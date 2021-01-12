دليل الألوان: أي الألوان يتناغم مع اللون البرتقالي؟

أي الألوان تسير بشكل جيد مع البرتقال؟ هل هذا هو السؤال الذي يزعجك في الآونة الأخيرة؟ ثم تقدم مقالة اليوم الكثير من الأفكار.
البرتقالي ليس لونًا شائعًا لإدخاله في المساحات الداخلية للمنزل. الصعوبات في العثور على اللون البرتقالي المكمّل الصحيح تثني الكثير من الأشخاص عن تضمينه في أنظمة الألوان الخاصة بهم. لكن اللون البرتقالي لون خاص. غالبا ما يرتبط اللون مع الفرح. يمكن أن يحول بيتك إلى مساحة دافئة ومرحبة. وجد فرانك سيناترا البرتقالي
أسعد لون.
وجد نات كينغ كول
السماء ذات اللون البرتقالي فألًا محظوظًا للغاية. الموسيقيون ليسوا الشخص الوحيد الذي يجد هذا اللون تعبيراً طبيعياً عن السعادة والحظ السعيد. وفقا لبعض التقاليد الشرقية ، يجلب اللون البرتقالي الرخاء والوفرة في حياتك. إذاً دعنا نكتشف ما ينصح به الخبراء في اختيار ألوان تتماشى مع اللون البرتقالي.
للعثور على ألوان متناسقة مع اللون البرتقالي ، استخدم هذه الخدعة المفيدة. ما عليك سوى استخدام عجلة الألوان لتحديد الظل المفضل لديك من اللون البرتقالي أو اللون الذي ترغب في دمجه في التصميم الداخلي. الألوان التي تقع على الجانب الآخر من هذا الظل هي ألوانها التكميلية. تلك التي تظهر على جانبيها أو فوقها مباشرة وتحتها هي جيرانها. يمكنك اختيار لون برتقالي مكمل من جيرانه أو من تلك التي تقع على الجانب الآخر من عجلة الألوان.
البرتقالي يجلس بين الأصفر والأحمر – وهما اللونان الأساسيان للطيف اللوني. على الجانب الآخر من اللون البرتقالي ، تكمن ظلال اللون الأزرق. سوف تجد بعض اللون البرتقالي التكميلي الأزرق نكة ، دليل البودرة ، السماء الزرقاء ، الأزرق البروسي ، الأزرق الداكن في منتصف الليل والأزرق السماوي.
ويمكن الجمع بين الألوان التي تجلس فوق وتحت ظلال اللون البرتقالي مثل البني والبيج أو بجانبه مثل الأصفر والأحمر مع اللون البرتقالي. ومع ذلك ، فإن هذا المزيج سيكون له تأثير ناري على أجواء منزلك حيث أن جميع الألوان الموجودة في محيط البرتقال حارة للغاية. لتحقيق التوازن بشكل جيد ، يمكنك النظر في إدخال ظلال محايدة مثل الأبيض والأسود والرمادي الباهت.
من الممكن اختيار لون معدني كجزء لا يتجزأ من نظام الألوان البرتقالي الخاص بك. انها تساعدك على دراما الديكور الداخلي بطريقة بطريقة ماهرا جدا. تم تزيين الجدران الداخلية لهذه الصالة الواسعة لتناول الطعام بسلسلة من الألوان الذهبية. هذا يضيف لمعانًا إضافيًا في غرفة طعام عصرية.
يتم وضع الكراسي الذراع مع الطلاء البرتقالي وطاولة كبيرة مع أعلى لامعة والقاعدة الذهبية في وسط الغرفة. المساحة مزينة بشكل إضافي بوحدة تخزين عائمة باللون البرتقالي. ويضفي ديكور جدران وسقف السقف المكشوف لمسة من التصميم الصناعي.
