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5 أفكار سهلة الاقتباس من هذه المساحات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Vinilos de ventanas, Chispum Chispum Walls & flooringWall tattoos
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سطوع منزلك ، يمكن أن يخلق أو يكسر أجواء كاملة. في حالة تلك الغرف المظلمة ، التي لديها اتصال قليل أو بدون اتصال من الخارج ، تصبح الإضاءة أكثر أهمية. على الرغم من أن قلة الإضاءة يمكن أن تعطي إحساسًا كئيبًا ووحشًا بالغرفة ، لدرجة أن لا أحد يرغب في قضاء بعض الوقت هناك ، فإن الإضاءة المدروسة يمكن أن تضيء غرفة مظلمة ، وتعطيه الشعور بالدفئ عند القراءة. و العمل. وبالمثل ، يمكن جعل الغرفة مشرقة أو داكنة بلون جدرانها ، ولون الأرضية ، ونوع الستائر التي تستخدمها ، واستخدام الزجاج والمرايا وغيرها الكثير. إليك بعض النصائح والحيل لإضفاء السطوع على غرفك.

1- سلم داخلي خشبي عصري

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz غرفة المعيشة
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

عنصر مهم يساعد على زيادة سطوع الغرفة هو تنجيد الأثاث الخاص بك ، خاصةً من العناصر الأكبر حجماً. الأريكة ، طاولة الطعام كلها أسطح ثابتة ثابتة والتي يمكن أن تعكس الكثير من الضوء إذا كانت بألوان فاتحة ، وجعل الغرفة بأكملها تبدو أكبر وأكثر إشراقا. ولذلك من الضروري توخي الحذر أثناء اختيار التنجيد ، لاستقراء تأثيره اللوني على الغرفة. هنا 5 الحيل لجعل منزلك أكثر إشراقا.

2- ثريا مذهلة

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio غرفة السفرة
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

كما تعتبر الغرفة مظلمة أو مشرقة بناءً على النوافذ والشرفات واتجاهها فيما يتعلق بالضوء. في بعض الأحيان تفتح النوافذ على فناء داخلي ، ولا يُعد إدخال الضوء إلى الغرفة مجديًا. بالنسبة لهذه الجدران ، إذا كان ذلك ممكناً ، يجب عليك اختيار جدار في مواد بديلة ، مثل الزجاج الشفاف أو الألياف أو أحدث اللوحات اليابانية. إن الجدار الطويل الذي يحتوي على نافذة صغيرة فقط هو مثالي للتغطية بسطح كبير من الألواح اليابانية ، ويفضل أن يكون ذلك في النغمات الخفيفة ، التي تنشر الضوء الذي يدخل من خلاله. هذه اللوحات اليابانية لديها بعض الأنماط الجميلة المطبوعة عليها والتي تضيف أيضا إلى القيمة الزخرفية للغرفة. مثل خيارات بديلة للجدران

3- الجدار الطوبي

Trend Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Living roomSofas & armchairs
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

في هذه الصورة ، هناك غرفة طعام لا يوجد بها ضوء طبيعي. يمكنك رؤية نوافذ صغيرة للضوء في الجزء العلوي من المطبخ المجاور. للضوء لعبور المطبخ والوصول إلى هذه الغرفة ، تم إنشاء نافذة زجاجية كبيرة ، والتي تربط المطبخ وغرفة الطعام ، ولكنها تمنع مرور الضوضاء والدخان والروائح. شيء بسيط هذا مضاء الغرفة لطيفة ومشرقة ، وإلى أعلى أنه تم إضافة مصباح متنقلة معلقة على الطاولة للحفاظ على التركيز على مركز الغرفة.

في هذه الغرفة البطل هو الجدار الكبير ذو اللون الأزرق الفاتح. إنه سطح كبير يتم فيه وضع صورتين بالأبيض والأسود واحدة أسفل الأخرى. هذا الجدار وحده يضيء الغرفة بأكملها. أنت لا ترى النوافذ ، فقط عدة مصابيح. ومع ذلك ، كل شيء مشرق للغاية ، مجاملة الجمع الجميل بين الجدار الأزرق والسقف الأبيض ، أرضية من خشب فاتح جدًا ، طاولة وكرسي شفاف. ومن دون شك صالة مشرقة جدا وانتقائي.

4- الرسم على الجدران

Vinilos de ventanas, Chispum Chispum Walls & flooringWall tattoos
Chispum

Chispum
Chispum
Chispum

إذا نظرت إلى هذه الصورة وقمت بخلع غرفة أثاثها من الناحية الذهنية ، فربما تعتقد أن هذه الغرفة كانت في الأصل غرفة تخزين منخفضة تستخدم كمستودع. ومع ذلك ، مع أثاث أثاث مشرق وجانزي ، فإنه يغير شكله وأسلوبه في هذه الغرفة ، وهذا المخزن المظلم الخيالي الآن مشرق للغاية. مجرد وضع الأريكة بعيدًا قليلاً عن الحائط ، يمنح مساحة للغرفة ، ويتيح المزيد من الضوء لتعكس الطوب الأبيض والأردواز للجدار. تحتوي الغرفة على الحد الأدنى من الأثاث والعناصر الزخرفية والتي تضيف مرة أخرى إلى اللمعان. مثال مثالي لسحر توزيع الأثاث ولعب الألوان لتوليد اللمعان.

5- اللون الرمادي مع الأسود

Ambientes actuales de La Ventana de Colores, LA VENTANA DE COLORES LA VENTANA DE COLORES غرفة نوم
LA VENTANA DE COLORES

LA VENTANA DE COLORES
LA VENTANA DE COLORES
LA VENTANA DE COLORES

عندما لا تستطيع أن تجعلها ، وهمية! فكرة مثالية عندما تكون غرفة نومك في الجزء الداخلي من المنزل وليس لديك أي نوافذ. يعطيك الفينيل اللاصق الفرصة لتحويل الجدار إلى ما تريد. لماذا لا نخترع نافذة مفتوحة مع عرض مكانك المفضل. هذا التوضيح مع قطع الفينيل تتم بواسطة Chispum في برشلونة. هذه القطعة الفنية على خلفية بيضاء قد أضاءت غرفة النوم بالكامل. وبالطبع ، فإن السطوع مبهج ، وهو شعور يمكنك زيادته عن طريق وضع العديد من الوسائد بألوان قوية مختلفة على السرير ، بحيث يكون التباين هو الأكثر جاذبية. انظر هنا للحصول على مثال جميل آخر للفن الجداري.

لذا ، يجب أن يكون هناك ضوء! آمل أن تكون قد حصلت على بعض الأفكار لزيادة سطوع غرفتك. هل يمكنك التفكير في المزيد من الطرق لزيادة سطوع غرفة النوم أو غرفة المعيشة الخاصة بك؟

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