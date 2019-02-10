أبواب المرآب: أفكار ونصائح لاختيار الأكثر مناسبة

تخيل راحة الوصول بالسيارة في منزلك وعدم الحاجة للتفكير في مكان الوقوف: المرآب هو عنصر فاخر حقيقي ، خاصة إذا كنت تعيش في مدن مزدحمة. مرآب السيارات الخاص هو مساحة مغطاة حيث يمكنك تخزين سيارتك بأمان – ولماذا لا – حتى الأثاث أو المعتقدات للأطعمة طويلة العمر. ولذلك من المهم أن يكون لهذا نظام إغلاق مثالي.
على الرغم من أنه قد يبدو عنصرًا عامًا جدًا عند أول تأثير ، فهناك العديد من أنواع أبواب المرآب ، ويمكن أن يكون كل واحد منها أكثر أو أقل في حالتك. في هذا الكتاب من الأفكار ، دعونا نتعرف الميزات المختلفة لأبواب المرآب المائلة وتلك الكهربائية، وأيضًا أسعارها!
إيجابيات وسلبيات ولعل الأكثر توزعًا ووفرًا بالفعل مع شراء منزل جديد يشتمل على مكان لوقوف السيارات في المرآب ، فإن مصراع الجراج المائل هو حل عملي واقتصادي. عادة ما تكون مصنوعة من الصفائح المعدنية وبأبعاد قياسية ، يبدأ المخمد المائل من سعر الحد الأدنى 200 يورو حتى الأرقام الأكثر أهمية إذا كنت تريد التنبؤ بالمحرك. بالتأكيد ملائمة لنسبة الجودة / السعر ، فإن المثبط المرأب المائل هو أيضا مرهق للغاية. يتطلب افتتاحه مساحة كبيرة ، وقد لا يكون مناسبًا بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون لحماية السنتيمترات الثمينة.
يمكنك دائمًا توفير المساحة مع مصراع دوار قابل للتكيف مع أي نوع من المربعات وأي حجم متاح ، فإن مصراع الأسطوانة هو الحل الوسط المثالي لحماية المساحة المتاحة. بفضل نظام العرض الإجمالي ، يغلق المثبط على نفسه ويتم ضغطه في الدرج الأعلى ، مما يسمح لك بالتحرك بسهولة بالسيارة. مريح وعملي ، يميل المصراع المتداول إلى التلبس في وقت قصير بسبب الحركات المفاجئة التي يتم إجراؤها في كل مرة لفتحها وإغلاقها. في هذه الحالة ، يُنصح باختيار المحرك نفسه وتحويله إلى مصراع كراج كهربائي. سعر المخمد في المرآب يتراوح من 70 يورو إلى 1000 يورو للأتمتة ، اعتمادًا على الحجم والمواد التي يتكون منها.
يعتبر نظام غلق المرآب الكهربائي بديلاً صالحًا ومريحًا تمامًا ، وهو قادر على زيادة جودة الحياة بشكل كبير. ما عليك سوى التفكير في أمسيات الشتاء الباردة التي لا ترغب فيها – أو تجرؤ – على النزول من السيارة لفتح باب المرآب. يمكن تشغيل المثبط الكهربائي إما عن بعد عن طريق جهاز تحكم عن بعد أو عن طريق إدخال المفتاح في الفتحة الخاصة ، مما يؤدي إلى تشغيل النظام الآلي. من الممكن اختيار المثبط الكهربائي لكل من الإمالة ولطرازات اللف ، لكن هذه ليست فقط الأنواع الوحيدة من الفتحات التي يمكن تثبيتها على المخمد.
يتم اختيار الباب شائعة جدا وخاصة في المنازل في الخارج ، حيث تتوفر المساحة والمنازل المدرجة هي الحالة الطبيعية في التخطيط الحضري ، حتى في إيطاليا تأخذ الأبواب والأبواب المختارة. بخلاف مصراع الدرفلة للإمالة أو الانقلاب أو الأنظمة الكهربائية ، فإن الباب المختار هو حل تصميم مبتكر مؤثر للغاية من الناحية الجمالية. وكما يوحي اسمها، الشرائح بوابة الاختيار على الاقسام الجانبي إما رأسيا أو أفقيا، وتوفير الكثير من الفضاء. هذا الحل مناسب فقط للجراجات الكبيرة ، والنطاق السعري لهذا النوع مرتفع بالتأكيد. ويبدأ من قاعدة تبلغ حوالي 800 يورو ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا ضرورة تشغيل هذه الموديلات.
ما لم تكن هناك قيود مشتركة ، لا شيء يمنعك من اختيار مصراع المرآب الأقرب إلى ذوقك من حيث المواد والألوان والتشطيبات. تم استبدال مفهوم
البوابة للألمنيوم القديم بشكل كبير بحلول أنيقة مصنوعة من ألواح الصلب أو مغطاة بالخشب ، من الألوان الفاتحة والداكنة. يمكنك أيضا اختيار أبواب المرآب ذات التشطيبات الناعمة ، مع الشرائح العمودية أو الأفقية ، مع عصي متعرجة وحتى مع الرؤساء المستطيلين الأناقة جدا ، وهو نوع من
الوكلاء. يمكن أيضًا تخصيص الورقة الداخلية بنسبة 100٪ ، سواء بلونها الأصلي أو باللون المفضل من قبل العميل (أخضر ، بني ، بيج) ، بالإضافة إلى الألواح الخشبية الخارجية. توفر هذه الأخيرة مجموعة واسعة من الخيارات ، مثل خشب البلوط والصنوبر والجوز والبنوك ، وجميع تعامل على الصمود في وجه العناصر.
نحو الاختيار واحدة من القيود الإلزامية التي يجب مراعاتها عند اختيار المرآب الخفي هو بالطبع المساحة المتاحة. يجب أن يميل الوزن الأكبر للاختيار بالضرورة إلى هذا الاعتبار ، نظرًا لأن التفضيل الجمالي البحت قد لا يتطابق مع إمكانية إدخال نموذج معين في المربع الخاص بك. لهذا السبب ، من الضروري الاعتماد على الخبراء في هذا المجال ، الذين سيرشدونك إلى اختيار واعٍ من خلال اقتراح تقديرات مخصصة أو حلول مخصصة لتلبية رغباتك.لمزيد من الأفكار والنصائح التصميمية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، أنواع المداخن الحديثة وأفضل الاختيارات