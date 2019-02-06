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كيف تعزز توظيف العمود في المنزل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
living+k, Studio Zero85 Studio Zero85 غرفة المعيشة
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في كثير من الأحيان عندما تجد نفسك ترمم منزلك ، فإنك تتخذ قرارات جذرية ، مثل تحطيم الجدران لتوسيع غرفة معينة. هذه هي حالة منطقة المعيشة ، والتي يتم فصلها في بعض الحالات عن المطبخ مما يخلق مساحة ضيقة للغاية. مع القضاء على الجدار وإنشاء مطبخ مفتوح ، يأخذ البيت على جانب آخر. لكن كيف نتصرف عندما نجد أنفسنا نواجه دعامة لا يمكن القضاء عليها؟ لا يأس: يمكن أن يكون وجود عمود في المنزل مصدرًا رائعًا للأفكار الإبداعية وحلول التصميم الداخلي المبتكرة ، وذلك بفضل بعض التدابير الأساسية وقليلاً من الماكرة. دعونا نرى معا كيفية تعزيز عمود في المنزل ، والأفكار المختلفة لجعله يؤثر جماليا ودمجه في انسجام مع البيئة المحيطة.

عمود من الذكريات

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto مطبخ
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

عادة ما تكون الدعامة في منتصف الغرفة ، وعادة ما يتركها سكان المنزل لأنها تفكر في أنهم لا يستطيعون لمسها على الإطلاق – بالنظر إلى وظيفتها الداعمة. على العكس ، من السهل العمل على كيفية تحقيق أقصى استفادة من الدعامة في المنزل وتخصيصها بنسبة 100٪! أحد أكثر الاستخدامات الفورية له يمكن أن يجعله بطل مصدر الذكريات: سيكون كافيًا لإثراء الدعامة بالصور ، الإطارات ، اللوحات والأضواء لتسليط مزيدًا من الأهمية على معرض صغير لعائلتك. للقيام بذلك تحتاج فقط إلى تسليح نفسك مع الخيال ، والمسامير ، والمطرقة ، والانتهاء من ذلك!

حوله إلى خزانة

Ristrutturazione attico - Roma, Studio Racheli Architetti Studio Racheli Architetti
Studio Racheli Architetti

Studio Racheli Architetti
Studio Racheli Architetti
Studio Racheli Architetti

إذا كان حجم مساحة المعيشة يسمح بذلك ، فمن السهل فهم كيفية تعزيز عمود في المنزل ببساطة عن طريق استخدام… ثقافة. وهكذا تصبح الدعامة جزءًا لا يتجزأ من خزانة الكتب الجميلة ، والمصممة خصيصًا بنفس الأبعاد لعرض وطول العمود. لن تقتصر وظيفتها الأساسية على استيعاب الكتب فحسب ، بل أيضًا على خلق مساحة فصل مفتوحة بين غرفة المعيشة والمطبخ. من الواضح أنه يمكنك تخصيص الدعامة بالطلاء الذي تفضله ، أو اتباع نغمات الغرفة أو خلق قص واضح من خلال استخدام ألوان مشرقة ونابضة بالحياة.

طلاء ذكي لزيادة الإدراج

living+k, Studio Zero85 Studio Zero85 غرفة المعيشة
Studio Zero85

Studio Zero85
Studio Zero85
Studio Zero85

معرفة كيفية الاستفادة القصوى من الدعامة في المنزل يعني أيضا استغلال إمكاناتها الأصلية. وهذا لا يعني بالضرورة أن لديك للعثور على وظيفة ثانوية إلى الرصيف، ولكن لا يزال بإمكانك جعلها أكثر متعة وأكثر من ذلك مموهة مع الغرفة التي كان يقيم. إحدى الطرق للقيام بذلك هي تطبيق طلاء ، مثل طلاء خشبي. يساعد الخشب – بكل من الألوان الفاتحة والداكنة – على منح الغرفة الشعور بالدفء الذي يتناسب تمامًا مع الأثاث الأبيض أو البيج. في حال كنت أرغب في اللعب والمقامرة أكثر، وهي غيض العظيم هو أيضا إلى معطف الركائز مع خلفية منقوشة، مثل الإشارات من الاستوائية أو الأزهار، كما اقترح أثاث جديد في 2019.

عندما تتحول الدعامة إلى السبورة

Interior design- zona living, Sonia Santirocco architetto e home stager Sonia Santirocco architetto e home stager الممر الحديث، المدخل و الدرج
Sonia Santirocco architetto e home stager

Sonia Santirocco architetto e home stager
Sonia Santirocco architetto e home stager
Sonia Santirocco architetto e home stager

توجد الدهانات المتخصصة في السوق لتحويل أي سطح إلى سبورة. ليس فقط اللوحات ، بل أيضا الملصقات الخاصة التي تؤدي أيضا وظيفة السبورة التي تكتب عليها: يمكنك استخدام هذه الفكرة لتحويل دعامة إلى عنصر جميل من الديكور حيث تترك الرسائل ، وكتابة قوائم التسوق ، والتعليق على الأفكار. بالإضافة إلى اللوحة مع تأثير السبورة ، حتى المغناطيسي واحد مدهش حقا لتجميل العمود في المنزل. يمكنك إرفاق الصور مع مغناطيس ملونة ومغناطيسات الرحلات الخاصة بك وجعله بطل الرواية الحقيقي لمنطقة المعيشة. إذا كان العمود في منطقة مرور أو رواق ، يمكنك أيضًا تغطيته بالمرايا!

اقترب من طاولة مستطيلة

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) مطبخ
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

العمود هو في الواقع الدعم، وعلى هذا النحو يمكن أن تستخدم أيضا لتجميع الأثاث معا. فعالية خاصة هي الجلوس على طاولة الطعام ، والتضحية في الواقع مكان زعيم الجدول ولكن خلق منطقة ذكية لتناول وجباتهم. والفكرة الجيدة هي التمسك بالركيزة المتاخمة للطاولة بحامل توابل أو حامل زجاجة من النبيذ الصلب ، وهي عناصر تخلق نوعًا من استمرارية المفهوم لوجودها على الطاولة. في هذه الحالات ، يجب تفضيل الجداول الطويلة والضيقة والمستطيلة بدلاً من الجداول المربعة. تجنب الجداول البيضاوية ، والتي من شأنها فقط خلق الارتباك الهندسي.

زاوية دافئة: رفوف ومدفأة

Residenza Privata a Trento, iarchitects iarchitects غرفة المعيشة
iarchitects

iarchitects
iarchitects
iarchitects

لقد رأينا كيفية تحقيق أقصى استفادة من الدعامة في المنزل لدمجها مع بقية المنزل ، ولكن من الممكن أيضًا التأكيد على وجودها عن طريق اختيار تعزيزها مع الرفوف وحتى إدخال الموقد الحيوي. إذا كان هيكل المنزل وخصائصه تسمح به ، فلا شيء أفضل من اللعب مع ارتفاع العمود لتثبيت أرفف من مختلف الأحجام ، والتي سوف تستوعب الأشياء الشخصية والحلي والصور الفوتوغرافية والكتب. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون لديك هيكل متطابق مع الدعامة التي بناها الخبراء المعماريين ، وإدخال موقد حيوي لتأثير فريد حقا.

لمزيد من الأفكار والنصائح الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، الأثاث المعلق في الحمام.. لمسة عصرية حديثة


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