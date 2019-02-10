أبواب المرآب: أفكار ونصائح لاختيار الأكثر مناسبة

تخيل راحة الوصول بالسيارة في منزلك وعدم الحاجة للتفكير في مكان الوقوف: المرآب هو عنصر فاخر حقيقي ، خاصة إذا كنت تعيش في مدن مزدحمة. مرآب السيارات الخاص هو مساحة مغطاة حيث يمكنك تخزين سيارتك بأمان – ولماذا لا – حتى الأثاث أو المعتقدات للأطعمة طويلة العمر. ولذلك من المهم أن يكون لهذا نظام إغلاق مثالي.

على الرغم من أنه قد يبدو عنصرًا عامًا جدًا عند أول تأثير ، فهناك العديد من أنواع أبواب المرآب ، ويمكن أن يكون كل واحد منها أكثر أو أقل في حالتك. في هذا الكتاب من الأفكار ، دعونا نتعرف الميزات المختلفة لأبواب المرآب المائلة وتلك الكهربائية، وأيضًا أسعارها!