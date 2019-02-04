كيف تصمم مطبخك المثالي؟!

بمجرد أن يتم تحديد الشكل والمكان الذي سيتم فيه إصلاح المطبخ الجديد ، من الضروري تحديد النموذج ، والأسلوب ، والألوان ، والتشطيبات… لذلك نحن فقط في البداية ، ولكن لا خوف من أن هذا هو الجزء الأكثر جمالا! أولا عليك أن تقرر ما إذا كنت تفضل مطبخ مخصص أو معياري. بين المطابخ المخصصة هناك تلك التي بنيت لقياس من قبل نجار موثوق أو تلك في البناء. إذا اخترت مطبخًا مدمجًا ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النوع له مزايا وعيوب مختلفة لا ينبغي الاستهانة بها. في الواقع ، هو مطبخ ثابت التي بنيت مرة واحدة لا يمكن تعديلها. من ناحية أخرى ، يمكن تعديلها تمامًا وتسمح لك بالاستفادة من المساحات التي لا يمكن استغلالها مع حلول أخرى. يمكن أن يكون المطبخ المدمج الصغير مثاليًا للغرف غير الواسعة جدًا أو ذات الشكل غير التقليدي. من ناحية أخرى ، تحتوي المطابخ المعيارية على أحجام قياسية في الغالب ولكن بأسعار تنافسية وجاهزة في وقت أقل. علاوة على ذلك ، على الرغم من كونها صناعية ، فإنها تقدم عددًا غير محدود من النماذج والألوان والتشطيبات للاختيار من بينها.