الأبواب الدوارة: الميزات وآلية التشغيل

يجب عدم التقليل من اختيار الأبواب التي يجب إدخالها في المنزل. بالإضافة إلى كونها قطعة مهمة من الأثاث ، فإن عليها مهمة فصل الغرف والمساهمة في جمالية ووظائف المنزل بأكمله. الأبواب ، في الواقع ، مع تغطيتها والتشطيبات كاملة وتسليط الضوء على النمط المختار للمنزل: الحديث ، ريفي ، الحد الأدنى ، والكلاسيكية. ولكنها تسمح أيضًا بتحسين العزل الحراري والصوتي ، وفقًا للنموذج المختار ، مما يسمح باستعادة مساحة قيمة. في معظم المنازل ، خاصة إذا كانت مؤرخة في المنازل ، فإن نموذج الباب الحالي هو الطراز الكلاسيكي ، الذي رأيته في حياتك ، والباب البديل.

نعم ، أنا أتحدث عن تلك الأبواب التي تحتاج فقط إلى خفض المقبض أو سحبها أو دفعها إلى الداخل أو الخارج وتفتح الورقة بحركة دوران حول محور رأسي ، وقد أصبحت الحركة ممكنة بفضل المفصلات الموضوعة على الجانب المعاكس للمقبض. لكن الزمن يتغير والاحتمالات تزيد. اليوم نماذج الباب في السوق عديدة ومتكيفة مع احتياجات الجميع. بالاعتماد على نوع الفتحة ، يمكننا العثور على الأبواب المنزلقة ، تلك التي تطفو على الحائط ، أو الأبواب القابلة للطي أو الأبواب المحورية ، يمكن للجميع أن يختاروا النوع الأكثر ملاءمة لحالته.

من بين الأبواب المختلفة في السوق ، هناك أيضًا الأبواب الدوارة. لا تخف من الاسم ، فهذه الأبواب بسيطة للغاية تتميز بنظام افتتاح مبتكر. تابع القراءة لمعرفة كيف يعمل والميزات!