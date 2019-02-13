لمسة عصرية لمنزل أكثر أناقة

غرفة الطعام هي مجرد ملحق لغرفة المعيشة ، وكما كان متوقعًا ، لم يترك المصممون موضوعًا من حيث اللون أو الملمس. تنجيد كرسي باللون البيج الفاتح ، والخشب في لونه الأصلي يحافظ على الشعور الطبيعي والتراب على قيد الحياة. تضيف اللوحة الجميلة على الجدار وهمًا من العمق وتضفي على المكان طابعًا خفيًا.
نصيحة هوميفاي الديكورية: طالما أنك لا توسع نطاق المساحة الإجمالية للمنزل ، فإن PD تسمح لك بالاستمرار في إعادة التصميم الداخلي دون الحصول على إذن التخطيط.
الأرائك المستخدمة من قبل المصممين مريحة للغاية لجلسات الجلوس لمسافات طويلة. بدلاً من إبقاء كل المقاعد متشابهة، يتم استخدام مجموعة من الألوان والأشكال ، بنفس الألوان المحايدة لإضافة العمق والدراما الخفية إلى غرفة المعيشة البسيطة، جميع الأثاث في ظلال ترابية ، للحفاظ على موضوع الحيادية اللون أراد المصمم. قد تحب هذه الأريكة الجميلة باللون البيج ، إذا كنت تبحث عن تجديد غرفة المعيشة الخاصة بك.
نصيحة هوميفاي الديكورية: يمكن تثبيت الزجاج المزدوج بموجب حقوق PD ، طالما أن موقعك غير مدرج. إذا كنت تخطط لإضافة نوافذ أو أبواب جديدة أو أكبر ، فستحتاج إلى اتباع لوائح البناء.
أنت توافق على أن غرفة المعيشة هي مكان واحد في المنزل لا يحتاج إلى الكثير من الخصوصية، وقد تم استخدام هذا المفهوم بشكل جيد من قبل المصممين. مع الحفاظ على الجدار الذي يفصل غرفة المعيشة عن المدخل كإطار خشبي ، يضمن المصممون أن غرفة المعيشة ستدعو دائمًا الهواء النقي والضوء من جانب واحد. يضيف الخشب الملمس إلى غرفة المعيشة ويمزج بشكل جيد مع الإحساس الترابي بالمكان.
نصيحة هوميفاي الديكورية: تعتبر تحويلات Loft طريقة رائعة لإنشاء مساحة إضافية ؛ فقط تأكد من أن أقل من 40 متر مكعب لا تحتاج إلى إذن تخطيط.
هل تشعر أيضا بالحاجة إلى بعض الطاولات أو المقاعد الصغيرة في غرفة المعيشة الخاصة بك والتي يمكنك سحبها بسهولة بالقرب من مقعدك ، والحفاظ على المشروبات الخاصة بك. أبقى المصممون غرفة المعيشة عملية جدا ، مع الأخذ في الاعتبار تلك الأوقات عندما يجلس الكثير من الناس معا في بيئة غير رسمية. المقاعد الخشبية الصغيرة وطاولة خشبية محمولة جنباً إلى جنب مع وحدات التحكم الجانبية الثابتة لا توفر الراحة فحسب ، بل تضيف أيضًا الأناقة
نصيحة هوميفاي الديكورية:يمكنك إضافة شرفة دون الحصول على إذن ، بشرط ألا تكون أطول من 3 أمتار ، في حدود 2 متر من أحد الحدود المجاورة لطريق سريع ، أو أكثر من 3 أمتار مربعة.
طاولة المركز البيضاء مع سطح زجاجي ، في طبقتين هي زينة رائعة لغرفة المعيشة الترابية هذه. إنه يعكس الضوء ، خفيف الوزن ويمتزج بشكل جيد مع بقية الأثاث ومع ذلك يقف بعيداً من حيث أسلوبه، يبدو وسط الجدول وكأنه مركز الجذب هنا، هنا طاولة وسط رائعة أخرى لن تترك انتباهك.هل أنت مستوحاة من غرفة المعيشة الترابية والجميلة هذه ذات النغمات الملونة؟ ما هو الشيء الوحيد الذي أعجبك أكثر ، أخبرنا بأفكارك!
نصيحة هوميفاي الديكورية:يمكن إضافة مصابيح السقف إلى منزلك في ظل PD طالما أنها لا تطرح أكثر من 15 سم من منحدر السقف.
تستقطب الركن الصغير الاهتمام ، مما يجعله يتناقض بشكل كبير مع غرفة المعيشة الترابية والمحايدة. تضيف المزهريات والأواني الحمراء الداكنة الجميلة والأنيقة على خلفية فاتحة مزيدًا من الحياة إلى هذه الغرفة. من الرائع أن تعرف كيف يمكن لبعض الأواني الصغيرة فقط أن ترفع مظهر فتحات الغرف. هل ترغب في النظر إلى بعض الأواني الجميلة ، والمزهريات اللامعة لمنزلك؟عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: تصاميم رائعة لغرف السفرة ستثير أعجابك