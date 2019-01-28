5 مطابخ فريدة من نوعها بتصميم حرف Z

في هذه الفكرة سوف نتعرف على أفكار المطبخ الحديث المقترح والمنفذ في فينيتو بواسطة Zed Experience ، وهو استوديو متخصص في تصميم المطابخ المبتكرة ، نتيجة البحث المتعمق ، سواء من حيث المواد أو تنظيم الفضاء .

الهدف من Zed Experience هو المساعدة في إعادة تعريف المطبخ بطريقة حديثة ، مع الاعتراف به كبيئة اتصال واتصال ، ومساحة هجينة يتم فيها دمج وظائف وأنشطة مختلفة. كما سنرى ، في الواقع ، المطبخ الحديث يكثف وظائف وعلم الجمال في الهياكل متعددة الوظائف مثل تلك التي في جزيرة المطبخ ، والتي تصبح نقطة ارتكاز حقيقية لمساحة السوائل التي تميز الاتصال فيما يتعلق بالانفصال ، التبادل المستمر فيما يتعلق الفجوة الصافية.



