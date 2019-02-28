٥ غرف نوم ملحقة بحمامات أنيقة

الحمام واحد من أكثر الغرف الخاصة في المنزل. هنا مزيج مثالي من العبير والأحاسيس يعيدنا إلى حالة من الهدوء المطلق. على الرغم من كوننا مختبئين في المنزل تقريبًا ، فقد حلمنا جميعًا بوجود حمام صغير في مساحتنا الشخصية وهي غرفة النوم. أيضا ، يمكن اعتبار وجود دش أو حوض استحمام على بعد خطوتين فقط من سريرك كواحد من تلك الملذات الصغيرة للحياة.

مهما كان تصميم غرفتك ، إذا كنت تفكر في زيادة المساحة الخاصة بك لدمج حمامات داخلية ، فأنت بحاجة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة من النصائح قبل البدء في العمل.