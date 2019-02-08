7 أفكار لطلاء منزلك بلون المرجان في 2019

نغمة لونية نابضة بالحياة، والتي لا تزال تحافظ على أناقتها.. المرجان، وهو اللون الذي تم اختياره ليجتاح العام 2019، وبعد نغمات الأشعة فوق البنفسجية، و الخضار الطازجة’ المكثفة، سوف يكون هناك الكثير من هذا الظل المشرق الذي يقع في منتصف الطريق بين البرتقالي والوردي، وسوف يصبغ كل زاوية وركن في التصميم الداخلي.

يأتي هذا الاتجاه اللوني ليثبت أنه اختيارًا يصلح لكل غرفة من غرف المنزل بفضل التنوع الفطري للوحة الألوان، وسيكون من اللمسات الأكثر نضارة على الجدران والمفروشات، بل وأيضا على مجموعة من المنسوجات والإكسسوارات المنزلية الصغيرة والكبيرة بطبيعة الحال لاستكمال الحيوية مع المناطق الداخلية من كل غرفة، والبقاء في مواكبة لأحدث الصيحات.

دعونا نرى بالتفصيل بعض الأفكار والأمثلة لتزيين المنزل مع لون المرجان لعام 2019!