كيف تحصل على غرفة معيشة وظيفية؟

سوف تساعدك أفكار غرفة المعيشة الصغيرة ونصائح الديكور القيّمة التي سنشاركها معك اليوم في تصميم مساحة أنيقة ومريحة لك ولضيوفك. مثل أي مكان آخر في العالم ، فإن مساحة المعيشة تصبح أصغر في اليوم في العديد من المدن الكندية. يحاول أصحاب المنازل الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة. هذا في حد ذاته يفتح فرصا جديدة للمهندسين المعماريين والمصممين. فهم مجبرون على التوصل إلى حلول مبتكرة لتوفير غرفة مريحة للجميع على الرغم من حجمها.
قبل البدء في تزيين غرفة المعيشة الخاصة بك أو تجديد الغرفة الموجودة ، دائما تأخذ قياس دقيق للمنطقة المتاحة. الطباش من خطة مفصلة. يمكنك استخدام القلم والورقة لتصور أفكارك. تأخذ اقتراحات من مصمم داخلي من ذوي الخبرة.
كيف تزين غرفة معيشة صغيرة؟ هذا السؤال يقلق الكثير من أصحاب المنازل. لا يلزم أن يكون تصميم غرفة المعيشة الصغيرة معقدًا بشكل كبير. فكر دائمًا في أهم عناصر الأثاث والديكور لهذه المساحة. بمجرد وضعهم في مكان ، تبدأ في إضافة المزيد من عناصر الديكور في وقت لاحق. حاول عدم ازدحامها مع الكثير من العناصر. الحفاظ على طبيعة منسم الداخلية هو مفتاح لتصميم غرفة المعيشة الصغيرة.
بدلاً من الجدران ، حاول الفصل بين المساحات العامة والخاصة مع الحواجز الزجاجية أو الحواجز الخشبية المحمولة أو النباتات المحفوظة بوعاء أو قطع الأثاث مثل خزانة العرض. هذا سيساعدك على خلق مساحة معيشة أكثر راحة ومتجددة الهواء.
من المهم جداً أن يكون لديك ديكور صغير في غرفة المعيشة على الجدران. ديكور الجدار الحيوي بمثابة الانحرافات القوية. ومع ذلك ، انتقل بسهولة على الأنماط. اختيار خلفية مع زخارف خفية أو تزين فقط جدار ميزة مع هوى حية. يمكنك الاستثمار في خلفية معمارية تخلق إحساسًا كاذبًا بالعمق.
تساعد المرايا أيضًا في جعل الغرفة تبدو أكثر اتساعًا. يمكنك تثبيت المرايا المعاصرة المؤطرة أو بدون إطار في غرفة المعيشة الخاصة بك.
من المهم جدًا شراء تركيبات إضاءة قادرة على تجميل المساحة وجعلها تبدو أكثر إشراقًا. تبدو الغرفة ذات الإضاءة الساطعة دائمًا أكثر رحابة ودعوة من الغرفة الكئيبة. يجب استخدام مزيج من تركيبات إضاءة التركيز المركبة على السقف والمعلقات الأنيقة ومصابيح الطاولة لإضفاء اللمعة على الغرفة.
أثناء مناقشة أفكار تزيين غرفة المعيشة الصغيرة ، لا يمكننا التأكيد على ما يكفي على أهمية الاستخدام الأمثل للضوء الطبيعي المتاح. قم بتثبيت النوافذ بألواح زجاجية تساعد على إبقاء الغرفة مبتهجة طوال اليوم.
أثناء تخطيط غرفة المعيشة الداخلية ، لا تنسَ عنصرًا أساسيًا في الديكور. امتلك مساحة تخزين كافية ، بحيث لا تبدأ غرفتك بالبحث عن الحقن والسكن في وقت لاحق. قم بتركيب الخزائن المدمجة وأنظمة الرفوف لتحسين منطقة التخزين. يمكنك حتى تركيب خزانات تخزين بأبواب عاكسة لإضافة بعض اللمعان.
يحيط علما بعض الخيارات ديكور تجاهلها في كثير من الأحيان. هذه الخيارات يمكن أن تعطي غرفة المعيشة الخاصة بك بسهولة تحول مذهل. ولا تقلق. هذه هي جزء كبير من أفكار غرفة المعيشة الصغيرة على الميزانية. اختيار النسيج مع زخارف قليلة أو معدومة على الإطلاق. التنجيد أحادي اللون الذي يتزامن بشكل جيد مع مخطط الألوان الكلي يبدو أفضل في غرفة صغيرة. يمكنك ارتداؤها مع رميات ووسائد بألوان وأشكال حيوية.
اختر الأثاث والديكور الذي يساعدك في تصميم مساحة تدفق حرة. يمكنك استخدام الألوان والنقوش لفصل منطقة واحدة من الشقة عن الأخرى. ويمكن أيضًا القيام بذلك عن طريق اختيار مواد أرضيات منفصلة مثل الخشب الطبيعي لغرفة المعيشة وبلاط السيراميك للمطبخ أو ببساطة عن طريق ترتيب أثاثك بطريقة معينة. قم ببناء حاجز صغير بقدر الإمكان واستمتع بسكن منطقة معيشة مريحة ومزينة بأناقة.