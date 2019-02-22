5 مساحات داخلية تزينت بديكورات عصرية

تبدو جدران الدهان البيضاء واحدة من أكثر الاتجاهات المستمرة في التصميم الداخلي. يستخدم أصحاب المنازل هذا اللون لتزيين الجدران الداخلية والخارجية لمنازلهم منذ زمن بعيد. تشتهر منطقة أويا في اليونان بمبانيها السكنية البيضاء التي تكمل تمامًا اتساع مساحة بحر إيجه الأزرق. كانت الأحجار الرخامية تستخدم في كثير من الأحيان لتصميم المباني الباروكية والمباني الكلاسيكية الجديدة في إيطاليا وفرنسا.

تشتهر بعض المباني الأكثر شهرة في كندا مثل كندا بليس في فانكوفر والمكتبة والمحفوظات الكندية في أوتاوا بمظهرها الأبيض الناصع. المهندس المعماري والمصمم لو كوربوزييه كان أعظم داعم للظل الأبيض الأساسي. استخدم هذا اللون على نطاق واسع في أقرب المباني التي صممها. اعتبر هذا الظل نقيًا تمامًا. بعد ذلك ، قام بتوسيع نطاق الألوان التي سيتم استخدامها في الأجزاء الداخلية للمباني الحديثة.

إذا كنت تخطط لتصميم منزل عصري أنيق متأثر بالتصميم الاسكندنافي أو المعاصر ، فستكون مهتمًا أيضًا برسم جدران منزلك بهذا اللون. هذه المادة سوف يرشدك خلال هذه العملية.