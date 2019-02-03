خزائن الزاوية: الأفكار والحلول لتوفير الفضاء

خزانة الملابس هي واحدة من الملحقات التي لا يمكن أن تكون تفتقر في المنزل. النماذج الأكثر شعبية هي فوق كل تلك المصنوعة من الخشب ، وذلك بفضل قوتها وموثوقيتها مع مرور الوقت.

إذا كان صحيحًا أن الخزانات الخطية هي الأكثر شيوعًا ، فمن الممكن في الوقت الحاضر تكييف خزانة ملابس كبيرة تستغل بكل شبر كل بوصة من غرفة نومك. نحن نتحدث عن خزانات الزاوية ، والحلول المبتكرة وذكية التي تسمح لك بتطوير هيكل خزانة الملابس حتى لو لم يكن لديك جدار طويل بما فيه الكفاية لاستضافة واحدة خطية. لكن ما هي أسعار خزانات الزاوية؟ هل من الممكن صنع خزانات زاوية بكابينة داخلية؟ دعونا نعرف كل التفاصيل في هذا الكتاب من الأفكار.