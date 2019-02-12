مطبخك والفينج شوي

أصبح المطبخ مكانًا لم يعد يعمل فقط. إنها مساحة معيشة تستخدم للتواصل الاجتماعي والتفاعل مع العائلة.
عادة عندما تدخل هذه الغرفة ، إنها تجربة مختلفة تمامًا لبقية المنزل. هناك الروائح وكذلك الكثير من الجهد والحب الخوض في وصفات والأطباق. هناك كل أنواع الطاقة المتراكمة في هذا الفضاء على مدار اليوم.
هذا هو المكان الذي يمكن أن يلعب فيه Feng Shui دورًا، هذه هي الفلسفة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تصميم وديكور البيئة المنزلية. هناك بعض المبادئ التوجيهية فنغ شوي التي يمكن تنفيذها، وخلق بيئة متناغمة وسلمية.
اليوم ، سنركز على المطبخ وننظر من خلال طرق لإدخال هذه الفلسفة إلى مساحة الطبخ لبيئة حديثة وسلمية.
يجب علينا إلقاء نظرة؟
يعتقد الصينيون القدماء أن المنطقة في المنزل حيث تم إعداد الطعام تحتاج إلى الحفاظ عليها كمساحة آمنة ومصممة بشكل جيد وصحية. وهكذا ، تم تأسيس مختلف المبادئ التوجيهية فنغ شوي.
ولكن ضع في اعتبارك أن الأمور قد تغيرت الكثير منذ تلك العصور القديمة. لشيء واحد ، لم نعد نطبخ فوق الحرائق المفتوحة. تختار المطابخ الحديثة وسائل أكثر راحة مثل المواقد وأفران الميكروويف ، مما يعني أن بعض المعتقدات العتيقة لم تعد قابلة للتطبيق.
ومع ذلك، فإن الكثير من قواعد المطبخ فنغ شوي لا تزال تطبق اليوم…
أفضل الألوان لمطبخ على الفينج شوي هي التي تدعم الطاقة المتولدة، وبينما يمكن تباهي البعض بحرية، فيجب استخدام البعض الآخر بشكل مقتصد.
أخضر وبني، عنصر النار موجود دائمًا في المطبخ، ويتم تشغيله بواسطة عنصر الخشب، كل من اللونين الأخضر والبني هما لونان خشبيان يمكن استخدامهما معاً أو بشكل منفصل.
الأصفر. هذه النغمة المبهجة، لون العنصر الأرضي، يمكن أن تساعد في الحد من فاعلية عنصر النار في المطبخ.
الأحمر، لون الذي يمثل عنصر النار ويجب استخدامه لماما.
ألوان برتقالية ومائية، في الدورة المدمرة، يدمر الماء النار، لذلك، تأكد من الحفاظ على توازن اللون عند إحضار البرتقالي النار إلى مطبخك. الأزرق الماءهو اللون المثالي المتناقض أو المتمم، مما يجعله تصميمًا رائعًا.
ازرق واسود، اللونان المكونان للمياه يمكنهما تصميم مطبخ ، ولكن يجب أن يوازن كل منهما الآخر بشكل مثالي.
عند اختيار نظام الألوان الرئيسي لمطبخك، يجب مراعاة لون التمييز المناسب استنادًا إلى ألوان العناصر. استخدم صبغات تمييزية تدعم عنصر العناصر الرئيسي في الدورة الإنتاجية ، مثل:
الماء (الأزرق والأسود) يغذي الخشب (الأخضر والبني).
الخشب يغذي النار (الأحمر والوردي والبرتقالي والبنفسجي).
• يخلق النار الأرض (الأصفر).
• الأرض تخلق المعادن (الأبيض والذهبي والفضي).
• يرسم المعدن الماء (أزرق وأسود).
من المستحسن استخدام ألوان مميزة للتقليم، أو الأجهزة الصغيرة، أو العناصر الزخرفية.
نظرًا لأن المطبخ هو أحد المساحات الأولى التي يذهب إليها الشخص كل صباح ، فمن المستحسن إبقائه مرحًا ومشمسًا قدر الإمكان. حتى العلم يؤيد هذا عن طريق إخبارنا بأن التعرض المباشر لأشعة الشمس ينتج مادة السيروتونين والميلاتونين ، مما يحفز المزاج.
لذلك ، إذا لم يكن مطبخك مستمتعاً بكمية وافرة من الضوء الطبيعي ، فاعرف ما إذا كان لا يمكنك علاج الوضع بنوافذ أكبر ، أو أبواب زجاجية ، أو حتى كوة أو اثنتين.
يولي فنغ شوي دائما أهمية كبيرة للنظافة، خاصة في الأماكن التي تشمل الصحة، وبالتالي، خصص وقتًا أطول في مسح الأسطح (من أسطح الطاولات والجدران إلى الوحدات الخلفية) كل يوم، إزالة الغبار عن الأدراج والخزائن ، وطرق التجليخ والمسح ، إلخ.
تدفقات الطاقة مهمة جدا لعقيدة فنغ شوي، المطبخ هو غرفة نستخدمها كل يوم وبالتالي يجب وضع الأشياء والملحقات التي نستخدمها بشكل فعال للغاية.
تأكد من تجميع العناصر معًا وفقًا للوظائف، بحيث يتم تنظيمها بشكل متناغم.
وفقًا لفنغ شوي، من الأفضل أن يواجه المطبخ الجنوب وهو قريب من الباب الأمامي، كما يجب عدم توصيله بحمام أو مرحاض.
من الأهمية بمكان أن يتم تنظيف المطبخ في جميع الأوقات، إنها بيئة نجهز فيها الطعام، لذلك هذا هو عنصر أساسي.
النظام ضروري لفنغ شوي يجب عليك تطوير عادة للحفاظ على جميع الأشياء والأجهزة تصنيفها بدقة وتجميعها.
يجب أن يتم اختيار الملحقات والديكور في المطبخ بعناية، أنت لا تريد أن تطغى على البيئة مع الكثير من الميزات!
رمزيا ، السكاكين كسر السندات، هذا هو السبب في أنه من المستحسن الاحتفاظ بها في الدرج، يجب أيضًا تجنب وجود راديو أو تلفاز أو هاتف في المطبخ ، مما يمكن أن يصرفنا عن الحياة الصحية والوقت العائلي المهم.
وفقا ل Feng Shui، يجب أن تكون الغرف خفيفة ومشرقة، وبالتالي فإن أشعة الشمس الطبيعية هي المفتاح ، في حين أنه يجب أن يكون هناك ضوء مصطنع في المساء.
لذا نقترح اختيار إضاءة المطبخ بعناية فائقة،كنت تريد أن تكون وظيفية دون العدوانية للغاية.
النباتات هي أيضا إضافة رائعة للمطبخ ، وربطها بالمساحات الخارجية. سوف يخلق بيئة منعشة للغاية.
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