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5 مساحات داخلية تزينت بديكورات عصرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Hotel Es Marés. Formentera. 2011, Deu i Deu Deu i Deu مساحات تجارية
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تبدو جدران الدهان البيضاء واحدة من أكثر الاتجاهات المستمرة في التصميم الداخلي. يستخدم أصحاب المنازل هذا اللون لتزيين الجدران الداخلية والخارجية لمنازلهم منذ زمن بعيد. تشتهر منطقة أويا في اليونان بمبانيها السكنية البيضاء التي تكمل تمامًا اتساع مساحة بحر إيجه الأزرق. كانت الأحجار الرخامية تستخدم في كثير من الأحيان لتصميم المباني الباروكية والمباني الكلاسيكية الجديدة في إيطاليا وفرنسا.

تشتهر بعض المباني الأكثر شهرة في كندا مثل كندا بليس في فانكوفر والمكتبة والمحفوظات الكندية في أوتاوا بمظهرها الأبيض الناصع. المهندس المعماري والمصمم لو كوربوزييه كان أعظم داعم للظل الأبيض الأساسي. استخدم هذا اللون على نطاق واسع في أقرب المباني التي صممها. اعتبر هذا الظل نقيًا تمامًا. بعد ذلك ، قام بتوسيع نطاق الألوان التي سيتم استخدامها في الأجزاء الداخلية للمباني الحديثة.

إذا كنت تخطط لتصميم منزل عصري أنيق متأثر بالتصميم الاسكندنافي أو المعاصر ، فستكون مهتمًا أيضًا برسم جدران منزلك بهذا اللون. هذه المادة سوف يرشدك خلال هذه العملية.

1- الخطة المفتوحة في أروع تطبيقاتها

Living room by WN Interiors WN Interiors + WN Store غرفة المعيشة
WN Interiors + WN Store

Living room by WN Interiors

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

قبل طلاء غرفة بيضاء ، تأخذ ملاحظة من المفروشات والأثاث كذلك. على الرغم من أن كل لون تقريباً يبدو مناسباً عندما يكون لديك لون أبيض في الخلفية ، إلا أن بعضها يبدو أفضل من الآخر. قد لا يبرز اللون البني الداكن ، ولا سيما الظلال الفاتحة ، والأصفر الناعم بشكل جيد في الخلفية البيضاء.

لا تنسَ تنويع زخرفة المساحات الداخلية. يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق إدخال الألواح الخشبية والجدران الجصية واللمسات الحجرية والأرضيات الخشبية والنسيج للستائر والمفروشات. سيعطي القيام بذلك غرفك مظهرا رشيقا جدا. يميل اللون الأبيض إلى أن يكون لونًا نشطًا للغاية.

يجب أن يعرف أتباع فنغ شوي أن الجدران البيضاء مثالية للمكاتب المنزلية وغرفة المعيشة والمطبخ. ولكن من الأفضل تجنب اللون الأبيض الناصع في غرف النوم وغرف الأطفال. ينصح Feng shui بمزج الألوان الأخرى باللون الأبيض للتخفيف من طبيعتها النشطة. خلاف ذلك ، قد ينتهي الأمر خلق اضطرابات النوم.

2- ضوء النهار له سحر خاص

Fotografía Interiores, CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo غرفة المعيشة
CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo

CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo
CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo
CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo

قبل اختيار طلاء الجدران البيضاء ، يحاول العديد من مالكي المنازل التفكير فيما إذا كان سيتناسب مع المساحات الداخلية لمنزلهم. لا ينبغي أن يزعجك هذا السؤال على الإطلاق. ويصادف أن يكون اللون الأبيض أحد الظلال المشهورة عالميا للجزء الداخلي من المنزل وكذلك الجدران الخارجية. يمكنك استخدام هذه النغمة وحدها أو بالاشتراك مع الألوان الأخرى لتصميم منطقة معيشة أنيقة ومريحة للغاية. يناسب طلاء الجدران البيضاء المنازل ذات الطراز الريفي والمباني الكلاسيكية والمنازل الاسكندنافية بالإضافة إلى المساكن المعاصرة.

بدلاً من دهانات الجدار الأبيض ، يمكنك أيضًا استخدام الجص أو ورق الجدران لتغطية الجدران بظلك الأبيض المقصود. سوف خلفية بيضاء 3D تعطي الداخلية لمنزلك تحول براقة جدا.

3- جناح مذهل للقراءة والنوم وليست غرفة عادية!

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

عندما لا تكون متأكدًا من دمج نظام الألوان الأبيض في منزلك ، يمكنك الحصول على اقتراحات من مصمم داخلي متخصص. سيساعدك ذلك على تجنب بعض الأخطاء الشائعة المرتبطة باستخدام هذا اللون. يمكنك شراء دهانات أساسها زيت أو دهانات مطاطية لطلاء الجدران الداخلية باللون الأبيض.

الدهانات المائية تجف بسرعة. هم أيضا أسهل للعمل معها. لا تترك أي علامة فرشاة على الحائط. الدهانات القائمة على النفط تستغرق وقتا طويلا عموما لتجف. ومع ذلك ، فهي أيضا أكثر دواما. دهانات اللاتكس تجف بسرعة وهي أيضا بأسعار معقولة جدا. لا تنس إضافة التمهيدي في قائمة التسوق التي ستعطي الطلاء متانة أفضل. شراء التمهيدي أساس المياه للدهانات القائمة على المياه ، والطلاء التمهيدي للنفط الألوان البيضاء القائمة على النفط وهلم جرا.

4- الثريات مستديرة تمامًا كفرش الأرضية

Hotel Es Marés. Formentera. 2011, Deu i Deu Deu i Deu مساحات تجارية فنادق
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

ويوصي الرسامون المحنكون بتناول طبقتين أو ثلاث طبقات من الطلاء بعد تغطية الجدران باستخدام البرايمر. امنح وقتًا كافيًا بينهما حتى تجف الجدران تمامًا قبل المعاطف الإضافية. لا تطبق أبدًا على جدار مبني حديثًا. اتركها لتجف بما فيه الكفاية حتى تدوم اللوحة لفترة معقولة.

5- خطوط واضحة من الأسود والبيج

REFORMA 22 DE JULIOL, Laia Ubia Studio Laia Ubia Studio غرفة السفرة
Laia Ubia Studio

Laia Ubia Studio
Laia Ubia Studio
Laia Ubia Studio

قد يفاجأ أنك تعرف أن السوق يغمره عدد من ظلال الطلاء الأبيض. كل شركة لديها مجموعة خاصة من الدهانات البيضاء. الثلج الأبيض ، الأبيض الرمادي ، الأبيض المزرق ، الأبيض العتيق ، الأبيض الداكن ، الأبيض الدافئ والعاجي الأبيض هي بعض من ظلال الأبيض الأكثر شعبية للديكورات الداخلية. للتأكد من أن لديك الظل المناسب لغرفتك ، اشترِ حزمة تجريبية وتطبيق طبقة على جزء من الحائط. معرفة ما إذا كان هذا الظل يبدو جذابًا بما فيه الكفاية في عينيك. فقط ثم المضي قدما في شراء الكمية الكاملة المطلوبة لرسم الجدران.

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