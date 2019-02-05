تجديد شقة 40 متر مربع في ميلان

يمكن أن تكون إعادة هيكلة منزلك في بعض الحالات خيارًا أساسيًا لتحسين جودة الحياة المنزلية. في كثير من الأحيان لا يزال الكثير من الناس يحجمون عن فكرة وجود لاستيعاب العمل في المنزل، وغالبا ما هو استثمار أنه إذا نحن نعتمد على فريق من الخبراء، يمكن نقض شقة تحويلها من عفا عليها الزمن إلى الحديثة، مع الالتزام تافه من الناحية الاقتصادية والزمنية. لذلك فإن اختيار الفريق ليتحول إلى تصميم وتنفيذ العمل له أهمية كبيرة.
في ميلانو، الاعتماد على فريق إعادة الهيكلة لا يمكن إلا أن يكون ناجحًا! في هذا الكتاب من الأفكار سوف نكتشف تجديدا جاهزا نفذته الشركة لشقة صغيرة تقع في ميلانو. كلما كانت المساحة المتاحة أقل ، يجب أن يكون التوزيع الداخلي للغرف أكثر فاعلية: بعد هذا المبدأ البسيط ، قام فريق المهندسين المعماريين والعاملين في حالة إعادة الهيكلة بتطوير مشروع تحسين للشقة.
كانت الخطوة الأولى المهمة التي اتخذت لمشروع التجديد هذا ، والتي شملت شقة مساحتها 40 متر مربع فقط ، هي اختيار أجزاء البناء التي يجب إزالتها والتي سيتم بناؤها من جديد. كان الغرض من هذه الخطوة الأولى هو إعادة تنظيم التوزيع الداخلي للشقة. على وجه الخصوص، وقد تقرر توحيد غرفة المعيشة والمطبخ، وخلق فضاء مفتوح حيث ضوء يمكن أن تبني بيئة كلها التي وهلة قد يهيمون على وجوههم. أعطى هذا الاختيار شخصية جديدة، أكثر حداثة ، لمنطقة المعيشة بأكملها.
تم هدم الجدار الفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة للحصول على مخطط مفتوح أكثر اتساعًا وحميمية، ويتبع الاتجاهات الأكثر حداثة في مجال التصميم الداخلي، بينما تُرك عمود بارز يتصل بأساس البناء الهيكلي للنزل وقد مثل في حد ذاته فاصلًا بصريًا مميزًا بين المساحات.
النغمات المحايدة مع النوافذ الكبيرة المطلة على الشرفة، يغمران الغرفة بالإشراقة التي تمنحها اتساعًا بصريًا مضاعفًا، بينما يُضفي الاطار الخشبي للنوافذ، أناقة ساحرة مع المزيج المحايد.
أما بالنسبة للتشطيبات، بعد إزالة الأرضيات الخزفية القديمة وبلاط المطبخ، فقد كرس فريق إعادة الهيكلة نفسه لوضع الأرضيات الجديدة والأغطية الحجري الخزفي وألواح الجدران الخشبية.
المكتبة الصغيرة التي تحمل شاشة التلفاز المسطحة، هي الفاصل البصري الذي تنتهي عنده غرفة المعيشة، لتبدأ مساحة المطبخ، وهي طريقة ذكية لعدم استخدام الفواصل الجدارية التي تأكل من المساحة وتزيدها ضيقًا وصغرًا.
صمم المطبخ بأسلوب حديث وأنيق، مع خزانات بدون مقابض، تم طلائها بلون أبيض متوس، ليس بالناصع ولا بالداكن، مع إضافة لمسات سوداء تحقق التناقض اللوني الجذاب، وذلم في كل من سطح منضدة العمل، والمدخنة التي تعلو الموقد بهيكل عاكس كالمرايا.
الإضاءات اتي تم تضمينها اسفل الخزائن العليا، تُضفي سحر أنيق، وتزيد من سهولة العمل، حيث وضوح الرؤية أثناء القيام بإعداد الطعام واستخدام تلك المنضدة الكبيرة.
يبدو المدخل من هذه الزاوية أنيقًا ودافئًا، وإضائته تبدو ترحيبية للغاية مع الباب الخشبي الذي يتناسق جيدًا مع الإطار الخشبي لنوافذ الشرفة في مساحة المعيشة. الأريكة تبدو مُريحة وبسيطة، ولكنها تُخفي سريرًا في طياتها، حيث يمكن فرها للحصول على سرير إضافي وقت اللزوم، وهو المنقذ السحري في حالة استقبال الضيف للمبيت في مثل تلك الشقق الصغيرة والمحدودة المساحة.لمزيد من تصميمات المنازل الملهمة والأنيقة، تفضل بقراءة المقال التالي، 3 نماذج لشقق إيطالية حديثة تعكس المعنى الراقي للبساطة!