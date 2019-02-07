الأبواب الدوارة: الميزات وآلية التشغيل

يجب عدم التقليل من اختيار الأبواب التي يجب إدخالها في المنزل. بالإضافة إلى كونها قطعة مهمة من الأثاث ، فإن عليها مهمة فصل الغرف والمساهمة في جمالية ووظائف المنزل بأكمله. الأبواب ، في الواقع ، مع تغطيتها والتشطيبات كاملة وتسليط الضوء على النمط المختار للمنزل: الحديث ، ريفي ، الحد الأدنى ، والكلاسيكية. ولكنها تسمح أيضًا بتحسين العزل الحراري والصوتي ، وفقًا للنموذج المختار ، مما يسمح باستعادة مساحة قيمة. في معظم المنازل ، خاصة إذا كانت مؤرخة في المنازل ، فإن نموذج الباب الحالي هو الطراز الكلاسيكي ، الذي رأيته في حياتك ، والباب البديل.
نعم ، أنا أتحدث عن تلك الأبواب التي تحتاج فقط إلى خفض المقبض أو سحبها أو دفعها إلى الداخل أو الخارج وتفتح الورقة بحركة دوران حول محور رأسي ، وقد أصبحت الحركة ممكنة بفضل المفصلات الموضوعة على الجانب المعاكس للمقبض. لكن الزمن يتغير والاحتمالات تزيد. اليوم نماذج الباب في السوق عديدة ومتكيفة مع احتياجات الجميع. بالاعتماد على نوع الفتحة ، يمكننا العثور على الأبواب المنزلقة ، تلك التي تطفو على الحائط ، أو الأبواب القابلة للطي أو الأبواب المحورية ، يمكن للجميع أن يختاروا النوع الأكثر ملاءمة لحالته.
من بين الأبواب المختلفة في السوق ، هناك أيضًا الأبواب الدوارة. لا تخف من الاسم ، فهذه الأبواب بسيطة للغاية تتميز بنظام افتتاح مبتكر. تابع القراءة لمعرفة كيف يعمل والميزات!
تمثل الأبواب rototranslating تطور الأبواب البديل التقليدي. حيث أن هذه تتألف من باب واحد ولكن ، على عكس هذه ، لا يفتح الباب بفضل حركة الدوران للمفصلات على الجانب. في الواقع ، تتحرك الأبواب الدوارة بفضل المحور المركزي الذي يسمح لها في نفس الوقت بترجمتها وتدويرها. تسمح لك حركة الترجمة بتحريك الورقة ، ثم الجزء الأكبر ، على جانب واحد بينما يسمح لك الدوران بدخول الغرفة والخروج منها بمجرد الدفع. كما تعلمون ، ومع ذلك ، يتم فتح الأبواب المتأرجحة التقليدية عن طريق السحب والإغلاق عن طريق الدفع.
الأبواب الدوارة مناسبة في كل تلك الحالات حيث توجد مساحة صغيرة ولا ترغب في تنفيذ العمل لتثبيت الأبواب الداخلية المنزلقة ، أو لأسباب معمارية لا يمكنك تثبيت الأبواب المنزلقة الخارجية أو إذا كنت لا تفضل الأبواب القابلة للطي . في الواقع ، يتطلب تركيب الأبواب المنزلقة الداخلية بناء محراب داخل الجدار لإدخال الإطار والسماح للباب بالانزلاق والختفاء. من ناحية أخرى ، تحتاج الأبواب المنزلقة الخارجية إلى حائط جانبي مجاني يرحب بالباب بمجرد فتحه. باختصار ، تمثل الأبواب الدوارة بديلاً صالحًا في البانوراما للأبواب الفضائية الموفرة بشكل متزايد.
كما قلنا ، لا تتطلب العمل البناء ولكن لا يوصى بها من قبل نوع مبتكرة من الافتتاح لا ينصح به بنفسك ، وخاصة إذا كان الباب كبير. يتضمن التثبيت تجميع إطار وإطار فرعي فيه مسار يسمح للباب بالتحرك جانبياً. بعد تجميع العنصرين المذكورين ، يتم تثبيت الباب بواسطة دبوس مركزي يسمح بالتناوب. الدبوس مخفي تمامًا ، وعلى عكس المفصلات التي تشكل الأبواب المتأرجحة ، فإنه غير مرئي. ما يساهم في جعل الباب أكثر جاذبية من الناحية الجمالية.
الميزة الأولى ، التي تحدثنا عنها بالفعل ، هي توفير الفضاء. والأبواب المنزلقة الدوارة تقل بنسبة 50٪ عن الأبواب المتأرجحة التقليدية. هذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للمنازل الصغيرة ، حيث كل سنتيمتر ذو أهمية أساسية. ولكن ليس فقط ، وذلك بفضل تصميمها الحديث والأنيق هي مثالية حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون التخلي عن الجماليات وتريد أن تعطي المنزل لمسة من الطابع. بالتأكيد لا تذهب الأبواب دون أن يلاحظها أحد! ميزة أخرى لا ينبغي تفويتها هي الهدوء. Rototraslante هو نظام فتح صامت للغاية سواء في الفتح والإغلاق. وأخيراً ، يشار إلى الأبواب الدوارة في الحالة التي يعيش فيها شخص معوق أو ذو مهارات حركية مخفضة في المنزل. في الواقع ، إن فتح وإغلاق هذه الأبواب بسيط للغاية. دفعة كافية على حد سواء لفتحها وإغلاقها.
واحدة من عيوب الأبواب المنزلقة الدوارة هي بالتأكيد التكلفة الأعلى من باب الأرجوحة الطبيعي. وتبدأ الأسعار عموما بمبلغ 300 يورو ، ولكن اعتمادا على الحجم والمواد المختارة ، يمكن أن تزيد كثيرا. وفي حال كنت تفكر في تجهيز المنزل بأكمله بأبواب منزلقة دوارة ، عليك أن تضع في اعتبارك أن التسوق سيكون كبيرًا. علاوة على ذلك ، عند سعر باب rototranslating ، يجب إضافة واحد متزايدة ، والذي يختلف وفقا لمثبِّت واحد منهم.
يمكن تخصيص الأبواب rototranslating سواء من حيث الأبعاد والمواد. أكثر المواد المطلوبة هي بالتأكيد الخشب من أجل تنوعها وقدرتها العازلة. ولكن يمكن أيضًا أن تكون ورقة الباب للباب الدوار المنزلق مصنوعة بالكامل من الزجاج أو مادة أخرى مثل الألومنيوم. الأرجوحة الزجاج على ما يرام في حال كانت الغرفة مظلمة بشكل خاص، وأنت تريد أن تجعل من أكثر إشراقا في حين الألمنيوم، وذلك بفضل مقاومته، هو الكمال في حال كنت ترغب في تثبيت الباب انزلاق يتأرجح إلى الخارج.لمزيد من النصائح والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، المطابخ المفتوحة: نصائح وأفكار وأمثلة