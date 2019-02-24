5 من أذكى الأفكار الديكورية لمطبخ منظم

يعد تحسين المساحة المتوفرة هو مفتاح التصميم الجيد. فهو يساعد على التخلص من بعض أجزاء من المسكن ، خاصة في مساحة صغيرة للمعيشة ، ويجعل المظهر الداخلي أكثر اتساعًا. المطبخ مع نظام التخزين المناسب يجعله أكثر وظيفية وأنيقة. حاول الاستفادة من كل ركن من مطبخك. ستساعدك أفكار خزانة الزاوية هذه في تصميم مطبخ واسع وعملي.
حاول اتباع نظام التنظيف لمطبخك. تحتاج إلى تنظيف سطح العمل المطبخ وفرن كل يوم. لكن خزائن المطبخ لا تحتاج إلى رعاية منتظمة. حاول وضع كل شيء مرة أخرى في خزاناتك بمجرد الانتهاء من عمل يومك. لا تتركهم منتشرين في كل مكان في الغرفة. قم بتجفيف الرفوف مرة أو مرتين كل شهر. يمكنك استخدام حلول التنظيف التجارية أو محلول الخل الخفيف لتنظيف الرفوف والأرفف البلاستيكية أو المعدنية.
يوفر لك هذا المطبخ المصمم بأمان بعض الأفكار الجديرة بالحد الأدنى. تم تجهيز القسم العلوي من الخزانة بأرفف خشبية. يتم تزويد الوحدة الأساسية بمجموعة أخرى من الرفوف الجانبية مبنية من الزجاج الشفاف.
وبصرف النظر عن الخشب والزجاج الطبيعي ، يمكنك استخدام المعادن المجلفنة والخشب الهندسي لبناء مثل أنظمة الرفوف. يمكن أن تكلف أرفف الزاوية المصنوعة من الخشب الرقائقي أو الخشب المصنّع المغلف 50 دولار كندي أو أكثر. حجم مجلس الوزراء يحدد أيضا سعره. تكلفة رفوف الأسلاك الزاوية أقل من ذلك بقليل.
أثناء البحث عن أفكار خزانة الزاوية ابحث عن العناصر التي تتناسب تمامًا مع المساحة المعينة. يجب عليك قياس المساحة بعناية قبل طلب حلول الخزانة الزاوية المفضلة لديك. في معظم الأحيان ، تأتي خزانات الزاوية مع نظام خزانة مدمج.
إذا كنت تفكر في الذهاب إلى خزانات ركن موصى بها ، قم بإجراء حديث مع مخطط مطبخك المحترف واعرف ما هو الاقتراح الذي تخبئه لك. فكر في كيفية رغبتك في الاستفادة من المساحة الإضافية. سيتم اختيار اختيار التصميم من قبل هذا.
الخزانة العمياء هي واحدة من أفضل حلول الخزانات الزاوية للمطبخ. يسهل التصميم نفسه الوصول إلى أواني المطبخ وغيرها من المواد وتخزينها عندما لا تكون في حاجة إليها. كما أن الهيكل القوي للخزانة العمياء قادر على تحمل وزن الأجسام الثقيلة نسبيًا.
ومع ذلك ، فإن تركيب خزانة مثل هذا قد يتحول إلى مهمة صعبة بعض الشيء. استعن بمصمم ديكور محترف للحصول على تركيب نظيف وخالٍ من المتاعب. لشراء ثلاث خزانات أعمى الطبقة قد تحتاج إلى دفع أكثر من 300 دولار كندي.
خزانة زاوية صغيرة كافية لتخزين بعض العناصر الأساسية في المطبخ. هذا النوع من الخزائن لا يخلق فوضى إضافية في مطبخ صغير. عند شراء خزانة زاوية صغيرة ، اختر واحدة تسير على ما يرام مع المواد الأخرى من الأثاث. إذا كان لديك مطبخ عصري مع خزائن تعرض تصميمًا بسيطًا وخطوطًا مستقيمة ، فتجنب شراء خزانة صغيرة بتصميم متعرج. لا تنس نظام الألوان لمطبخك. اشترِ خزانة زاوية تمزج جيدًا مع الألوان الموجودة.
لتحقيق أقصى استفادة من خزانات الزاوية لديك ، تحتاج إلى بعض العناصر الأخرى. إن الصواني السلكية نصف القمرية ، الصواني الخشبية أو الصواني الزجاجية مناسبة للكبائن المكفوفين. يمكنك استخدام سلال مصنوعة من الخوص أو القصب لتنظيم كل عناصر صغيرة في خزانة زاوية كبيرة. يمكن تثبيت رفوف الأرفف المزودة بخطافات في خزانات الوصول السهل. يتراوح سعر منظمي أرفف الأرفف بين 60 دولار كندي و 300 دولار كندي. تحدد تكلفة المواد وأحجامها السعر الفعلي. اشترِ منظِّمات متينة وسهلة التنظيف. أضف التسميات إلى السلال والمنظمين لتحديد المحتويات بسهولة. هذا هو مطلوب بشكل خاص لكابينة الزاوية العليا التي شنت على الجدران
يمكن أن تصبح خزائن الزاوية المنحنية بيانًا أنيقًا لأي مطبخ. استفد من مساحة التخزين الإضافية هذه للحفاظ على الفواكه الجافة والتوابل والمواد الغذائية المعبأة الأخرى بطريقة مرتبة. اختر خزانات الزاوية المصنوعة من مواد مشابهة مثل الوحدات الأخرى في الخزانة.
إذا كانت وحدات التخزين الأخرى المثبتة في هذه المساحة لها ديكور مغلف ، فاختر خزانة زاوية مغلفة. خلاف ذلك ، سوف ينتهي بك الأمر خلق شذوذ في تصميم مطبخك الجميل. خزانة الزاوية الواسعة المصنوعة من الخشب الرقائقي يمكن أن تكلفك أكثر من 200 دولار كندي.