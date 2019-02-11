الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

نصائح لخلق لمسة ديكورية مميزة في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Tende plissè a vetro, Lasciati Tendare Lasciati Tendare غرفة المعيشة
Loading admin actions …

أنت لا تحتاج إلى عذر لإعطاء منزلك دفعة من الحيوية والنضارة! حتى أجمل التصاميم الداخلية تحتاج إلى مظهر وشكل حديث بين الحين والآخر.

يساعدك أيضًا استنشاق حياة جديدة في منزلك عندما يتعلق الأمر بالترحيب بموسم جديد، مما يمنحك شيئًا تتطلع إليه.

اليوم في المنزل، سوف نسير على بعض الطرق السهلة والبسيطة لتحديث التصميم الداخلي الخاص بك، سيتم تحويل منزلك إلى مخبأ مثالي من الذوق والاسترخاء!


الإضاءة

APOLLO IQ Furniture Living roomLighting lightning
IQ Furniture

APOLLO

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

لماذا تشتري ثريا جديدة ومكلفة إذا استطعت أن تنشئ بنفسك!، استخدم المواد البسيطة والخامسة لتصميم تصميم مذهل، مما يؤدي إلى تحديث البيئة المنزلية، هذا يمكن أن يكون مشروع DIY المرح لجميع أفراد الأسرة.

ليس من قبيل المصادفة أن العديد من الناس يربطون المنازل القديمة والتي عفا عليها الزمن مع مساحات قاتمة. أصبحت الغرف المضاءة جيدًا أكثر بروزًا مع التصميمات الحديثة ، ولهذا السبب يعد الالتزام الثابت بكل من الإضاءة الطبيعية والاصطناعية أمرًا حيويًا.

من حيث الإضاءة الاصطناعية ، هناك العديد من الخيارات لضمان وجود غرفة مضاءة جيدا. ولكن في أي مكان تبدأ فيه ، تأكد من استخدام الإضاءة ذات الطبقات للحصول على أفضل النتائج. وهذا يعني الجمع بين مختلف التركيبات المختلفة (أي مصباح الطاولة ، مصباح الأرضية ، الشمعدانات الجدار… ) بدلاً من الاكتفاء بنور السقف العلوي.

وبكل الوسائل ، استبدل تلك تركيبات السقف القديمة مع الروائع الحديثة المتوفرة في السوق اليوم. بالطبع هذا قد يعني توظيف كهربائي لهذا المنصب!

الإضاءة الطبيعية

Sunken Wine Cellar Opening Clear Architects غرفة المعيشة
Clear Architects

Sunken Wine Cellar Opening

Clear Architects
Clear Architects
Clear Architects

هناك شيء حول الكثير من الزجاج، فكر في غرفة تباهي بالكثير من الزجاج الشفاف وكيف تصبح على الفور مساحة معاصرة، كما يجعل هذا الغرفة تبدو أكثر اتساعًا، لتصبح في الهواء الطلق امتدادًا للغرفة.

ولكن لا تفكر في أنه لا يوجد أي مكان على الجدران لنافذة أخرى أو أكبر لا يمكن أن تكون غرفتك الحديثة مطلقة على المزيد من الزجاج. ماذا عن باب زجاجي أو بعض المناور؟

أثاث حديث

Pavilion corner sofa bed Loaf Living roomSofas & armchairs Luxury comfortable corner sofa bed
Loaf

Pavilion corner sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

وبالتأكيد فإن عصر الحديث يسير جنباً إلى جنب مع انخفاض المساحة، وأحد الطرق التي نحصل عليها من خلال مساحة أقل هو عن طريق المفروشات المزدوجة.

وتشمل بعض الأمثلة الرئيسية الأرائك التي تتحول إلى أسرة، وأسرّة يمكن تعليقها على الحائط ، أو عثمانية تتحول إلى كراسي أو طاولات قهوة (بالإضافة إلى توفير حجرات تخزين مدمجة)، ومكاتب يمكن طيها وخزنها بعناية ، إلخ.

الستائر

Tende plissè a vetro, Lasciati Tendare Lasciati Tendare غرفة المعيشة
Lasciati Tendare

Lasciati Tendare
Lasciati Tendare
Lasciati Tendare

يمكن للستائر أو الستائر أن تعزز البيئة تمامًا، لذلك عليك مراقبة عينيك، إذا كانت تبدو غير نظيفة وبالية قم بتنظيفهم أو تجديدهم،استبدالها كل ذلك في كثير من الأحيان مع بديل جديد، ومشرق وأنيق. هذه طريقة سهلة لخلق بيئة حديثة.


أخلق لمسة فنية على الجدار

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الجدار هو وسيلة رائعة لإدخال بعض الحيوية على البيئة، مما يمنحها دفعة من النضارة،الألوان هي طريقة بسيطة لإضافة سحر وجمال إلى المنزل.


لا بأس من السجاد

Verezzi, con3studio con3studio غرفة المعيشة Beige
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

السجاد هي وسيلة وظيفية لتنشيط بيئة، في أشهر الشتاء، يتميز هذا الفندق بالدفئ والدفء، في حين أن الألوان والأنماط في فصل الربيع يمكن أن تضيف نمطًا إلى البيئة.


تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

لمسة ديكورية بسيطة

UNIVERS AUX INSPIRATIONS SCANDINAVES & JOLIS OBJETS POUR MAISON POÉTIQUE, SIMPLE & NATURELLE..., Rue de la Déco Rue de la Déco HouseholdAccessories & decoration
Rue de la Déco

Rue de la Déco
Rue de la Déco
Rue de la Déco

في حين أنه صحيح أن القاعدة الأقل هي أكثر صلاحية ، إلا أنه صحيح أيضًا أن بعض الملحقات المختارة بعناية يمكن أن تجعل الجو لطيفًا للغاية، على سبيل المثال ، يمكن لمزهرية من الزهور أو نبات صغير أن تخلق بيئة مشرقة وأنيقة.



لمسة من البوفات

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

أضف مسندًا متناسقًا للاستمتاع بلمسة من المرح والاسترخاء على البيئة. هذا يمكن أن يعمل للأطفال والكبار ويخلق مساحة عمل إضافية. مثالي لغرفة المعيشة!


وسائد وأقمشة ملونة

Cushions, Sian Elin Sian Elin Living roomAccessories & decoration
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

يمكن تنفيذ هذا الحل البسيط مع تأثير بصري ساحر، أختيار الأشكال الرمزية والألوان الزاهية، إضافة القوام إرضاء للمنزل.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:أفكار لمنزل مميز على النمط التبسيطي


أبواب المرآب: أفكار ونصائح لاختيار الأكثر مناسبة
شاركنا برأيك هل أحببت هذة الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً