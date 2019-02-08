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7 أفكار لطلاء منزلك بلون المرجان في 2019

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Antichità ed esotismo convivono in una villa sulle coste del lago d’Averno , PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione KitchenCabinets & shelves
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نغمة لونية نابضة بالحياة، والتي لا تزال تحافظ على أناقتها.. المرجان، وهو اللون الذي تم اختياره ليجتاح العام 2019، وبعد نغمات الأشعة فوق البنفسجية، والخضار الطازجة’ المكثفة، سوف يكون هناك الكثير من هذا الظل المشرق الذي يقع في منتصف الطريق بين البرتقالي والوردي، وسوف يصبغ كل زاوية وركن في التصميم الداخلي.

يأتي هذا الاتجاه اللوني ليثبت أنه اختيارًا يصلح لكل غرفة من غرف المنزل بفضل التنوع الفطري للوحة الألوان، وسيكون من اللمسات الأكثر نضارة على الجدران والمفروشات، بل وأيضا على مجموعة من المنسوجات والإكسسوارات المنزلية الصغيرة والكبيرة بطبيعة الحال لاستكمال الحيوية مع المناطق الداخلية من كل غرفة، والبقاء في مواكبة لأحدث الصيحات.

دعونا نرى بالتفصيل بعض الأفكار والأمثلة لتزيين المنزل مع لون المرجان لعام 2019!

1. الجدران

CALDO E FREDDO, Emanuela Orlando Progettazione Emanuela Orlando Progettazione غرفة السفرة
Emanuela Orlando Progettazione

Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione

واحدة من أكثر التطبيقات المحلية التقليدية والأكثر شهرة فيما يتعلق بالألوان الزاهية مثل Living Coral هي بلا شك لوحة الجدران ، والتي يمكن أن تتراوح من جزء صغير من السطح لخلق تباين لوني ممتع ، إلى لقطات مربعة كاملة للحصول على تأثير أكثر غامرة. ولكن كيف نستخدم لون المرجان بمعناه الأكثر حيوية على جدران المنزل؟ باستخدام ، على سبيل المثال ، الصفات الرئيسية! هذا الفارق الدقيق هو في الواقع ورقة رابحة حقيقية لمنطقة المعيشة ذات المساحة المفتوحة من جميع الأحجام: فكل من الغرف الأصغر والأكثر سخاء ستتمتع بمظهر سكون المرجان الحي ، كما سيتم تعزيزها خاصة في ظل وجود أثاث محايدة النهاية.

2. الأثاث

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GD Arredamenti

Pied-A-Terre | Kitchen

GD Arredamenti
GD Arredamenti
GD Arredamenti

على العكس ، بالنسبة لأولئك الذين يحبون أن يجرؤوا على واجهة التصميم الداخلي ، فإن ليفينج كورال سيكون قادراً على ارتداء ملابس ذات طابع رائع حتى على بعض الاكسسوارات ، خاصة في الإعدادات الأساسية والحديثة مع الجدران والأرضيات المظلمة أو المظلمة. أيضا في هذه الحالة ، فإن مساحات المناطق المشتركة ، مثل غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ ، والتي تجلب شخصية فيتامين للألوان موجة من الحيوية ، يمكن أن تكون مفيدة.

3. إكسسوارات الديكور والتنجيد

La casa in piazza, B+P architetti B+P architetti غرفة المعيشة
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

كيفية إدخال لون عام 2019 في المنزل دون طلاء الجدران أو اعتماد الأثاث الملون؟ لا شيء أسرع: مع الملحقات الزخرفية. لا شك أن مضاربات الزينة الصغيرة لا تبدو كافية ، لأن وصول اللون العصري هو دائمًا عذرًا جيدًا لإعادة تصفيف سريع (وليس شديد الطلب). حرية الوصول إلى اللوحات ، والمصابيح ، والجيوب الفارغة ، والمزهريات ، ولكن أيضا البراز وطاولات القهوة ، لإثراء كل منطقة في الشقة ، من غرفة المعيشة إلى المدخل ، من غرفة النوم إلى الحمام. ولا ننسى أيضًا الحلفاء الكبار للتصميم الداخلي: المنسوجات ، مثل الوسائد ، أغطية السرير ، والستائر ، والسجاد ، ومواد التنجيد للأثاث المنجد.

4. تفاصيل اللون

Antichità ed esotismo convivono in una villa sulle coste del lago d’Averno , PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione KitchenCabinets & shelves
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

لقد كان التركيز على العناية بالتفاصيل دائمًا مفتاحًا تفسيريًا صحيحًا ، وحتى في هذا السياق ، يجد Living Coral أكثر من سبب مقنع. هنا ، يجب أن نلبس أجزاء متكاملة من أنظمة الأثاث – الأبواب ، والأرفف ، والأدراج ، والأغطية – ولكن أيضًا الأجزاء الهيكلية من المنزل – السلالم ، والأعمدة ، والجدران المجهزة ، وجدران التخزين – لضمان نداء فريد وملفت للنظر إلى العمارة الشاملة لل ’المنازل.

5. تركيبات الألوان

Appartamento a Pigneto, Angelo Talia Angelo Talia غرفة المعيشة
Angelo Talia

Angelo Talia
Angelo Talia
Angelo Talia

ولكن مع أي الألوان يمكن دمج Living Coral Pantone 2019؟ خيار يعتمد على عدة عوامل: شكل الغرفة وحجمها ، وأسلوب التصميم الداخلي ووجود قيود اللون التي يفرضها الأثاث الموجود. على سبيل المثال ، يمكنك الحصول على جرعة من Living Coral في الأماكن الداخلية مع مخطط دقيق ، والذي يستخدم أشكالًا مختلفة من لوح الألوان نفسه ، من الأحمر إلى الوردي. بدلا من ذلك ، يمكنك أن تميل لمزيج الألوان الجريئة مع شخصية قوية ، والجمع بين لون عام 2019 مع ظلال باردة وتكميلية مثل الأزرق.

6. في الشرفة والحديقة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

في انتظار عودة الصيف ، نبدأ بتوقع لون Pantone 2019 حتى في البيئات الخارجية لمنزلنا. من الحديقة ، عندما تكون موجودة ، إلى الشرفة ، كل زاوية في الهواء الطلق ستكون جيدة للحصول على جرعة من المرجان اللامع. حل زخرفي جذاب يعطينا مثالاً على هذا الترّاس ، حيث يتميّز شكل من أشكال كورال ليفينج بخبرة نافذة الارتفاع الكامل التي تربط بين الداخل والخارج: طريقة بسيطة وسهلة لجعل الفضاء في الهواء الطلق خاصّاً وطازجاً .

7. ظلال وأنماط

una casa a zebre e pois, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica غرفة المعيشة الألومنيوم / الزنك Multicolored
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

إذا كنت تتساءل عن نوع المنازل التي تناسبها غرفة المعيشة المرجانية ، فالجواب هو: الكل. نظرا لوحة واسعة ومتنوعة لا تبقى حقيقة أن تختار التدرج الأنسب لطعم الشخصية، وأسلوب الأثاث الحاضر، وهذا النوع من عنصر الملونة ليكون عرض. وهناك نقطة من اللون أكثر المحمر تظهر مثالية في بيئات انتقائي أو تتميز طعم البوب ​​واضح والحديث، حيث يمكنك تجربة مع مجموعات المرح والنتيجة، ومعايرة بشكل صحيح، وسرقة المشهد.

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