أحدث تشكيلة من تصميمات الحمامات.. هكذا تستقبل العام الجديد

إذا استطعت توفير هذه المساحة الكبيرة للحمام ، فربما تذهب أيضًا إلى شيء من هذا القبيل. نافذة زجاجية كبيرة ، تسمح بالضوء الطبيعي في الداخل ، وتوفر لك منظرًا بينما تستحم! لا تفوت حوض الاستحمام الكابولي من قبل المصممين ، لاستخدام المساحة بأكثر الطرق فعالية.

أهم ما يميز هذا الحمام هو الأضواء المعلقة، التي تكسر رتابة اللون الأبيض وتضيف تباينًا لامعًا ولكن داكنًا. إليك 8 أفكار لحمام صغير مذهل. من لا يريد أن يستعد كل يوم؟ من بين كل هذه الحمامات الجيدة المظهر في تورنتو ، ما هي المفضلة لديك؟