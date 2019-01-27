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أجمل تصاميم الحمامات بالأسلوب المتوسطي في الديكور

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Can Abi, architetto stefano ghiretti architetto stefano ghiretti حمام سيراميك White
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تتعدد أساليب التصميم الداخلي وتطرأ عليها العديد من اللمسات يوم بعد يوم من سواء فيما يخص النمط الحديث أو المعاصر أو الكلاسيكي أو التبسيطي أو الإسكندنافي أو الاستوائي أو الريفي وغيرهم، من بين تلك الأنماط الديكورية المذهلة، نمط البحر المتوسط في الديكور أو ما يَطلق عليه البعض الأسلوب المتوسطي كاختصار، والذي يتمتع بالعديد من السمات التي تجعله على رأس قائمة تفضيلات البعض.

من هذا المنطلق، نعرض هنا اليوم مجموعة من أروع الحمامات التي صُممت وفقًا للأسلوب المتوسطي لتلك الفئة العاشقة له ولبساطته وملامحه الديكورية الفريدة من نوعها، ولأي فئة أخرى لم تعرف عنه شيئًا وتسعى لاكتشافه والتعرف عليه عن قرب!

1- مفتوح على مساحة فضاء خارجية

Can Abi, architetto stefano ghiretti architetto stefano ghiretti حمام سيراميك White
architetto stefano ghiretti

Can Abi

architetto stefano ghiretti
architetto stefano ghiretti
architetto stefano ghiretti

حمام أكثر من رائع مصمم على نغمات الطراز المتوسطي أو نمط البحر المتوسط، يجذبنا إليه العديد من اللمسات الديكورية الساحرة، كانفتاحه على مساحة فضاء خارجية مؤثثة بواحدة من أرقى الجلسات الأرضية، وتصميمه الداخلي الناعم الذي يزينه أرضية أرجوانية مزركشة تتخللها زهور بيضاء هندسية تشكل في حد ذاتها أجمل سجادة أرضية.

لا يمكن أن ننسى الحوض الذي يستحوذ على الجانب الأيمن من الحمام بالكامل، برفه الكبير المعلق والمغسلتين المثبتتين أعلى ذلك الرف، هذا بالإضافة إلى المرآة الضخمة التي توفر أفضل رؤية لمستخدمي الحمام. وأخيرًا، ذلك الأصيص الأخضر الساحر جهة اليسار الذي أضفى كل الحيوية والإشراقة على التصميم الداخلي للحمام بموقعه المميز في تلك الزاوية الجانبية المقابلة للمرآة.

2- الحوض أجمل ما فيه

Catalogo Pirrera Cement, olivia Sciuto olivia Sciuto حمام
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

قد يكون تصميم الحمام ككل عاديًا إلى حد ما، لكن الحوض بشكله المستدير ورفه السميك تحديدًا الذي امتد سيراميكه للمساحة الخلفية للمرآة حتى وصل إلى السقف هو العنصر الأساسي وراء الإطلالة الجذابة له، وهذا بفضل النقوش الصغيرة المتداخلة المنحوتة على السيراميك بشكل بارز.

التفاصيل الصغيرة تعني الكثير لدى البعض، والدليل على ذلك هو حرص الخبراء القائمين على تصميم وتأثيث ذلك الحمام، على اختيار مرآة مستديرة تشبه تصميم مغسلة الحمام، وهو ما يثبت حالة التناغم التي يتمتع بها الحمام بشكل عام.

3- الدفء ينتشر به في كل مكان

Badezimmer , Bernhard Preis - Interior Design aus der Region Tegernsee Bernhard Preis - Interior Design aus der Region Tegernsee حمام
Bernhard Preis – Interior Design aus der Region Tegernsee

Bernhard Preis - Interior Design aus der Region Tegernsee
Bernhard Preis – Interior Design aus der Region Tegernsee
Bernhard Preis - Interior Design aus der Region Tegernsee

سقف منحدر بعوارض خشبية متوازية تبرز تصميم السقف المائل وشدة انحداره، وحوض استحمام أسود مهيب يستحوذ على جزء كبير من مساحة الحمام بتمركزه في المنتصف، وثلاث نوافذ بنفس الحجم والتصميم تتألق بزجاج أخضر أنيق، وأرضية باركيه خشبية تنشر الدفء بكل مكان.. هكذا يمكننا تلخيص التصميم الداخلي لهذا الحمام.

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4-كابينة الاستحمام هي بطلة الرواية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم هذا الحمام يبدو قديم الطراز وفريد من نوعه إلى حد كبير، وتحديدًا كابينه الاستحمام أو الشاور بوكس -كما يطلق عليها البعض- التي بُنيت هنا بالخرسانة على قاعدة مستديرة، ثم طليت بلون كريمي فاتح يتناغم مع طلاء الجدران وسيراميك الأرضية.

بالنظر لبقية تصميم الحمام، نجد أن الحوض أيضًا بشكله المستدير ومقعد المرحاض المعلق يتحلون أيضًا بنفس السمات التي أشرنا إليها أعلاه، عدا تلك الخزانة الخشبية التي تعتلي رف الحوض والمصممة بشكل معاصر لتضفي روحًا جديدة على الأجواء العامة للحمام، بالإضافة إلى السقف الخشبي الذي يتناغم معها ويساعدها في إكساب الكثير من الدفء والأناقة إلى إطلالة الحمام.


5- كهف داخل الحمام!

Rendering Villa Pittulongu (OT), DMC Real Render DMC Real Render حمام
DMC Real Render

DMC Real Render
DMC Real Render
DMC Real Render

نختتم جولتنا هذه بين الحمامات المصممة على الطراز المتوسطي مع حمام أخير خارج عن المألوف، تمتع بأذكى توزيع للأدوات الصحية، وهو ما جعله يظهر بحجم كبير يسمح لمستخدميه بالحركة بكل أريحية.

فنجد حوض الاستحمام يتمركز داخل كهف داخلي منحوت داخل الحمام ومزين بنفس الخامة التي اختيرت للأرضية، فيما نلمح المغسلة على الجهة اليمنى، ومقعد المرحاض في الجهة المقابلة لها.

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