كيف تصمم مطبخك المثالي؟!

المطبخ هو دون شك من أهم بيئة المنزل. تم تصميمها كمكان لإعداد الطعام ، اليوم ، بفضل حقيقة أنه يتم دمجها بشكل متزايد في غرفة المعيشة في مساحة مفتوحة واحدة ، أصبحت أيضًا المكان الأكثر خبرة. بالإضافة إلى إعداد الأطباق ، في الواقع ، في المطبخ نلتقي مع جميع أفراد الأسرة لتناول الطعام ، والدردشة ، ومشاهدة التلفزيون. في المطبخ يتم الترحيب بالضيوف ويتم تنظيم العشاء في الشركة ويتم تناول القهوة مع الأصدقاء. إذا كنت تعتقد فقط أن أكثر من نصف وقتك يقضي في المطبخ ، يجب أن تتأكد من أنه مريح ومرحب ، بالإضافة إلى وظيفية وعملية. إنها بالتأكيد واحدة من البيئات التي تتطلب المزيد من الاهتمام والدراسة في مرحلة التصميم. لا ينبغي ترك أي شيء للصدفة ، نحتاج إلى التفكير في كيفية استغلال وتنظيم الفضاء ، والأسلوب المراد إعادة إنشائه ، ونوع المطبخ ، والمواد التي يجب اختيارها ، والألوان التي يجب استخدامها ، وكيفية مطابقتها ، والإضاءة ، والأجهزة ، إلخ… تبدو مهمة مستحيلة ، لكن إذا خططت بعناية فإن الخطوات الواجب اتباعها ستكون أسهل مما تبدو عليه. أول شيء تقوم به هو مسح أفكارك ، وتتبع ذوقك الشخصي وفي نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار البيئة التي لديك. مساحة كبيرة تتيح المزيد من الإمكانيات للمناورة في حين أن تصميم مطبخ صغير ، على سبيل المثال ، قد يشكل عقبات ويحد من رغباتك. ولكن دعونا نرى كل الخطوات لتصميم المطبخ الخاص بك دون الكثير من الإجهاد!
أولاً وقبل كل شيء ، كما قلنا ، نحتاج إلى تقييم المساحة المتاحة والاستخدام الذي سيتم صنعه من المطبخ. هل تريد أن يكون المطبخ مجرد مساحة عمل؟ أو أنه مكان للاجتماع؟ هل لديك مساحة مربعة أو مستطيلة؟ هل تريد إنشاء مساحة مفتوحة أم تفضل مطبخًا منفصلاً؟ هل لديك لقطات كبيرة مربعة أو مساحة صغيرة؟ اعتمادًا على احتياجاتك وإمكانياتك ، سيكون عليك الذهاب إلى حلول محددة وتجاهل الآخرين. على سبيل المثال، مطبخ الخطية التي تحتل جدار واحد فقط هو أكثر ملاءمة في بيئة مستطيلة حيث تم تطوير الفضاء في طول ومطبخ على شكل U-مثالية للمساحات الصغيرة لأنها تسمح لتحقيق أقصى قدر من المساحات، مطبخ مع الجزيرة مناسب للبيئات الكبيرة ويسمح لك بالطهي براحة.
بعد تقييم الإمكانيات والاحتياجات ، ندخل في قلب التصميم الفعلي. في هذه المرحلة ، يجب أن تعرف بالفعل كيف تريد استغلال المساحة ، وبالتالي ، ما هو شكل المطبخ. مع وضع هذه الأفكار الواضحة في الاعتبار ، يمكنك رسم خريطة الغرفة لمعرفة ما إذا كان الشكل الذي تفكر فيه مناسبًا. لكن كيف ترسم الخريطة؟ أولا تحتاج إلى أن تأخذ بدقة القياسات من الغرفة، ثم لديك لتشغيله على نطاق على ورقة والحرص على تقرير موقع من الأبواب والنوافذ والأعمدة أو محاريب، بالإضافة إلى توصيلات المياه والغاز والمنافذ الكهربائية.
بمجرد أن يتم تحديد الشكل والمكان الذي سيتم فيه إصلاح المطبخ الجديد ، من الضروري تحديد النموذج ، والأسلوب ، والألوان ، والتشطيبات… لذلك نحن فقط في البداية ، ولكن لا خوف من أن هذا هو الجزء الأكثر جمالا! أولا عليك أن تقرر ما إذا كنت تفضل مطبخ مخصص أو معياري. بين المطابخ المخصصة هناك تلك التي بنيت لقياس من قبل نجار موثوق أو تلك في البناء. إذا اخترت مطبخًا مدمجًا ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النوع له مزايا وعيوب مختلفة لا ينبغي الاستهانة بها. في الواقع ، هو مطبخ ثابت التي بنيت مرة واحدة لا يمكن تعديلها. من ناحية أخرى ، يمكن تعديلها تمامًا وتسمح لك بالاستفادة من المساحات التي لا يمكن استغلالها مع حلول أخرى. يمكن أن يكون المطبخ المدمج الصغير مثاليًا للغرف غير الواسعة جدًا أو ذات الشكل غير التقليدي. من ناحية أخرى ، تحتوي المطابخ المعيارية على أحجام قياسية في الغالب ولكن بأسعار تنافسية وجاهزة في وقت أقل. علاوة على ذلك ، على الرغم من كونها صناعية ، فإنها تقدم عددًا غير محدود من النماذج والألوان والتشطيبات للاختيار من بينها.