في حين أن العصف الذهني حول نظام الألوان البرتقالية ، لا تحد من خياراتك في غرفة المعيشة أو المطبخ أو منطقة تناول الطعام فقط. فكر في المساحة حيث يمكنك دمج هذا اللون بسهولة. يمكنك طلاء جزء من جدار المدخل مع هذا الظل الساحر. لا تنسَ أنه يمكنك تضمين هذا اللون في تصميم الشرفة وحوض السباحة الخاص بك. وسوف تساعدك على تصميم منطقة حفلة في الهواء الطلق حيوية للغاية لأصدقائك وأفراد الأسرة.
شاهد كيف نجح المصمم الداخلي لهذا المنزل في دمج اللون في أحد الحمامات. فهي ترفع الطبقة العلوية والسفلية من وحدة الحمام. ولإضفاء مزيد من الجاذبية على الأجزاء الداخلية ، تم استخدام بلاط الفسيفساء الملون لتزيين الجدار خلف حوض الاستحمام.
اقرأ أيضًا: 20 تصميم مبتكر لسلالم داخلية تصلح للمساحات الصغيرة
البرتقالي المحروق أو سيينا المحروقة هي المفضلة التقليدية. هو الأكثر استخداما في منازل البحر الأبيض المتوسط. يمكنك إدخال سيينا محروقة على شكل بلاط أرضيات من بلاط التراكوتا أو بلاط السقف. يمكن استخدام بلاط التراكوتا أو البورسلين من نفس اللون لتزيين مسار الحديقة أو أرضيات الفناء.
الآن لديك بعض الطرق الأكثر بساطة لدمج البرتقال في داخل منزلك. لماذا الانتظار؟ امنح منزلك شعوراً بالصيف قبل بداية الموسم بالفعل.
1- لا تختار لون الطلاء أولاً
أعلم أنه من الطبيعي أن يتم إنجاز أكبر الأشياء أولاً ، لكن من الأسهل كثيرًا اختيار لون طلاء يتناسب مع أثاثك وديكورك بدلاً من اختيار الديكور الذي يتناسب مع لون الطلاء.
2-احصل على الإلهام
يعد الانترت مكانًا رائعًا للبدء عند اتخاذ قرار بشأن ألوان الطلاء. اصنع لوحة لكل غرفة وابدأ في تثبيت الغرف التي تلفت انتباهك. بمجرد أن يكون لديك حوالي 10 ، ستشعر بما تنجذب إليه الألوان والأناقة.
3- تمسك بالألوان المحايدة
الآن أنا لا أقول تجنب الألوان معًا. اللون جيد ، لكن عليك أولاً أن تقرر المكان الذي تريد الانتباه إليه في الغرفة. إذا كانت إجابتك هي الجدران ، إذن عليك أن تكون جريئًا. وإذا كنت جريئًا على الجدران ، فيجب أن يكون كل شيء آخر في الغرفة محايدًا جدًا حتى لا ينتهي بك الأمر مع الكثير من الأشياء المتنافسة. هذا هو السبب في أن اللون الغامق في الحمام يمكن أن يعمل بشكل جيد لأن معظم كل شيء آخر في الحمام محايد بالفعل (أبيض).
4- اشترِ أدوات اختبار الألوان
ظلال قليلة وقم برسم مساحة كبيرة بما يكفي على عدة جدران مختلفة حتى تتمكن من رؤية كيف يضربها الضوء في أوقات مختلفة من اليوم. ابذل قصارى جهدك حتى لا تختبر طلاءك على الجدران البيضاء لأنه سيؤدي إلى التخلص من اللون. إذا كان عليك القيام بذلك ، فما عليك سوى إجراء منطقة اختبار أكبر للحصول على شعور أفضل.
تحتوي جميع العلامات التجارية تقريبًا الآن على أدوات اختبار متوفرة مقابل بضعة دولارات. من المفيد إنفاق المال لشراء القليل للاختبار في مساحتك قبل شراء جالون من اللون. بالإضافة إلى أن العينات المتبقية تعتبر رائعة للمسة ومشاريع الرسم الصغيرة الأخرى.