أجمل تصاميم الحمامات بالأسلوب المتوسطي في الديكور

تتعدد أساليب التصميم الداخلي وتطرأ عليها العديد من اللمسات يوم بعد يوم من سواء فيما يخص النمط الحديث أو المعاصر أو الكلاسيكي أو التبسيطي أو الإسكندنافي أو الاستوائي أو الريفي وغيرهم، من بين تلك الأنماط الديكورية المذهلة، نمط البحر المتوسط في الديكور أو ما يَطلق عليه البعض الأسلوب المتوسطي كاختصار، والذي يتمتع بالعديد من السمات التي تجعله على رأس قائمة تفضيلات البعض.

من هذا المنطلق، نعرض هنا اليوم مجموعة من أروع الحمامات التي صُممت وفقًا للأسلوب المتوسطي لتلك الفئة العاشقة له ولبساطته وملامحه الديكورية الفريدة من نوعها، ولأي فئة أخرى لم تعرف عنه شيئًا وتسعى لاكتشافه والتعرف عليه عن قرب!