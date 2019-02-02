المواقد المسطحة: مزايا وعيوب

عند تصميم المطبخ ، يجب ألا يدور حول اختيار الألوان والمواد. بالطبع ، العين تريد دورها ولكن لا ينبغي التقليل من الكفاءة ، وفورات الطاقة والوظائف. في الواقع ، فإن اختيار الأجهزة المنزلية والفرن هو أيضا ذو أهمية أساسية. عنصر أساسي لإعداد الأطباق ، الفرن على نحو متزايد في وسط جدال ساخن… كوكتوب كهربائي أو غاز؟ أي واحد أختار؟

تنقسم المواقد الكهربائية إلى رادارات وهالوجينات وتحريض. وتتميز الأولى والثانية بموقد خزفي يتم تثبيت سخان كهربائي عليه ، في حالة قمم الطبخ المشعة ، أو مصباح الأشعة تحت الحمراء ، في حالة كوابل الهالوجين ، التي تولد الحرارة وتنقلها إلى السطح المغطي. وبهذه الطريقة ، فإن الكثير من الحرارة المنتجة منتشرة ، وكفاءة الطاقة أعلى بقليل من تلك الناتجة عن الغاز. لذا كن حذرا ، لا ينخدع! إذا كنت ترى فقط أن الغاز أرخص بكثير من الكهرباء فمن السهل أن نفهم أن راحة هذين النوعين من المواقد لا شيء.

موضوع آخر بخصوص مواقد السطح، من حيث التصميم فهي حديثة، كما أنها آمنة وفعالة، المواقد المصطحة على جذب المزيد والمزيد من الناس. ولكن قبل أن تقرر استثمار أموالك في فرن الحث ، دعنا نحاول فهم كيفية عملها بشكل أفضل وتقييم الإيجابيات والسلبيات معًا.