5 أفكار سهلة الاقتباس من هذه المساحات

في هذه الصورة ، هناك غرفة طعام لا يوجد بها ضوء طبيعي. يمكنك رؤية نوافذ صغيرة للضوء في الجزء العلوي من المطبخ المجاور. للضوء لعبور المطبخ والوصول إلى هذه الغرفة ، تم إنشاء نافذة زجاجية كبيرة ، والتي تربط المطبخ وغرفة الطعام ، ولكنها تمنع مرور الضوضاء والدخان والروائح. شيء بسيط هذا مضاء الغرفة لطيفة ومشرقة ، وإلى أعلى أنه تم إضافة مصباح متنقلة معلقة على الطاولة للحفاظ على التركيز على مركز الغرفة.

في هذه الغرفة البطل هو الجدار الكبير ذو اللون الأزرق الفاتح. إنه سطح كبير يتم فيه وضع صورتين بالأبيض والأسود واحدة أسفل الأخرى. هذا الجدار وحده يضيء الغرفة بأكملها. أنت لا ترى النوافذ ، فقط عدة مصابيح. ومع ذلك ، كل شيء مشرق للغاية ، مجاملة الجمع الجميل بين الجدار الأزرق والسقف الأبيض ، أرضية من خشب فاتح جدًا ، طاولة وكرسي شفاف. ومن دون شك صالة مشرقة جدا وانتقائي.