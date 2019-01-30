كل ما تحتاج لمعرفته عن اختيار سجاد الأرضية

الصوف: دائمًا اختيار كلاسيكي للسجادة ، نظرًا لأن الصوف ناعم وطويل الأمد ، ويمكن تنظيفه بسهولة. سجادة الصوف هي خيار رائع لأي غرفة تقريبا. ضع في اعتبارك أن سجادة الصوف سوف تهدر خلال أول 3 – 6 أشهر (خاصة إذا كان تصميم زغب سميك) ، لكن التنظيف المنتظم يمكن أن يساعد في حل هذه المشكلة بسرعة.

فيسكوز: مصنوع من لب الخشب الذي يحاكي الحرير ، وعادة ما يتم إقران الفسكوز بالصوف للحصول على مظهر لامع وعالي الجودة. لا ينصح بهذا في المناطق ذات حركة المرور المرتفعة (مثل الممرات) حيث يمكن أن تكون المادة دقيقة للغاية.

نايلون: الآن هذا هو الخيار الأنسب لمداخل غرفكم ولغرف اللعب الخاصة بكم ، حيث يعتبر النايلون متينًا ، وبأسعار معقولة ، ومقاومًا للغاية للسقوط.

الاكريليك: عادة ما يكون خيارا أقل تكلفة من الصوف ، ويمكن أيضا أن يكون معنقدة الاكريليك ومنسوجة لتكرار مظهر الصوف. وتشمل مزاياه المضافة أقل ذرف (زغب) ، شديد التحمل ، وسهلة التنظيف.

مادة البولي بروبيلين: نظرًا لأن هذه الألياف الاصطناعية متينة وسهلة الصيانة ، فهي مثالية للمساحات المرورية العالية. واحد لديه خيار الاختيار بين التصاميم المسطحة أو أشعث.

قطن: عادة ما يكون القطن ذو تصاميم مسطحة ، أقل صلابة من الخيارات الأخرى المماثلة مثل السيزال أو الجوت. ومع ذلك ، فإنه يحصل على نقاط إضافية لنعومة عالية.

الجوت: متوفر في العديد من أنماط النسج ، خصائص الجوت تشبه إلى حد كبير السيزال. مثالية للمساحات المرورية العالية بسبب متانتها.

السيزال: أكثر إحساسًا بالقوة من الجوت ، فالسيزال يميل إلى توفير شعور خشن بالأقدام أكثر من خيارات النسيج المسطح مثل الجوت والقطن. تذكر أنه عند التنظيف ، يجب ألا تتعرض هذه الألياف للبلل بسبب قدرات التلوين السهلة – بالإضافة إلى أن الألياف يمكن أن تتسع بسهولة. بدلاً من ذلك ، اختر مجموعات التنظيف الجاف الخاصة التي يمكن شراؤها عادةً مع سجاد السيزال والسجاد.