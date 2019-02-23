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أحدث تشكيلة من تصميمات الحمامات.. هكذا تستقبل العام الجديد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Luxurious Bathroom, Lorne Rose Architect Inc. Lorne Rose Architect Inc. حمام
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هل تخطط لتجديد حمامك؟ هل ترغب في أن ترى في الحياة الحقيقية كيف تبدو أفضل الحمامات؟ هل ترغب في معرفة كل ما يمكنك القيام به لتزيين جدران الحمامات الأربعة هذه؟ هوميفي هنا مع فرصة كبيرة بالنسبة لك للنظر في أفضل الحمامات في مدينة تورنتو الباردة! اشعل حماسك!

1- الفخامة تتحدث عن نفسها

Luxurious Bathroom, Lorne Rose Architect Inc. Lorne Rose Architect Inc. حمام
Lorne Rose Architect Inc.

Lorne Rose Architect Inc.
Lorne Rose Architect Inc.
Lorne Rose Architect Inc.

إذا استطعت توفير هذه المساحة الكبيرة للحمام ، فربما تذهب أيضًا إلى شيء من هذا القبيل. نافذة زجاجية كبيرة ، تسمح بالضوء الطبيعي في الداخل ، وتوفر لك منظرًا بينما تستحم! لا تفوت حوض الاستحمام الكابولي من قبل المصممين ، لاستخدام المساحة بأكثر الطرق فعالية.

أهم ما يميز هذا الحمام هو الأضواء المعلقة، التي تكسر رتابة اللون الأبيض وتضيف تباينًا لامعًا ولكن داكنًا. إليك 8 أفكار لحمام صغير مذهل. من لا يريد أن يستعد كل يوم؟ من بين كل هذه الحمامات الجيدة المظهر في تورنتو ، ما هي المفضلة لديك؟

2- تظنه ضيق في البداية

BEDFORD RESIDENCE, FLUID LIVING STUDIO FLUID LIVING STUDIO حمام
FLUID LIVING STUDIO

FLUID LIVING STUDIO
FLUID LIVING STUDIO
FLUID LIVING STUDIO

قد يظنه البعض صغيرًا ومحدودًا في البداية، لكنه مصمم بشكل أنيق ومعاصر يعتمد على التقسيم إلى جزئين، المساحة الأولى للمغسلة ومقعد المرحاض وهي بقعة مغلفة بالزجاج الشفاف، أما عن الجانب الآخر من الحمام، فهو لحوض استحمام وحده حتى يجعل مستخدمه لا يشعر مطلقًا أنه يمكث في الحمام.

بالنظر للجانب الأيمن من الصورة، تجد أن خلفية مغسلة الحمام تزينت بالموزاييك أو بلاط الفسيفساء بلونه الأسود مع درجات الرمادي، والمفاجئ في الأمر أن المساحة المقابلة له والتي تشكل خلفية البانيو هي أيضًا مزينة بنوع ولون شبيه بنفس الموازييك الذي اختير للحوض، في الوقت الذي تألقت فيه بقية جدران الحمام باللون الأبيض.

3- فن تقسيم المساحات

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio حمام زجاج White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

حمام آخر يجمع بين الأناقة والبساطة وذكاء التصميم، حيث نجح مصممه في تقسيم مساحته بين المغسلة ومقعد المرحاض والبانيو وكابينة الاستحمام دون أن يؤثر سلبًا على المساحة وحركة مستخدميه، بل بالعكس شكلوا جميعهم حرف U، فصارت المساحة الداخلية كافية للتحرك بكل أريحية بين الأدوات الصحية المختلفة.

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4- حوض استحمام المستدير هو بطل الرواية

Art Deco Inspired Home, Douglas Design Studio Douglas Design Studio حمام
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

الأمر المميز حول هذا الحمام هو تركيز الخبراء فيه على اللون الأبيض في الأرضية والجدران والوحدة التخزينية ذات الأدراج المتعددة وأخيرًا حوض الاستحمام المستدير الذي هو أروع تجسيد للفخامة والرقي.

على مقربة من البانيو، نلمح جدار زجاج شفاف بالغ الأناقة، يتبين لنا بعد ذلك أنه مجرد باب لكابينة الاستحمام المقابلة للحوض والتي يزيدها جمالًا ضوء النهار المنعكس من ذلك الشباك الكبير.

5- عن دفء اللمسات الخشبية

Glen Rd, Contempo Studio Contempo Studio حمام
Contempo Studio

Contempo Studio
Contempo Studio
Contempo Studio

حمام مزين بعناصر خشبية فريدة من نوعها تمثلت في الأرضية والوحدة التخزينية والمقعد القريب من حوض الاستحمام، أما عن بقية المساحة، فتم تقسيمها بذكاء شديد بين المغسلة بما يدنوها من وحدة تخزينية كبيرة وذكية وحوض استحمام أبيض كبير يساعد على الاسترخاء، ومقعد مرحاض لا يقل روعة عما سب وذكرناه.

وفيما يخص الإضاءة، فقد اعتمد الحمام على أكثر من مصدر، على رأسها الإنارة الطبيعية المستمدة من النافذة الزجاجية، والسبوتات السقفية الموزعة بكل احترافية على المساحة بالكامل.

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