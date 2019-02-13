لمسة عصرية لمنزل أكثر أناقة

غرفة الطعام هي مجرد ملحق لغرفة المعيشة ، وكما كان متوقعًا ، لم يترك المصممون موضوعًا من حيث اللون أو الملمس. تنجيد كرسي باللون البيج الفاتح ، والخشب في لونه الأصلي يحافظ على الشعور الطبيعي والتراب على قيد الحياة. تضيف اللوحة الجميلة على الجدار وهمًا من العمق وتضفي على المكان طابعًا خفيًا.

نصيحة هوميفاي الديكورية: طالما أنك لا توسع نطاق المساحة الإجمالية للمنزل ، فإن PD تسمح لك بالاستمرار في إعادة التصميم الداخلي دون الحصول على إذن التخطيط.



