دليل الألوان: أي الألوان يتناغم مع اللون البرتقالي؟

أي الألوان تسير بشكل جيد مع البرتقال؟ هل هذا هو السؤال الذي يزعجك في الآونة الأخيرة؟ ثم تقدم مقالة اليوم الكثير من الأفكار.

البرتقالي ليس لونًا شائعًا لإدخاله في المساحات الداخلية للمنزل. الصعوبات في العثور على اللون البرتقالي المكمّل الصحيح تثني الكثير من الأشخاص عن تضمينه في أنظمة الألوان الخاصة بهم. لكن اللون البرتقالي لون خاص. غالبا ما يرتبط اللون مع الفرح. يمكن أن يحول بيتك إلى مساحة دافئة ومرحبة. وجد فرانك سيناترا البرتقالي أسعد لون .