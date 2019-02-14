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استمتع بالبساطة ولمسة المنيمال في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
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غالبًا ما يؤدي مفهوم البساطة والوضوح إلى التصميم الجيد، في حين أن القواميس تحدد الحد الأدنى حيث تقل الأشياء إلى مستوىها الأساسي وتجرد من الفائض، فإنها تسعى أيضًا إلى تعزيز وأكتشاف الروح الحقيقية للأشياء المعنية.

اعترف بساطتها كحركة بعد عقد الستينيات، بقيادة أحد أفضل المهندسين المعماريين في عصرنا، كيف كان مسؤولًا عن تعميم العبارة أقل هو أكثر من ذلك. من خلال تنشئة الثقافات المختلفة ، تأخذ بساطتها أفكارًا من ستيجل والتصميم الياباني التقليدي من بين أمور أخرى لتجمع قصة مع توليف العناصر.

في هذا الدليل إلى منيمال، سنتحدث عن بداياتها ومزاياها وفوائدها. دعنا نجهز!


نمط الحد الأدنى

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

يجب تقليل الغرف البسيطة إلى الحد الأقصى للتعبير ، مما يبرر وجود الأثاث والأشياء وفقًا للوظيفة المراد تنفيذها. لهذا السبب ، يجب أن تحتوي غرفة المعيشة البسيطة على أريكة وكراسي بذراعين وطاولة قهوة. لإكمال السيناريو ، إذا لزم الأمر ، سيتم توفير أثاث معين للتلفزيون أو الصوت أو القراءة ، مع الإضاءة المناسبة. في هذه الحالة ، لا يتعلق الأمر بتجميع الأشياء أو الأثاث ، بل تقليل العناصر إلى أقصى حد ممكن. لذا ، فالأرفف والأرفف وغيرها لا تناسب الحد الأدنى من المساحة.


الأسطح ونمط المنيمال

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الأسطح في المربع المعماري عادة ما تكون ناعمة، دون أنسجة كبيرة أو مفصلة وألوان كاملة.

وكما قلنا من قبل ، فإن المنزل الخالي من الأشياء أو الأشياء التي تمثلنا سيكون مملًا.

بالنسبة إلى الحد الأدنى، يمكن أن يكون شيء مزخرف مزهريات من خطوط بسيطة، مصنوعة في السيراميك أو الزجاج الملون، وليس براقة جدًا أو لامعة!


لمسة فنية

Meltzer Ames Loft, Specht Architects Specht Architects غرفة المعيشة
Specht Architects

Meltzer Ames Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

يمكن أن تزين الجدران بالفن ، طالما أن القطع لا تهيمن على الفضاء. أو يمكن أن يستفيد المكتب أيضًا من صورة تعزز جمال الأثاث بينما تهتف بنا بذاكرة منسية منذ فترة طويلة. إن فهم مفهوم الجودة على الكمية ربما هو أهم مبدأ في هذا الأسلوب.


نصائح ديكورية

WEIN HOUSE Besonías Almeida arquitectos غرفة السفرة
Besonías Almeida arquitectos

WEIN HOUSE

Besonías Almeida arquitectos
Besonías Almeida arquitectos
Besonías Almeida arquitectos

أختر الأثاث الذي يمكنك فيه، ويجب عليك الاستمرار في التمتع بالراحة دون أن تهيمن على المساحات من خلال توزيع الأنسداد، بالنسبة إلى الحد الأدنى ، فإن قطعة الأثاث المصممة بشكل جيد والتي تفي بوظائفها وذات نوعية جيدة ، هي أكثر قيمة من خمسة قطع غيار أقل استخدامًا. هنا هو أثاث غرفة المعيشة الحد الأدنى كمرجع.



Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

يجب أن تخفي أماكن التخزين معظم الأشياء، متجنبة العرض أكثر من اللازم، أبسط الفن والديكور، كلما اقتربنا من الأسلوب، وينطبق المبدأ نفسه على ستائر وقوام الأنواع. كل شيء يجب أن يكون له مكان يعتمد على وظيفته، لتحقيق أقصى ميزة مكانية وبشكل رئيسي تمتعنا.

تقوم فلسفة البسيط على فهم الأشياء على حقيقتها والاستمتاع بما هو ضروري، وتجنب الكذب، الباطلة والبعيدة عن الواقع في الأشياء.

إذا كنت تحب أفكار بساطتها، أظهر بعض الحب من خلال المشاركة والسماح لنا بمعرفة أفكارك!


أصنع هويتك

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM BathroomStorage
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

يجب تقليل الغرف البسيطة إلى الحد الأقصى للتعبير، مما يبرر وجود الأثاث والأشياء وفقًا للوظيفة المراد تنفيذها. لهذا السبب ، يجب أن تحتوي غرفة المعيشة البسيطة على أريكة وكراسي بذراعين وطاولة قهوة. لإكمال السيناريو ، إذا لزم الأمر ، سيتم توفير أثاث معين للتلفزيون أو الصوت أو القراءة ، مع الإضاءة المناسبة. في هذه الحالة ، لا يتعلق الأمر بتجميع الأشياء أو الأثاث ، بل تقليل العناصر إلى أقصى حد ممكن. لذا ، فالأرفف والأرفف وغيرها لا تناسب الحد الأدنى من المساحة.



أساسيات التصميم الداخلي

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA غرفة المعيشة
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

بساطتها هو الأسلوب الحالي، والذي يظهر جمالها من خلال التطبيق العملي والتجريد الواضح من العناصر الزائدة. يمكننا أن نجد العديد من الفوائد في هذا الأسلوب، من بينها أهم المزايا هي:

- الحياة أقل إرهاقًا: كما لديك أقل الأشياء لرعاية وإزعاج ، وسوف يقلل من الإجهاد والفوضى في حياتك.

- حياة أكثر جاذبية: سترى المزيد من النظام ، مع العناصر الرئيسية المعروضة بشكل جيد، هي تلك الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر أهمية بالنسبة لنا. ناهيك عن أن يتم تقليل الصيانة كثيرا بسبب بساطتها.

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