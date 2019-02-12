مطبخك والفينج شوي

أصبح المطبخ مكانًا لم يعد يعمل فقط. إنها مساحة معيشة تستخدم للتواصل الاجتماعي والتفاعل مع العائلة.

عادة عندما تدخل هذه الغرفة ، إنها تجربة مختلفة تمامًا لبقية المنزل. هناك الروائح وكذلك الكثير من الجهد والحب الخوض في وصفات والأطباق. هناك كل أنواع الطاقة المتراكمة في هذا الفضاء على مدار اليوم.

هذا هو المكان الذي يمكن أن يلعب فيه Feng Shui دورًا، هذه هي الفلسفة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تصميم وديكور البيئة المنزلية. هناك بعض المبادئ التوجيهية فنغ شوي التي يمكن تنفيذها، وخلق بيئة متناغمة وسلمية.

اليوم ، سنركز على المطبخ وننظر من خلال طرق لإدخال هذه الفلسفة إلى مساحة الطبخ لبيئة حديثة وسلمية.

يجب علينا إلقاء نظرة؟



