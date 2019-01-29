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خمس من أروع تصميمات الحدائق

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Japanese Style Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes حديقة
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عند سماع كلمة الحصى ، يميل معظمنا إلى تخيل الممرات. بالطبع هذا صحيح ، ولكن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن بها استخدام هذه المادة المتنوعة والمتعددة الاستخدامات – بما في ذلك استخدام الحديقة الخاصة بك.

إن الحصى الطبيعي والبسيط يكمل رصف الحدائق ، والزراعة والماء بشكل جميل ، وهذا هو السبب في كونها لا تزال واحدة من أكثر مواد الذهاب شعبية إلى البستانيين المحترفين ومهندسي المناظر الطبيعية.

لكن بالطبع ، إدخاله إلى حديقتك (الطريقة الصحيحة) ينطوي على أكثر قليلاً من مجرد نثره هنا وهناك. خذ نهج التوطين إذا كنت ترغب في العمل مع هذه المادة الرائعة من خلال النظر إلى أفكار الحدائق الحصوية الأكثر شعبية لدينا…

1- يسيطر علسها الحصى والصخور

Japanese Style Garden Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

على الرغم من أن الحديقة المغطاة بالحصى تتميز بوجود نهايات الحصى ، إلا أنها قد تشمل الشجيرات والزهور والأشجار والأغطية الأرضية والصخور الأكبر وتفاصيل متقاربة الشكل. عندما يتعلق الأمر بمصانع الحدائق المغطاة بالحصى ، فإن أفضلها هو اختيار النباتات المعمرة وأعشاب الزينة والأعشاب. سيضمن ذلك وجود حديقة هادئة على طراز البحر الأبيض المتوسط والتي تعد مثالية للنباتات.

هناك بعض المصابيح مثل الأليوم والزعفران التي من شأنها كسر الحصى والغطاء الطبيعي في مجموعات. النباتات Xeriscape / تتحمل الجفاف تعمل بشكل جيد في حديقة الحصى ، وتشمل بعض الأمثلة:

2- مقسمة باحترافية إلى مساحة عشبية وأخرى للمزروعات الأرضية

Gravel and water garden area Jane Harries Garden Designs حديقة
Jane Harries Garden Designs

Gravel and water garden area

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

بالطبع لا يبدو من الممكن للنباتات أن تنمو في حديقة الحصى بسبب عقم الحجر. هذا هو السبب في أهمية إعداد التربة الجيد تحت سطح الحصى. نوصي بحفر التربة على عمق 12 سم على الأقل ودمج المواد العضوية أو السماد العضوي. ضمان الصرف الصحيح عن طريق إضافة الرمال الناعمة (ما لم تكن التربة الخاصة بك مسامية بالفعل). سوف تتطلب التربة المغذيات الإضافية والصرف الجيد لتجنب جذور مندي والظروف العقيمة.

إن إضافة مهاد الحصى على السطح سوف يعمل كمحافظ للرطوبة الطبيعية ، ولكن تذكر أن الطقس المشمس سوف يؤدي إلى تسخين الحجر وتبخر الماء. لتحقيق أقصى قدر من الجمال الجمالي في حديقة الحصى ، نبت النباتات المعمرة والأعشاب على دفعات. يمكن استخدام المركز (أو خارج المركز) لمحطات العينات الرأسية كنقاط محورية. ولتحديد مسار طبيعي المظهر من خلال حديقتك ، اختر النباتات منخفضة النمو.

3- بها أروع جلسة ثنائية

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design حديقة
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

بالطبع هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحصى ، مما يجعل هذه الأفكار حديقة الحصى الكثير من المرح! في الأساس قطع صغيرة من الحجر والحصى تتشكل بشكل طبيعي بمرور الوقت من خلال عمل الماء على الصخور ، ونحت تلك الحصى المستديرة الجميلة الموجودة على الشواطئ والأنهار. وهذا ما يسمى الحصى البازلاء.

يمكن أن تكون الحصى أيضًا من صنع الإنسان ، وتكونت من الصخور المسحوقة. هذه النتائج في التصاميم الزاويّة والحادة ويمكن أن تختلف في الحجم من الخشنة إلى الحبيبات الدقيقة.


4- مثالية للتجمعات العائلية

A view across the garden to the "tea house" inspired seating area Lush Garden Design حديقة
Lush Garden Design

A view across the garden to the tea house inspired seating area

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

هناك اختلافات كبيرة بين هذين النوعين من الحصى. بينما يحتوي حصى البازلاء على الكثير من الفروق الدقيقة في اللون ليجعلها تبدو باهتة ، يميل الحجر المسحوق إلى أن يكون أحادي اللون أكثر. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر حبيبات البازلاء أرقًا أيضًا – وهي ميزة رائعة إذا كان لديك أطفال وحيوانات أليفة في منزلك. وفي حين أن أحواض البرك المكسرة بالحجارة أفضل ، فإن الحصى البازلاء تحتاج إلى حافة لإبقائها في مكانها.

قبل البدء في اللعب بأفكار الحديقة الحصوية ، احصل على بعض العينات لتحديد أي منها مناسب لمساحتك وأسلوب حياتك في الهواء الطلق. في حين أن القطع الكبيرة تضمن المزيد من الملمس ، فهي أقل راحة للعيان وأكثر صعوبة في اجتيازها. حجم الحصى حوالي 1 سم مثالي.

5- منمقة بداية من المدخل بممره الخشبي

Cottage Garden Transformation, Elephant Interior Exterior Design Elephant Interior Exterior Design حديقة
Elephant Interior Exterior Design

Cottage Garden Transformation

Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design

تزدهر نباتات البذر الذاتي بشكل جميل في حديقة الحصى ، لأنها تحب حجر التجفيف الحر. والنتيجة هي مساحة خارجية طبيعية للغاية.

إذا تم وضع الحصى بشكل جيد (بمعنى أنه يحتوي على أساس ثابت أو قاعدة فرعية من المتعصبين ، والتي يتم بعد ذلك إعمائها ، أو تغطيتها بطبقة رقيقة من نفايات مطحنة / ناعما الحجر المطحون) ، لا يوجد حاجز حاجز ضروري ، مما يمنع البذارات الذاتية من النمو. من المهم وضع أساس جيد لضمان عدم سفك الحصى!

إذا كان لديك ميزانية صغيرة للحدائق ، فإن الحصى هو المنقذ بسبب تكاليفه المنخفضة. ما عليك سوى التأكد من أنه تم وضعه بشكل جيد لتوفير قاعدة ثابتة وفويل لأثاث الفناء الخارجي الجميل.

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