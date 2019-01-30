كل ما تحتاج لمعرفته عن اختيار سجاد الأرضية

سنصل مباشرة إلى النقطة: سجاد الأرض هي قطع رئيسية تؤثر على جميع الغرف ، مثل غرفة النوم وغرفة المعيشة ، وحتى تلك المناطق
فيما بينها مثل المداخل والممرات. وبالتالي ، يجب أن يوضع في الاعتبار اختيار واحد ، ألا توافق على ذلك؟
لحسن الحظ ، أجرينا أبحاثنا من حيث اختيار أفضل المواد والبناء واللون ومجموعة متنوعة من العناصر الأخرى المتساوية الأهمية لضمان اختيار سجادة أرضية مثالية.
بادئ ذي بدء ، اسأل نفسك مقدار حركة المرور في الغرفة التي تخطط لوضع السجادة على أساس يومي. من المفترض أن يساعدك ذلك في توجيهك من ناحية المواد والبناء وحتى الألوان.
سجاد مسطح ونسج معنقدة يعمل بشكل مثالي لغرف الطعام ، على سبيل المثال ، حيث يمكن للمرء بسهولة سحب الكراسي داخل وخارج. لكن سجادة زعانف سميكة ستجمع الفتات والانسكابات مثل أي عمل تجاري. وبالتالي ، احفظ هذا أفضل لمنطقة أخرى مثل غرفة النوم.
الصوف: دائمًا اختيار كلاسيكي للسجادة ، نظرًا لأن الصوف ناعم وطويل الأمد ، ويمكن تنظيفه بسهولة. سجادة الصوف هي خيار رائع لأي غرفة تقريبا. ضع في اعتبارك أن سجادة الصوف سوف تهدر خلال أول 3 – 6 أشهر (خاصة إذا كان تصميم زغب سميك) ، لكن التنظيف المنتظم يمكن أن يساعد في حل هذه المشكلة بسرعة.
فيسكوز: مصنوع من لب الخشب الذي يحاكي الحرير ، وعادة ما يتم إقران الفسكوز بالصوف للحصول على مظهر لامع وعالي الجودة. لا ينصح بهذا في المناطق ذات حركة المرور المرتفعة (مثل الممرات) حيث يمكن أن تكون المادة دقيقة للغاية.
نايلون: الآن هذا هو الخيار الأنسب لمداخل غرفكم ولغرف اللعب الخاصة بكم ، حيث يعتبر النايلون متينًا ، وبأسعار معقولة ، ومقاومًا للغاية للسقوط.
الاكريليك: عادة ما يكون خيارا أقل تكلفة من الصوف ، ويمكن أيضا أن يكون معنقدة الاكريليك ومنسوجة لتكرار مظهر الصوف. وتشمل مزاياه المضافة أقل ذرف (زغب) ، شديد التحمل ، وسهلة التنظيف.
مادة البولي بروبيلين: نظرًا لأن هذه الألياف الاصطناعية متينة وسهلة الصيانة ، فهي مثالية للمساحات المرورية العالية. واحد لديه خيار الاختيار بين التصاميم المسطحة أو أشعث.
قطن: عادة ما يكون القطن ذو تصاميم مسطحة ، أقل صلابة من الخيارات الأخرى المماثلة مثل السيزال أو الجوت. ومع ذلك ، فإنه يحصل على نقاط إضافية لنعومة عالية.
الجوت: متوفر في العديد من أنماط النسج ، خصائص الجوت تشبه إلى حد كبير السيزال. مثالية للمساحات المرورية العالية بسبب متانتها.
السيزال: أكثر إحساسًا بالقوة من الجوت ، فالسيزال يميل إلى توفير شعور خشن بالأقدام أكثر من خيارات النسيج المسطح مثل الجوت والقطن. تذكر أنه عند التنظيف ، يجب ألا تتعرض هذه الألياف للبلل بسبب قدرات التلوين السهلة – بالإضافة إلى أن الألياف يمكن أن تتسع بسهولة. بدلاً من ذلك ، اختر مجموعات التنظيف الجاف الخاصة التي يمكن شراؤها عادةً مع سجاد السيزال والسجاد.
أي سجادة أرضية تحتاج إلى أن تكون عملية بقدر ما هي جميلة ، وهذا هو السبب في القليل من البحث في الطريقة التي يتم بها نسج السجادة أو معنقدة أمر حيوي.
