الأريكة الرمادية: أفكار للأثاث الحديث وكيفية تنسيقه

إن تصميم غرفة معيشة بطريقة لا تشوبها شائبة ليس أبداً بالمهمة البسيطة، لأن العملية تتطلب دراسة شاملة للمساحة وقدرة كبيرة على المراقبة، وهي مسألة مختلفة إذا اعتمدنا على محترف في التصميم الداخلي، حيث سيقدم لنا المشورة بشأن الخيارات الصحيحة بناءً على احتياجاتنا والأذواق الشخصية. ولكن ماذا لو حاولنا توفير غرفة جلوس مع أريكة كنقطة مرجعية؟
من الواضح أنه يمكننا التفكير في التوليف بين مجموعة من النغمات المحايدة والتركيز على عنصر واحد على وجه الخصوص، الشيء المهم هو أن هذا الأخير يتميز بالألوان والخطوط المحايدة بطريقة تسمح لنا بإجراء خيارات أكثر شمولاً.
في هذا الكتاب من الأفكار، سنوضح لك كيف يمكن أن تصبح الأريكة الرمادية نقطة الانطلاق لإنشاء غرف معيشة حديثة مستوحاة من الطراز القديم أو تتميز بتشكيلات جريئة، ولكن بسحر عظيم.
تقد غرفة المعيشة هذه نفسها كمثال على نمط حديث جيد التنظيم، حيث تنقل هذه البيئة السطوع والعظمة؛ وللتأكيد على الضوء، نعتقد أن الجدران والباركيه ، كلاهما واضحين للغاية، بينما تتدخل شاشة التلفاز السوداء لتوازن الظلام.
فوق شاشة التلفاز، تبرز رفوف أنيقة مع قضبان ربط، تشكل جزءًا من قطعة أثاث ذات مقصورات تصميم حديثة. يتم تنشيط رف الكتب في الخلفية من خلال منافذ ملونة ، فضلا عن الترحيب بالكتب والمجلات التي ، في حد ذاتها ، تساعد على فرح مساحة المعيشة الكبيرة.
لغرفة معيشة متجددة الهواء ومليئة بالضوء ، من الضروري الإبقاء على ظلال خفيفة جدًا للجدران والمفروشات ، ولكن أيضًا للأرضية ، فمن المستحسن عدم الخروج عن لوحة الألوان المحايدة.
يمكننا القول أن شراء أريكة رمادية يعني القيام باستثمار آمن ، من أولئك الذين لا يخيبون الأمل أبداً. في هذه الحالة ، تكون الأريكة لونها رمادي فاتح ، بدقة أكثر ، مع خطوط حديثة ولكن ناعمة ، والتي تناسبها في تشيواروسكورو مدمج قوي المساحة مصمم بشكل صحيح. في الواقع ، وبفضل دراسة متأنية للأضواء ، مرئية أو غير مرئية ، خلقت خبرائنا مساحة في وقت واحد مشرق ومكرر. لا نجد أي عنصر يسود الأشكال أو الألوان على الآخرين لأن أناقة غرفة المعيشة هذه مستمدة من الوئام القادر على الإرسال ، دون فائض ، ولكن مع عناصر موضحة بطريقة لا تشوبها شائبة.
مزيج من اللون الرمادي والألوان مثل لون البحر الأزرق والأصفر الكناري يخلق جوًا مريحًا جدًا ، مع جرعات متوازنة من الألوان المريحة والمشرقة: هذه الأريكة على شكل L مزينة باللون الرمادي الفاتح ، بشكل شبه لؤلئي ، تتناغم تمامًا مع بساطة العناصر الأخرى . ويشبه لون السجاد الأزرق ، المظلل قليلاً ، موجة تتكسر على حافة الماء ، وكذلك تعمل بشكل جيد للغاية مع الجدران البيضاء والرمادية لجدران الغرفة. تعتبر اللوحة الصفراء ، بدلاً من ذلك ، مثالية كتفاصيل جذابة في نظام ألوان يستخدم ثلاثة ألوان بمواقف مختلفة: ستعرف البيئة المفصلية وفقًا لهذه الظلال كيف تبرز دون أن تظهر بشكل مفرط وشجاع.