يجب اختيار أسلوب المطبخ وفقًا للأذواق الشخصية ، ولكننا نوصي بأخذ نمط بقية المنزل بعين الاعتبار لتجنب خلق تباينات قوية جدًا. الطراز الحديث مثالي لأولئك الذين يحبون البساطة والعملية: الأشكال الخطية ، الألوان الرصينة ، التشطيبات الناعمة. النمط الكلاسيكي يخلق بيئة أكثر ترحيبا وترحيبا: انتشار العناصر الخشبية الدافئة ، عناصر تأثيث أنيقة وهامة. يمثل النمط الاسكندنافي الحل الوسط الصحيح بين الأسلوب الحديث والكلاسيكي: فالأشكال النظيفة والخطية والألوان الرصينة تسود ، ولكن الخشب ، خاصة في النسخة الطبيعية ، هو البطل الحقيقي. أخيراً ، النمط الصناعي مثالي لمنزل شاب ومميز: عناصر فولاذية ، تشطيبات خشنة وانتشار ألوان مثل الرمادي والأبيض والأسود.
يمكن بناء الأثاث الذي يتكون منه المطبخ بمواد مختلفة. من بين الأكثر شيوعا نجد الخشب ، صفح أو طلى. الخشب ، كما قلنا ، هو مثالي لمطبخ على الطراز الكلاسيكي. إنها مادة أنيقة وخالدة ولكنها تحتاج إلى المزيد من الاهتمام لأنها حساسة للرطوبة ، وكما تعلم أن المطبخ هو بيئة رطبة ويجب تنظيفها باستخدام منتجات معينة. اللامينيت هي مادة متينة وصحية ومقاومة للماء. ويمكن اختياره في مختلف التشطيبات والظلال ومناسب لجميع الأنماط. العيب الوحيد هو أن لديه مقاومة منخفضة للحرارة ، لذلك عليك أن تنتبه إلى الأواني المغلية! أخيرا ، طلى هو مادة تتألف من لوحة من الخشب المطلي بطلاء البوليستر والبولي يوريثان. هذه المواد متوفرة أيضًا في العديد من الألوان وهي مثالية للمطابخ الحديثة الطراز.
نحن على وشك الانتهاء ، مطبخ أحلامك اكتمل الآن… يفتقد فقط تفاصيل صغيرة ولكنها مهمة مثل اختيار الألوان. اختيار اللون المناسب لمطبخك ليس سهلاً لأن لون المطبخ يمكن أن يغير مظهر البيئة بأكملها ويجب أن يقرر بعناية. في مساحة صغيرة ، من المستحسن اختيار ظلال خفيفة مثل الأبيض والبيج ، في مساحة كبيرة يمكنك مزج ظلال مختلفة أو إدراج الألوان الزاهية. من المؤكد أن الخيار الفائز سوف يلعب بنفس نغمات الألوان ، على سبيل المثال اختيار الأثاث السفلي لهجة داكنة أكثر من وحدات الحائط. تماما كما ترون في الصورة.
عنصر آخر لا ينبغي الاستهانة به في المطبخ هو الإضاءة. الثريات وأضواء كاشفة هي العناصر الأكثر استخداما في هذه القاعة ولكن في السوق هناك الكثير من الحلول الأصلي والوظيفية في الوقت نفسه أنه بالإضافة إلى إلقاء الضوء تصبح العنصر الزخرفي الجميل. اخترها حسب ذوقك ولكن تذكر أن المطبخ ، خاصة في المنطقة الواقعة فوق الموقد ، يجب أن يكون مضاءًا جيدًا ليسمح لك بالعمل بشكل مريح.
كما أن اختيار غطاء المحرك ضروري للحفاظ على البيئة الصحية والقضاء على الأبخرة والأبخرة التي تتطور أثناء إعداد الأطباق. إذا كان لديك القدرة على ادخال انبوب أن يذهب خارج ينصح أن طبخ هود أن تمتص الهواء وبشكل دائم حذف ذلك. إذا لم يكن من الممكن إدراج أنبوب يمكن اختيار غطاء محرك السيارة التصفية التي تمتص الهواء، وينقي ذلك عن طريق الفلاتر وإعادة حقنه في البيئة.لمزيد من الأفكار والنصائح الملهمة تفضل بقراءة المقال التالي، الأثاث المعلق في الحمام.. لمسة عصرية حديثة