Shag: تحتوي هذه السجاجيد على كومة عميقة سميكة توفر شعورًا رائعًا للأقدام العارية ، مما يجعلها مثالية لغرف النوم وغرف المعيشة. لا يوصى بها للمطابخ وغرف الطعام ، حيث قد يكون من الصعب الحفاظ عليها نظيفة. وعلى غرار السجاد الصوف ، يمكن للمرء أن يتوقع سفك قليلا خلال الأشهر القليلة الأولى.
معنقدة: يمكن أن تكون هذه السجاجيد إما looped أو قطع لإنشاء كومة الخصبة ، سميكة. اختيار رائع لأي غرفة تقريبا.
معقود يدوياً: يصنعه الخبراء بشكل معقد ، تماماً مثل السجاد التقليدي الفارسي والشرقي ، هذه السجادات كثيفة العمالة جميلة ودائمة. نتوقع علامة ثمن باهظة لهذه القطع الأساسية.
Flat-weave: خيار رائع للمناطق عالية الكثافة ، ولكن أيضًا غرف الطعام ، حيث أنها متينة وسهلة التنظيف / الاجتياح. ننصحك بوضع وسادة سجادة مع خيار نسجك المسطح ، حيث يمكن أن يساعدها على البقاء في مكانها وتضمن بعض التوسيد الإضافي.
بعض قواعد الإبهام البسيطة لتحديد السجادة المثالية لغرفتك:
غرفة الطعام: اذهب لحجم يسمح 5 – 7cm على كل جانب من طاولتك لسحب الكراسي.
غرفة المعيشة: يوصى بمغادرة مسافة حوالي 2.5 سم بين السجادة وجدران غرفة المعيشة الخاصة بك.
غرفة النوم: يجب أن تتناسب السجادة مع الجزء الأمامي 2/3 من السرير (على الأقل) ، بالإضافة إلى السماح بما لا يقل عن 7 سم على كل جانب من جوانب السرير للحصول على شعور ناعم (ودافئ) بالأقدام. بالطبع ، من الممكن أيضًا وضع عداء على كل جانب من جوانب السرير إذا لم تتمكن سجادة أحلامك من الوصول.
أخيرًا ، بالتأكيد وليس آخراً ، لون سجاد منزلك. تذكر أن اختيار لون سجادة يمكن أن يجعل مظهر غرفة كاملة لأسفل.
الأبيض: بالتأكيد لا ينصح به لمنازل مع الأطفال و / أو الحيوانات الأليفة. بالطبع لا يمكننا إنكار أن السجادة البيضاء تضمن مظهراً رائعاً وأنيقاً ، لذلك إذا أردت ، ضع سجادة بيضاء في أماكن أقل انشغالاً (مثل الدراسة).
جريئة ومشرقة: موصى به لغرفة مملة وخفيفة في الديكور. بعد كل شيء ، من السهل جدًا استبدال السجادة عندما تشعر بأن مظهرها نابض بالحياة بدرجة كبيرة بالنسبة إلى لوحة الألوان المخفية في الغرفة.
تكامل لون طلاء الغرفة: نظرًا لتكرار اللون على الأرض والجدران ، ستبدو الغرفة أقل انشغالًا. فقط تأكد من أن قطع الأثاث والديكور تضيف ألوانًا متناقضة / متناغمة حتى لا تبدو الغرفة رتيبة جدًا.
نغمة محايدة: بالنسبة لمساحة تتطلب مظهرًا من التطور ، لا يمكنك أن تخطئ في الأمور المحايدة. الرمادي ، والبني ، البيج ، والكريمات… اختر ما تختار!
ألوان متعددة: تحتاج بعض الغرف فقط إلى أن تبدو نابضة بالحياة وممتعة ، مثل غرف نوم الأطفال وأماكن اللعب ، وبالنسبة لتلك الحالات ، تعد السجادة متعددة الألوان مثالية.
ضع في اعتبارك لون أرضية الغرفة: ما لم تكن هناك مساحة مرحة ، فإن اختيار سجادة تتناقض تمامًا مع نغمة الأرضية (أي الأزرق والأحمر) أكثر من اللازم. ولا تختار سجادة غامقة لأرضية داكنة اللون.