نحن لا نتعب أبدا من تكرار ذلك: نظام الألوان هو واحد من أهم العوامل التي تسهم في نجاح أو نجاح مشروع التصميم الداخلي. وبالتالي تصبح كلمة المرور متماسكة ، بغض النظر عن نمط أثاث المنزل. هذا المثال من غرفة المعيشة هو مثال للحداثة ، وهو يرتدي مواد ذات جودة عالية وانتقائية. على وجه الخصوص ، تظهر لنا خلفية الصورة مجموعة كاملة من المجموعات اليدوية: أريكة حمامة رمادية اللون ، في الجلد و 70 سنة مبهمة ، تحتوي على وسائد ناعمة في الظلال الفاتحة والداكنة ، كل منها يتم تذكيره من اللوحات على الجدران. يتكرر هذا التباين اللطيف في الغرفة بأكملها ، وعلى النقيض من الأريكة الرمادية الداكنة ، نجد كرسيان من الجلد الجميل.
وشهد هذا العقد الثاني من 2000s صعود الأبيض لجميع البيئات المنزلية، في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب مع ألف ظلال من الخشب وأنواع مختلفة من الرمادي: على الميل من هذه الألوان الثلاثة لوحظ في تقريبا جميع المنازل مفروشة لمدة 10 سنوات حتى الآن. وكما نرى في الصورة، الثلاثي المذكور من الألوان وقد تم استنساخ بإخلاص في هذا الفضاء المتكامل: الظلام أريكة رمادية، مع الأشكال الناعمة ولا أقدام واضحة، مما يعزز من قبل لون العسل من النيابة العامة، وليس على الاطلاق متجانسة، وبالتالي يفتقر تلك الطبيعة التي نرغب في العثور عليها في المساحات المنزلية ؛ بدوره الأبيض يميز تلك العناصر التي يستريح دائما تقريبا على السطح، مثل الوسائد، ومصباح دائري على الطاولة والأثاث بشكل عام.
هذه غرفة المعيشة أريكة من وحدات وحدات متداخلة، والذي هو بطل الرواية الحقيقي للمساحة، وتحتل الجزء كامل، حتى يعمل جنبا إلى جنب جدار مقطوع في أربعة أعمدة فارغة، مع رفوف خشبية، وتهدف إلى تقسيم غرفة المعيشة من المدخل. أريكة رمادية واضحة يرتاح الحواس ويذهب مع كل شيء، وجدران بيضاء تعكس الضوء في حين الخشب الباركيه يعطي الدفء ولمسة الطبيعي الذي من الصعب أن نستسلم لليأس. هذا الاختيار المتوازن للألوان هو سلاح رابح ، خاصة في منازل المدن الكبيرة ، حيث تصبح الشقق أصغر حجماً وبالتالي أكثر قتامة
تحتوي الأريكة ، بالإضافة إلى غرفة المعيشة بأكملها ، على نوعين مختلفين من الرمادي والرمادي الجليدي واللؤلؤي ، وهو الاختيار الذي يمنح الحركة والطبقة. كلها حول الرمادي الداكن لالكراسي في منطقة لتناول الطعام، حمامة لالمدخنة، رمادي الطابق تأثير الخشب، كل فرضه على الجدران البيضاء لا تشوبه شائبة.
هذا نمط المعيشة نفسه يقدم بعض الأفكار الرائعة التي من خلالها إلى خلق بيئة حديثة ومتطورة، مثل لوحات من الصور على الحائط وراء أريكة أو مصباح الصناعي غامضة الذي ينير وسط الغرفة. تتكامل أريكة ذات المقعدين وكرسي من نفس اللون تماما في ضوء ذلك المعيشة، في حين محجوزة لمسات من اللون لتقسية الوسائد صفراء وكرسي الحوت الأزرق.لمزيد من الأفكار والنصائح التصميمية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، المطابخ المفتوحة: نصائح وأفكار وأمثلة