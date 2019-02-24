5 من أذكى الأفكار الديكورية لمطبخ منظم

يعد تحسين المساحة المتوفرة هو مفتاح التصميم الجيد. فهو يساعد على التخلص من بعض أجزاء من المسكن ، خاصة في مساحة صغيرة للمعيشة ، ويجعل المظهر الداخلي أكثر اتساعًا. المطبخ مع نظام التخزين المناسب يجعله أكثر وظيفية وأنيقة. حاول الاستفادة من كل ركن من مطبخك. ستساعدك أفكار خزانة الزاوية هذه في تصميم مطبخ واسع وعملي.

حاول اتباع نظام التنظيف لمطبخك. تحتاج إلى تنظيف سطح العمل المطبخ وفرن كل يوم. لكن خزائن المطبخ لا تحتاج إلى رعاية منتظمة. حاول وضع كل شيء مرة أخرى في خزاناتك بمجرد الانتهاء من عمل يومك. لا تتركهم منتشرين في كل مكان في الغرفة. قم بتجفيف الرفوف مرة أو مرتين كل شهر. يمكنك استخدام حلول التنظيف التجارية أو محلول الخل الخفيف لتنظيف الرفوف والأرفف البلاستيكية أو المعدنية.