نصائح لخلق لمسة ديكورية مميزة في منزلك

أنت لا تحتاج إلى عذر لإعطاء منزلك دفعة من الحيوية والنضارة! حتى أجمل التصاميم الداخلية تحتاج إلى مظهر وشكل حديث بين الحين والآخر.
يساعدك أيضًا استنشاق حياة جديدة في منزلك عندما يتعلق الأمر بالترحيب بموسم جديد، مما يمنحك شيئًا تتطلع إليه.
اليوم في المنزل، سوف نسير على بعض الطرق السهلة والبسيطة لتحديث التصميم الداخلي الخاص بك، سيتم تحويل منزلك إلى مخبأ مثالي من الذوق والاسترخاء!
لماذا تشتري ثريا جديدة ومكلفة إذا استطعت أن تنشئ بنفسك!، استخدم المواد البسيطة والخامسة لتصميم تصميم مذهل، مما يؤدي إلى تحديث البيئة المنزلية، هذا يمكن أن يكون مشروع DIY المرح لجميع أفراد الأسرة.
ليس من قبيل المصادفة أن العديد من الناس يربطون المنازل القديمة والتي عفا عليها الزمن مع مساحات قاتمة. أصبحت الغرف المضاءة جيدًا أكثر بروزًا مع التصميمات الحديثة ، ولهذا السبب يعد الالتزام الثابت بكل من الإضاءة الطبيعية والاصطناعية أمرًا حيويًا.
من حيث الإضاءة الاصطناعية ، هناك العديد من الخيارات لضمان وجود غرفة مضاءة جيدا. ولكن في أي مكان تبدأ فيه ، تأكد من استخدام الإضاءة ذات الطبقات للحصول على أفضل النتائج. وهذا يعني الجمع بين مختلف التركيبات المختلفة (أي مصباح الطاولة ، مصباح الأرضية ، الشمعدانات الجدار… ) بدلاً من الاكتفاء بنور السقف العلوي.
وبكل الوسائل ، استبدل تلك تركيبات السقف القديمة مع الروائع الحديثة المتوفرة في السوق اليوم. بالطبع هذا قد يعني توظيف كهربائي لهذا المنصب!
هناك شيء حول الكثير من الزجاج، فكر في غرفة تباهي بالكثير من الزجاج الشفاف وكيف تصبح على الفور مساحة معاصرة، كما يجعل هذا الغرفة تبدو أكثر اتساعًا، لتصبح في الهواء الطلق امتدادًا للغرفة.
ولكن لا تفكر في أنه لا يوجد أي مكان على الجدران لنافذة أخرى أو أكبر لا يمكن أن تكون غرفتك الحديثة مطلقة على المزيد من الزجاج. ماذا عن باب زجاجي أو بعض المناور؟
وبالتأكيد فإن عصر الحديث يسير جنباً إلى جنب مع انخفاض المساحة، وأحد الطرق التي نحصل عليها من خلال مساحة أقل هو عن طريق المفروشات المزدوجة.
وتشمل بعض الأمثلة الرئيسية الأرائك التي تتحول إلى أسرة، وأسرّة يمكن تعليقها على الحائط ، أو عثمانية تتحول إلى كراسي أو طاولات قهوة (بالإضافة إلى توفير حجرات تخزين مدمجة)، ومكاتب يمكن طيها وخزنها بعناية ، إلخ.
يمكن للستائر أو الستائر أن تعزز البيئة تمامًا، لذلك عليك مراقبة عينيك، إذا كانت تبدو غير نظيفة وبالية قم بتنظيفهم أو تجديدهم،استبدالها كل ذلك في كثير من الأحيان مع بديل جديد، ومشرق وأنيق. هذه طريقة سهلة لخلق بيئة حديثة.
الجدار هو وسيلة رائعة لإدخال بعض الحيوية على البيئة، مما يمنحها دفعة من النضارة،الألوان هي طريقة بسيطة لإضافة سحر وجمال إلى المنزل.
السجاد هي وسيلة وظيفية لتنشيط بيئة، في أشهر الشتاء، يتميز هذا الفندق بالدفئ والدفء، في حين أن الألوان والأنماط في فصل الربيع يمكن أن تضيف نمطًا إلى البيئة.
في حين أنه صحيح أن القاعدة الأقل هي أكثر صلاحية ، إلا أنه صحيح أيضًا أن بعض الملحقات المختارة بعناية يمكن أن تجعل الجو لطيفًا للغاية، على سبيل المثال ، يمكن لمزهرية من الزهور أو نبات صغير أن تخلق بيئة مشرقة وأنيقة.
أضف مسندًا متناسقًا للاستمتاع بلمسة من المرح والاسترخاء على البيئة. هذا يمكن أن يعمل للأطفال والكبار ويخلق مساحة عمل إضافية. مثالي لغرفة المعيشة!
يمكن تنفيذ هذا الحل البسيط مع تأثير بصري ساحر، أختيار الأشكال الرمزية والألوان الزاهية، إضافة القوام إرضاء للمنزل.
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