خزائن الزاوية: الأفكار والحلول لتوفير الفضاء

خزانة الملابس هي واحدة من الملحقات التي لا يمكن أن تكون تفتقر في المنزل. النماذج الأكثر شعبية هي فوق كل تلك المصنوعة من الخشب ، وذلك بفضل قوتها وموثوقيتها مع مرور الوقت.
إذا كان صحيحًا أن الخزانات الخطية هي الأكثر شيوعًا ، فمن الممكن في الوقت الحاضر تكييف خزانة ملابس كبيرة تستغل بكل شبر كل بوصة من غرفة نومك. نحن نتحدث عن خزانات الزاوية ، والحلول المبتكرة وذكية التي تسمح لك بتطوير هيكل خزانة الملابس حتى لو لم يكن لديك جدار طويل بما فيه الكفاية لاستضافة واحدة خطية. لكن ما هي أسعار خزانات الزاوية؟ هل من الممكن صنع خزانات زاوية بكابينة داخلية؟ دعونا نعرف كل التفاصيل في هذا الكتاب من الأفكار.
عادةً ما تملي عملية شراء أحد النماذج العديدة لخزانات الزاوية الحاجة إلى المساحة ، بالإضافة إلى الجماليات. ليس من النادر ، في الواقع ، أنه في بعض المنازل يمكنك العثور على غرف نوم صغيرة أو تطويرها بطريقة غير مثالية. مثال على ذلك؟ قد لا تسمح غرفة النوم التي تحتوي على نافذة وباب زجاجي بإدخال خزانة خطية بمقاييس مُرضية. لذا فإن خزانات الزاوية تسمح لك بعدم المساومة ، والاستفادة من كل سنتيمتر المتاحة ، وملء زوايا الغرفة التي تصبح حقيقية 100 ٪ الغرف. عادة ما يكون الحد الأدنى لحجم الزاوية لجعل هذا النوع من خزانة الملابس هو 101.6 سم ، وإذا كان لديك مساحة أكبر يمكنك التفكير في اختيار خزانات الزاوية مع مقصورة السير: حقيقية فقط القليل من الفخامة.
في المساحات الصغيرة غالباً ما تكون خزانات الزاوية مزودة بأبواب انزلاقية ، وذلك بالتحديد لأنها تهدف إلى تحسين المساحات قدر الإمكان. يمكن استغلال جزء الخزانة التي تشكل الزاوية بطرق مختلفة ، اعتمادًا على حجمها. بالنسبة لأصغر الزوايا ، توفر بعض نماذج خزانات الزاوية ذات المقصورة إدخال الأدراج والكوات مسبقة التشكيل ، حتى لا تترك حتى مساحة صغيرة غير مستخدمة. من ناحية أخرى ، إذا كنت محظوظًا بما يكفي لتتمكن من استخدام زاوية أوسع بكثير ، فمن الممكن أن تطلب من النجارين الخبراء والموثوقين إنشاء خزانات الزاوية مع مقصورة
غرفة تغيير الملابس. تعتبر الأدراج الجاهزة والسلال والأرفف مثالية لتخزين أغطية السرير أو الملابس الداخلية أو الحقائب أو التغييرات الموسمية.
واحدة من العيوب – إذا كان بإمكانك تعريفها – من خزانات الزوايا هي
تشوش الأخير بعدة سنتيمترات. ولكن ، كما يقولون ، ليست كل الشرور تتضرر: هذه الخزانات الزاوية مع المقصورة توفر للتحول الأخير ، إذا سمحت المساحة بذلك ، في غرفة ملابس ركنية مجهزة. منطقة ارتداء الملابس هي جزء من خزانة الملابس التي عادة ما تشغل الجانب الخارجي ، والتي يسمح الجانب الأعمق لها بالتنظيم مع الرفوف والشماعات والأرفف والأدراج وغيرها. في منطقة ارتداء الملابس يمكنك الحصول على حرفيا داخل ، وهذا هو السبب في أن العديد من أصحاب هذا النوع من خزانة الملابس يميلون إلى وضع المرايا أو المراحيض في الداخل.
قد يظن المرء أن خزانات الزاوية ذات المقصورة هي مرادفة لمقصورة ملابس ، مما يربكها مع بعضها البعض ولا يعرف الفرق بشكل جيد. وعلى العكس، كلما تختلف عن بعضها البعض أي مفهوم: هي بالتأكيد ليست أوصى خزانة لأولئك الذين يحتاجون إلى رشفة التدابير، في حين أن خزانات الزاوية أداء تماما على
حفظ مساحة وظيفة. تعتبر مقصورة الملابس ، في جوهرها ، مثالية لأولئك الذين لديهم غرفة نوم ذات حجم كبير جدًا ، بينما تمثل خزانات الزاوية ذات المقصورة حلولًا أكثر ذكاءً لغرف النوم الأصغر حجمًا. وعلاوة على ذلك ، فإن خزانات الزوايا هي بالتأكيد أرخص من مقصورة الملابس ، والتي غالبا ما يجب أن تكون مصممة خصيصا.
خزانات الزاوية قابلة للتخصيص بنسبة 100 ٪ في كل من الألوان والمواد والتشطيبات ، مع مراعاة الطعم الخاص للعميل النهائي. ومع ذلك ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساحات المحدودة ، لن يكون المثل الأعلى هو وزن السياق مع الألوان المظلمة أو الخانقة. لذلك يمكنك الاختيار من بين الخشب الفاتح والأبيض والبيج في غرف النوم الأصغر حجماً ، أو الخزائن ذات اللونين إذا كنت ترغب في إعطاء لمسة أكثر ديناميكية لتصميم الغرفة. يمكن تركيب خزانات الزاوية بأبواب منزلقة وأبواب مفصلية وأبواب زجاجية وحتى أبواب مرايا. حتى أنظمة الافتتاحية هي حسب تقديرك: يمكنك اختيار المقابض الحديثة ، المقابض ذات التلميح الأكبر سنا ، أو الأبواب ذات فتحة الحنجرة.لمزيد من النصائح والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، طرق مختلفة لاستخدام الأزرق النيلي في الزخرفة