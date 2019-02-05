تجديد شقة 40 متر مربع في ميلان

يمكن أن تكون إعادة هيكلة منزلك في بعض الحالات خيارًا أساسيًا لتحسين جودة الحياة المنزلية. في كثير من الأحيان لا يزال الكثير من الناس يحجمون عن فكرة وجود لاستيعاب العمل في المنزل، وغالبا ما هو استثمار أنه إذا نحن نعتمد على فريق من الخبراء، يمكن نقض شقة تحويلها من عفا عليها الزمن إلى الحديثة، مع الالتزام تافه من الناحية الاقتصادية والزمنية. لذلك فإن اختيار الفريق ليتحول إلى تصميم وتنفيذ العمل له أهمية كبيرة.

في ميلانو، الاعتماد على فريق إعادة الهيكلة لا يمكن إلا أن يكون ناجحًا! في هذا الكتاب من الأفكار سوف نكتشف تجديدا جاهزا نفذته الشركة لشقة صغيرة تقع في ميلانو. كلما كانت المساحة المتاحة أقل ، يجب أن يكون التوزيع الداخلي للغرف أكثر فاعلية: بعد هذا المبدأ البسيط ، قام فريق المهندسين المعماريين والعاملين في حالة إعادة الهيكلة بتطوير مشروع تحسين للشقة.