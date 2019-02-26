كيف تحصل على غرفة معيشة وظيفية؟

سوف تساعدك أفكار غرفة المعيشة الصغيرة ونصائح الديكور القيّمة التي سنشاركها معك اليوم في تصميم مساحة أنيقة ومريحة لك ولضيوفك. مثل أي مكان آخر في العالم ، فإن مساحة المعيشة تصبح أصغر في اليوم في العديد من المدن الكندية. يحاول أصحاب المنازل الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة. هذا في حد ذاته يفتح فرصا جديدة للمهندسين المعماريين والمصممين. فهم مجبرون على التوصل إلى حلول مبتكرة لتوفير غرفة مريحة للجميع على الرغم من حجمها.

قبل البدء في تزيين غرفة المعيشة الخاصة بك أو تجديد الغرفة الموجودة ، دائما تأخذ قياس دقيق للمنطقة المتاحة. الطباش من خطة مفصلة. يمكنك استخدام القلم والورقة لتصور أفكارك. تأخذ اقتراحات من مصمم داخلي من ذوي الخبرة.