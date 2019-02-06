كيف تعزز توظيف العمود في المنزل

في كثير من الأحيان عندما تجد نفسك ترمم منزلك ، فإنك تتخذ قرارات جذرية ، مثل تحطيم الجدران لتوسيع غرفة معينة. هذه هي حالة منطقة المعيشة ، والتي يتم فصلها في بعض الحالات عن المطبخ مما يخلق مساحة ضيقة للغاية. مع القضاء على الجدار وإنشاء مطبخ مفتوح ، يأخذ البيت على جانب آخر. لكن كيف نتصرف عندما نجد أنفسنا نواجه دعامة لا يمكن القضاء عليها؟ لا يأس: يمكن أن يكون وجود عمود في المنزل مصدرًا رائعًا للأفكار الإبداعية وحلول التصميم الداخلي المبتكرة ، وذلك بفضل بعض التدابير الأساسية وقليلاً من الماكرة. دعونا نرى معا كيفية تعزيز عمود في المنزل ، والأفكار المختلفة لجعله يؤثر جماليا ودمجه في انسجام مع البيئة المحيطة.