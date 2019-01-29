خمس من أروع تصميمات الحدائق

عند سماع كلمة الحصى ، يميل معظمنا إلى تخيل الممرات. بالطبع هذا صحيح ، ولكن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن بها استخدام هذه المادة المتنوعة والمتعددة الاستخدامات – بما في ذلك استخدام الحديقة الخاصة بك.

إن الحصى الطبيعي والبسيط يكمل رصف الحدائق ، والزراعة والماء بشكل جميل ، وهذا هو السبب في كونها لا تزال واحدة من أكثر مواد الذهاب شعبية إلى البستانيين المحترفين ومهندسي المناظر الطبيعية.

لكن بالطبع ، إدخاله إلى حديقتك (الطريقة الصحيحة) ينطوي على أكثر قليلاً من مجرد نثره هنا وهناك. خذ نهج التوطين إذا كنت ترغب في العمل مع هذه المادة الرائعة من خلال النظر إلى أفكار الحدائق الحصوية الأكثر شعبية لدينا…