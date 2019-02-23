أحدث تشكيلة من تصميمات الحمامات.. هكذا تستقبل العام الجديد

هل تخطط لتجديد حمامك؟ هل ترغب في أن ترى في الحياة الحقيقية كيف تبدو أفضل الحمامات؟ هل ترغب في معرفة كل ما يمكنك القيام به لتزيين جدران الحمامات الأربعة هذه؟ هوميفي هنا مع فرصة كبيرة بالنسبة لك للنظر في أفضل الحمامات في مدينة تورنتو الباردة! اشعل حماسك!
إذا استطعت توفير هذه المساحة الكبيرة للحمام ، فربما تذهب أيضًا إلى شيء من هذا القبيل. نافذة زجاجية كبيرة ، تسمح بالضوء الطبيعي في الداخل ، وتوفر لك منظرًا بينما تستحم! لا تفوت حوض الاستحمام الكابولي من قبل المصممين ، لاستخدام المساحة بأكثر الطرق فعالية.
أهم ما يميز هذا الحمام هو الأضواء المعلقة، التي تكسر رتابة اللون الأبيض وتضيف تباينًا لامعًا ولكن داكنًا. إليك 8 أفكار لحمام صغير مذهل. من لا يريد أن يستعد كل يوم؟ من بين كل هذه الحمامات الجيدة المظهر في تورنتو ، ما هي المفضلة لديك؟
قد يظنه البعض صغيرًا ومحدودًا في البداية، لكنه مصمم بشكل أنيق ومعاصر يعتمد على التقسيم إلى جزئين، المساحة الأولى للمغسلة ومقعد المرحاض وهي بقعة مغلفة بالزجاج الشفاف، أما عن الجانب الآخر من الحمام، فهو لحوض استحمام وحده حتى يجعل مستخدمه لا يشعر مطلقًا أنه يمكث في الحمام.
بالنظر للجانب الأيمن من الصورة، تجد أن خلفية مغسلة الحمام تزينت بالموزاييك أو بلاط الفسيفساء بلونه الأسود مع درجات الرمادي، والمفاجئ في الأمر أن المساحة المقابلة له والتي تشكل خلفية البانيو هي أيضًا مزينة بنوع ولون شبيه بنفس الموازييك الذي اختير للحوض، في الوقت الذي تألقت فيه بقية جدران الحمام باللون الأبيض.
حمام آخر يجمع بين الأناقة والبساطة وذكاء التصميم، حيث نجح مصممه في تقسيم مساحته بين المغسلة ومقعد المرحاض والبانيو وكابينة الاستحمام دون أن يؤثر سلبًا على المساحة وحركة مستخدميه، بل بالعكس شكلوا جميعهم حرف U، فصارت المساحة الداخلية كافية للتحرك بكل أريحية بين الأدوات الصحية المختلفة.
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الأمر المميز حول هذا الحمام هو تركيز الخبراء فيه على اللون الأبيض في الأرضية والجدران والوحدة التخزينية ذات الأدراج المتعددة وأخيرًا حوض الاستحمام المستدير الذي هو أروع تجسيد للفخامة والرقي.
على مقربة من البانيو، نلمح جدار زجاج شفاف بالغ الأناقة، يتبين لنا بعد ذلك أنه مجرد باب لكابينة الاستحمام المقابلة للحوض والتي يزيدها جمالًا ضوء النهار المنعكس من ذلك الشباك الكبير.
حمام مزين بعناصر خشبية فريدة من نوعها تمثلت في الأرضية والوحدة التخزينية والمقعد القريب من حوض الاستحمام، أما عن بقية المساحة، فتم تقسيمها بذكاء شديد بين المغسلة بما يدنوها من وحدة تخزينية كبيرة وذكية وحوض استحمام أبيض كبير يساعد على الاسترخاء، ومقعد مرحاض لا يقل روعة عما سب وذكرناه.
وفيما يخص الإضاءة، فقد اعتمد الحمام على أكثر من مصدر، على رأسها الإنارة الطبيعية المستمدة من النافذة الزجاجية، والسبوتات السقفية الموزعة بكل احترافية على المساحة بالكامل.