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مطبخك والفينج شوي

منة اسماعيل منة اسماعيل
TRIESTE , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
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أصبح المطبخ مكانًا لم يعد يعمل فقط. إنها مساحة معيشة تستخدم للتواصل الاجتماعي والتفاعل مع العائلة.

عادة عندما تدخل هذه الغرفة ، إنها تجربة مختلفة تمامًا لبقية المنزل. هناك الروائح وكذلك الكثير من الجهد والحب الخوض في وصفات والأطباق. هناك كل أنواع الطاقة المتراكمة في هذا الفضاء على مدار اليوم.

هذا هو المكان الذي يمكن أن يلعب فيه Feng Shui دورًا، هذه هي الفلسفة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تصميم وديكور البيئة المنزلية. هناك بعض المبادئ التوجيهية فنغ شوي التي يمكن تنفيذها، وخلق بيئة متناغمة وسلمية.

اليوم ، سنركز على المطبخ وننظر من خلال طرق لإدخال هذه الفلسفة إلى مساحة الطبخ لبيئة حديثة وسلمية.

يجب علينا إلقاء نظرة؟


تاريخ الفينج شوي

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Eco German Kitchens

Nobilia Project 6 Xeno 20mm high gloss door in anthracite and Flash 20mm high gloss door in white

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

يعتقد الصينيون القدماء أن المنطقة في المنزل حيث تم إعداد الطعام تحتاج إلى الحفاظ عليها كمساحة آمنة ومصممة بشكل جيد وصحية. وهكذا ، تم تأسيس مختلف المبادئ التوجيهية فنغ شوي.

ولكن ضع في اعتبارك أن الأمور قد تغيرت الكثير منذ تلك العصور القديمة. لشيء واحد ، لم نعد نطبخ فوق الحرائق المفتوحة. تختار المطابخ الحديثة وسائل أكثر راحة مثل المواقد وأفران الميكروويف ، مما يعني أن بعض المعتقدات العتيقة لم تعد قابلة للتطبيق.

ومع ذلك، فإن الكثير من قواعد المطبخ فنغ شوي لا تزال تطبق اليوم…

النغمات المناسبة للفينج شوي

Modern German Kitchen - Kitchen Design Surrey Raycross Interiors مطبخ
Raycross Interiors

Modern German Kitchen – Kitchen Design Surrey

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

أفضل الألوان لمطبخ على الفينج شوي هي التي تدعم الطاقة المتولدة، وبينما يمكن تباهي البعض بحرية، فيجب استخدام البعض الآخر بشكل مقتصد.

أخضر وبني، عنصر النار موجود دائمًا في المطبخ، ويتم تشغيله بواسطة عنصر الخشب، كل من اللونين الأخضر والبني هما لونان خشبيان يمكن استخدامهما معاً أو بشكل منفصل.

الأصفر. هذه النغمة المبهجة، لون العنصر الأرضي، يمكن أن تساعد في الحد من فاعلية عنصر النار في المطبخ.

الأحمر، لون الذي يمثل عنصر النار ويجب استخدامه لماما.

ألوان برتقالية ومائية، في الدورة المدمرة، يدمر الماء النار، لذلك، تأكد من الحفاظ على توازن اللون عند إحضار البرتقالي النار إلى مطبخك. الأزرق الماءهو اللون المثالي المتناقض أو المتمم، مما يجعله تصميمًا رائعًا.

ازرق واسود، اللونان المكونان للمياه يمكنهما تصميم مطبخ ، ولكن يجب أن يوازن كل منهما الآخر بشكل مثالي.

عند اختيار نظام الألوان الرئيسي لمطبخك، يجب مراعاة لون التمييز المناسب استنادًا إلى ألوان العناصر. استخدم صبغات تمييزية تدعم عنصر العناصر الرئيسي في الدورة الإنتاجية ، مثل:

الماء (الأزرق والأسود) يغذي الخشب (الأخضر والبني).

الخشب يغذي النار (الأحمر والوردي والبرتقالي والبنفسجي).

• يخلق النار الأرض (الأصفر).

• الأرض تخلق المعادن (الأبيض والذهبي والفضي).

• يرسم المعدن الماء (أزرق وأسود).

من المستحسن استخدام ألوان مميزة للتقليم، أو الأجهزة الصغيرة، أو العناصر الزخرفية.

