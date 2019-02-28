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٥ غرف نوم ملحقة بحمامات أنيقة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
odcienie S Z A R O Ś C I, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz حمام
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الحمام واحد من أكثر الغرف الخاصة في المنزل. هنا مزيج مثالي من العبير والأحاسيس يعيدنا إلى حالة من الهدوء المطلق. على الرغم من كوننا مختبئين في المنزل تقريبًا ، فقد حلمنا جميعًا بوجود حمام صغير في مساحتنا الشخصية وهي غرفة النوم. أيضا ، يمكن اعتبار وجود دش أو حوض استحمام على بعد خطوتين فقط من سريرك كواحد من تلك الملذات الصغيرة للحياة.

مهما كان تصميم غرفتك ، إذا كنت تفكر في زيادة المساحة الخاصة بك لدمج حمامات داخلية ، فأنت بحاجة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة من النصائح قبل البدء في العمل.

1- كلاهما مفتوحان على بعضهم البعض

Vivienda industrial en Joan miró, keragres keragres غرفة نوم
keragres

keragres
keragres
keragres

الخطوة الأولى هي تصور أين وكيف نريد الحمام داخل غرفة النوم. ومع ذلك ، قبل البدء في تثبيت الحمامات داخل الغرفة ، من الضروري معرفة سلسلة من اللوائح التي يجب احترامها. أول شيء هو أنه يجب أن يكون مجهزًا بنظام تهوية قياسي ، في حالة عدم إمكانية تثبيت إطار. كما هو الحال في تصميم هذه الصورة ، سيكفي نظام التهوية في غرفة النوم نفسها.

وفقا للحد الأدنى من المتطلبات التي تضمن تصميم ونوعية المنازل ، يجب أن يكون الحد الأدنى للارتفاع بين السقف والارصفة حوالي 2.20 متر. الأشياء الأخرى التي يجب تضمينها أيضًا ، نظرًا لأن الغرفة تعتبر حمامًا ، فهي بالوعة ، ومرحاض ، ودُش. في أي حال ، سيكون المهندس المعماري هو الشخص المثالي لإرشادك من خلال جميع الإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة للقيام بهذا العمل.

2- مخفي في مساحة جانبية

odcienie S Z A R O Ś C I, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz حمام
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

حالة واضحة ، ولكن لا تقل أهمية حاسمة لذكر ، هو حجم الغرفة لدينا. إذا بدأنا من الصفر ، سيكون من الأسهل التخطيط لإنشاء حمام من خلال تنظيم وتوزيع الأمتار المربعة لتروقنا. إذا لم تكن هذه هي حالتك ، فسيكون أول شيء هو تحديد موقع هذا الشيء القليل الاستخدام الذي يحتمل أن يصبح حوضًا جديدًا. إنها عملية لا ترضي أحدا ولكنها تتحسن في كل مرة ننظر فيها إلى سيناريو الفوضى. بهذه الطريقة يمكننا عرض رؤية غرف نومنا المستقبلية مع الحمام.

3- مفصول بجدار زجاجي شفاف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

مع كل القضايا القانونية التي تم حلها ، وأخيرا وقتها للوصول إلى العمل. نتحدث عن التصميم الذي يمثل صورة الحمام في المستقبل وعلاقته مع بقية غرفة النوم. كما قلنا ، إنه سبب الاحتفال والسرور للانتقال من السرير إلى الحمام والعودة إلى السرير في بضع ثوان.

ولكي يكون ذلك ممكنا ، سيكون علينا وضع كلا السيناريوهين قريبين جدا من بعضهما البعض ، واختيار تصميم عملي أكثر ، مثل تصميم الصورة. هنا الزجاج لا يلاحظه أحد ويقتصر على تحقيق وظيفتها لفصل كلا الفراغين. لا تحتوي على الدش وتسمح بالوصول المباشر إليها في خطوات قليلة.

4- يُضاهي مساحة غرفة النوم

Wandsworth London, Detached House Refurbishment and Design, Charlotte Candillier Interiors Charlotte Candillier Interiors حمام
Charlotte Candillier Interiors

Wandsworth London, Detached House Refurbishment and Design

Charlotte Candillier Interiors
Charlotte Candillier Interiors
Charlotte Candillier Interiors

في التصاميم الحديثة للحمامات ، أصبحت مقصورة الدش الاتجاه. إن الحرية المكانية التي يوفرها لنا هذا الوصول دون عوائق هي مرادفة للراحة ونظافة البصر. من بين جميع الخيارات ، فهي تلك التي تسمح لنا بالاستفادة من المساحة وتعطي حمامنا صورة أكثر جاذبية في نفس الوقت. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يجب عليك التأكد من تعديل الأرض بحيث يظهر منحدر صغير حيث ينزلق الماء.

5- موازي لغرفة النوم

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

إذا لم يكن الحمام موصلاً بين أقسام ، فيجب أن تجد طريقة لفصله عن باقي أجزاء الغرفة بصريًا. في التصاميم الحديثة ، يتم تنفيذ توزيع المفهوم المفتوح ، إما باستخدام الزخرفة أو الأقسام النشطة التي تحدد الحدود. وهو نفس المبدأ الذي اتبع في تصميم هذه الصورة حيث تصبح منطقة الحوض الخط الفاصل الرئيسي. إنه حل مثالي إذا كان لدينا غرفة بحمام متكامل.

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