو. في حين أن أحدث طرازات الجيل ، أكثر تطوراً ، وأكبر ومجهزة بمزايا أكثر ، يمكن أن تكلف أكثر من 1000 يورو. لذا قبل تصميم المطبخ وتحديد أي من المكوّنات التي يجب إدخالها ، قم بتقييم جميع مزايا وعيوب الأنواع المختلفة في السوق! تعميق أدناه ، مع موقد الحث ليس كل الورود والزهور. هل هناك أي عيوب والتي بلا شك يمكن أن تقلب الموازين نحو اختيار نوع آخر من الفرن. على سبيل المثال ، أعتقد أن العديد من الأواني التي تملكها قد لا تتناسب مع بعضها ويجب استبدالها. لا نفقة لا يكترث إذا كان لديك في معظم الأحيان تجهيزات المطابخ الألمنيوم! بالإضافة إلى ذلك ، فإن السيراميك الزجاجي الذي تصنع منه الخطة ، على الرغم من كونه سهل التنظيف ، فهو دقيق للغاية. يجب أن تعامل بعناية واهتمام كبيرين لأن خطر الخدش وتدميره بشكل لا رجعة فيه مرتفع.
على الرغم من أنها أكثر كفاءة من تلك التي تعمل بالغاز والحد من فقدان الحرارة إلى أدنى حد ، لا يزال غير قادر على المنافسة من وجهة نظر المدخرات في مشروع القانون. هذا لأن تكلفة الغاز أقل من تكلفة الكهرباء. على سبيل المثال ، إذا تم في المتوسط استخدام فرن غاز قياسي ، يتم إنفاق حوالي 50 يورو من الغاز ، أما بالنسبة للموقد الحثي ، فإن التكلفة ستكون 80 يورو من الكهرباء. علاوة على ذلك ، فإن حقيقة أن الطاقة التي يمتصها موقد الحث عالية جدا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. باستخدام أكثر من منطقة الطهي في نفس الوقت ، يتم استخدام الكلاسيكيات 3 كيلو واط بسهولة وهناك خطر القفز في العداد. قد يكون الحل هو الاتصال بمديرك وتوسيع نطاق التغطية إلى 4.5 أو 6 كيلووات ، ولكن هذا بالطبع يتطلب تكلفة. البديل سيكون شراء موقد الحث مع الحد التلقائي من الطاقة الممتصة ، ولكن هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام المزيد من الحرائق في نفس الوقت.لمزيد من النصائح والأفكار، تفضل بقراءة المقال التالي، خيارات مختلفة لأرضيات الشرفة