الإضاءة

Glass box extension on thatched cottage Kitchen Architecture وحدات مطبخ kitchen architecture,bulthaup,bulthaup b3,bespoke kitchen,contemporary kitchen,kitchen extension,kitchen island,breakfast bar,white kitchen
Kitchen Architecture

Glass box extension on thatched cottage

Kitchen Architecture
Kitchen Architecture
Kitchen Architecture

نظرًا لأن المطبخ هو أحد المساحات الأولى التي يذهب إليها الشخص كل صباح ، فمن المستحسن إبقائه مرحًا ومشمسًا قدر الإمكان. حتى العلم يؤيد هذا عن طريق إخبارنا بأن التعرض المباشر لأشعة الشمس ينتج مادة السيروتونين والميلاتونين ، مما يحفز المزاج.

لذلك ، إذا لم يكن مطبخك مستمتعاً بكمية وافرة من الضوء الطبيعي ، فاعرف ما إذا كان لا يمكنك علاج الوضع بنوافذ أكبر ، أو أبواب زجاجية ، أو حتى كوة أو اثنتين.

النظافة

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homify

Large Island and Appliance Wall

homify
homify
homify

يولي فنغ شوي دائما أهمية كبيرة للنظافة، خاصة في الأماكن التي تشمل الصحة، وبالتالي، خصص وقتًا أطول في مسح الأسطح (من أسطح الطاولات والجدران إلى الوحدات الخلفية) كل يوم، إزالة الغبار عن الأدراج والخزائن ، وطرق التجليخ والمسح ، إلخ.

1- الأنسجام

TRIESTE , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تدفقات الطاقة مهمة جدا لعقيدة فنغ شوي، المطبخ هو غرفة نستخدمها كل يوم وبالتالي يجب وضع الأشياء والملحقات التي نستخدمها بشكل فعال للغاية.

تأكد من تجميع العناصر معًا وفقًا للوظائف، بحيث يتم تنظيمها بشكل متناغم.


2-التخطيط المثالي

LUMINOSA COCINA DE AIRE SEÑORIAL, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ خشب White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

وفقًا لفنغ شوي، من الأفضل أن يواجه المطبخ الجنوب وهو قريب من الباب الأمامي، كما يجب عدم توصيله بحمام أو مرحاض.


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3- النظافة

Apartamento Calatrava 1, StudioBMK StudioBMK مطبخ
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

من الأهمية بمكان أن يتم تنظيف المطبخ في جميع الأوقات، إنها بيئة نجهز فيها الطعام، لذلك هذا هو عنصر أساسي.


4- النظام

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

النظام ضروري لفنغ شوي يجب عليك تطوير عادة للحفاظ على جميع الأشياء والأجهزة تصنيفها بدقة وتجميعها.


5- الأكسسورات والديكورات

Produtos Masutti Copat, Masutti Copat Masutti Copat KitchenAccessories & textiles
Masutti Copat

Masutti Copat
Masutti Copat
Masutti Copat

يجب أن يتم اختيار الملحقات والديكور في المطبخ بعناية، أنت لا تريد أن تطغى على البيئة مع الكثير من الميزات!


6- السكاكين

Küchenbau in Perfektion, Tischlerei Tolinzki Tischlerei Tolinzki KitchenKitchen utensils
Tischlerei Tolinzki

Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki

رمزيا ، السكاكين كسر السندات، هذا هو السبب في أنه من المستحسن الاحتفاظ بها في الدرج، يجب أيضًا تجنب وجود راديو أو تلفاز أو هاتف في المطبخ ، مما يمكن أن يصرفنا عن الحياة الصحية والوقت العائلي المهم.


7- الإضاءة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وفقا ل Feng Shui، يجب أن تكون الغرف خفيفة ومشرقة، وبالتالي فإن أشعة الشمس الطبيعية هي المفتاح ، في حين أنه يجب أن يكون هناك ضوء مصطنع في المساء.

لذا نقترح اختيار إضاءة المطبخ بعناية فائقة،كنت تريد أن تكون وظيفية دون العدوانية للغاية.

النباتات هي أيضا إضافة رائعة للمطبخ ، وربطها بالمساحات الخارجية. سوف يخلق بيئة منعشة للغاية.

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