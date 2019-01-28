5 مطابخ فريدة من نوعها بتصميم حرف Z

في هذه الفكرة سوف نتعرف على أفكار المطبخ الحديث المقترح والمنفذ في فينيتو بواسطة Zed Experience ، وهو استوديو متخصص في تصميم المطابخ المبتكرة ، نتيجة البحث المتعمق ، سواء من حيث المواد أو تنظيم الفضاء .
الهدف من Zed Experience هو المساعدة في إعادة تعريف المطبخ بطريقة حديثة ، مع الاعتراف به كبيئة اتصال واتصال ، ومساحة هجينة يتم فيها دمج وظائف وأنشطة مختلفة. كما سنرى ، في الواقع ، المطبخ الحديث يكثف وظائف وعلم الجمال في الهياكل متعددة الوظائف مثل تلك التي في جزيرة المطبخ ، والتي تصبح نقطة ارتكاز حقيقية لمساحة السوائل التي تميز الاتصال فيما يتعلق بالانفصال ، التبادل المستمر فيما يتعلق الفجوة الصافية.
كما ذكرنا ، جزيرة المطبخ هي واحدة من إكسسوارات المفروشات متعددة الوظائف التي ترتبط في الغالب بالمطبخ الحديث ، وذلك بالتحديد لأنها يمكن أن تكثف العديد من الوظائف في عنصر واحد. يتكون المطبخ نفسه من قسمين متميزين على كلا الجانبين ، ينضم إليهما لوح تقطيع مركزي صلب ، يميز الهيكل أيضًا في هذه الحالة في مزيج من الفولاذ والخشب. على الجانب الأيسر يوجد موقد حثي ، طليعي ، متوفر في تركيبات مختلفة (مع الشواء الكهربائي ، لوحة تيبانياكي ، شفط سلك علوي ، الخ) ، بينما على الجانب الآخر نجد محطة الغسيل مع الحوض المتكامل والحنفية.
هنا ، البحث عن المواد والأسلوب يسيران جنباً إلى جنب ، مما يؤدي إلى حلول قابلة للتخصيص وفقاً لاحتياجات العملاء والمنزل ، مما يجعل المطابخ الحديثة من تجارب Zed Experience فريدة ورائعة ، بين التقاليد والمستقبل.
يتمتع المطبخ الحديث الذي نراه بتوصيل سلس مع بقية المنزل والخارج ، مما يجعل معظم الضوء الطبيعي لجعل البيئة مرحبًا ومتاحًا ، وذلك بفضل البنية الفولاذية العاكسة للجزيرة متعددة الوظائف.
على الرغم من ذلك ، لا تؤثر فكرة المطبخ كمساحة متعددة الوظائف على أقصى قدر من الاهتمام بالجوانب العملية للإعداد ، حيث يمكن تحويل المناضد ومحطات الطهي إلى جداول وعدادات حسب الحاجة. ميزة رئيسية أخرى للمطبخ الحديث الذي يتخيله ويخلقه Zed Experience هي إمكانية الوصول ، بفضل التنظيم الراسخ الذي يجعل المساحة الوظيفية ودعوة.
إن خليط المواد المختلفة هو في مركز أبحاث Zed Experience. إن الصلب والخشب ، كما نرى ، يتعايشان بطريقة مائعة في بنية المطبخ الحديث ، الذي يمكن أن يستوعب أيضًا النباتات والزهور. التقليد والحداثة يعملان معاً بسلاسة.
توفر حُفر Zed Experience النار على الشرفة أو الفناء أو الحديقة ، مستحضرة اقتراحات الأوقات البعيدة وإضفاء جو سحري ورومانسي على البيئة بأكملها.
تم تصميم الخطوط الأساسية لمطابخ Zed Experience ليتم عرضها ، مثل هذا المطبخ ، مع حلول تقنية مخصصة. كل عنصر من عناصر مطابخ Zed Experience يذكرنا بالعلامة التجارية Z والمواد المستخدمة هي صلبة وموثوقة: الفولاذ المقاوم للصدأ ، والصلب الجوي ، والخشب.
تخلق Zed Experience أيضًا حفرًا نار أنيقة وفاخرة مجهزة بلوحات الشوي ومساحة لتخزين الخشب اللازم. يمزج التصميم الحد الأدنى والمعاصر بدقة مع صلابة المواد.
ثورة تجربة ثورة مفهوم الطبخ في الهواء الطلق ، والمطابخ الأنيقة أقل من الجدار التي هي وظيفية للغاية. تسمح لك تنوع تصميمات المطابخ بتكييفها مع أي بيئة مع التخصيص الكامل وفقًا للاحتياجات ووجهة الاستخدام. الكمال في أي سياق.
يتألف الترف الحقيقي اليوم من امتلاك الفرصة للاستمتاع بأفضل لحظات الاسترخاء والمرح مع الأصدقاء والعائلة ، سواء في المنزل أو في الخارج. يمكن أن تصبح حفلة الشواء مع الأصدقاء تجربة مجزية للعيون أيضًا ، وذلك بفضل التصميم الجذاب لمرافق الشواء Zed Experience. يمكن تخصيص هذا الإصدار من الخشب والصلب مع طباخ غاز ، لوح تقطيع مع درج وخيارات أخرى.