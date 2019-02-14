استمتع بالبساطة ولمسة المنيمال في منزلك

غالبًا ما يؤدي مفهوم البساطة والوضوح إلى التصميم الجيد، في حين أن القواميس تحدد الحد الأدنى حيث تقل الأشياء إلى مستوىها الأساسي وتجرد من الفائض، فإنها تسعى أيضًا إلى تعزيز وأكتشاف الروح الحقيقية للأشياء المعنية.
اعترف بساطتها كحركة بعد عقد الستينيات، بقيادة أحد أفضل المهندسين المعماريين في عصرنا، كيف كان مسؤولًا عن تعميم العبارة أقل هو أكثر من ذلك. من خلال تنشئة الثقافات المختلفة ، تأخذ بساطتها أفكارًا من ستيجل والتصميم الياباني التقليدي من بين أمور أخرى لتجمع قصة مع توليف العناصر.
في هذا الدليل إلى منيمال، سنتحدث عن بداياتها ومزاياها وفوائدها. دعنا نجهز!
يجب تقليل الغرف البسيطة إلى الحد الأقصى للتعبير ، مما يبرر وجود الأثاث والأشياء وفقًا للوظيفة المراد تنفيذها. لهذا السبب ، يجب أن تحتوي غرفة المعيشة البسيطة على أريكة وكراسي بذراعين وطاولة قهوة. لإكمال السيناريو ، إذا لزم الأمر ، سيتم توفير أثاث معين للتلفزيون أو الصوت أو القراءة ، مع الإضاءة المناسبة. في هذه الحالة ، لا يتعلق الأمر بتجميع الأشياء أو الأثاث ، بل تقليل العناصر إلى أقصى حد ممكن. لذا ، فالأرفف والأرفف وغيرها لا تناسب الحد الأدنى من المساحة.
الأسطح في المربع المعماري عادة ما تكون ناعمة، دون أنسجة كبيرة أو مفصلة وألوان كاملة.
وكما قلنا من قبل ، فإن المنزل الخالي من الأشياء أو الأشياء التي تمثلنا سيكون مملًا.
بالنسبة إلى الحد الأدنى، يمكن أن يكون شيء مزخرف مزهريات من خطوط بسيطة، مصنوعة في السيراميك أو الزجاج الملون، وليس براقة جدًا أو لامعة!
يمكن أن تزين الجدران بالفن ، طالما أن القطع لا تهيمن على الفضاء. أو يمكن أن يستفيد المكتب أيضًا من صورة تعزز جمال الأثاث بينما تهتف بنا بذاكرة منسية منذ فترة طويلة. إن فهم مفهوم الجودة على الكمية ربما هو أهم مبدأ في هذا الأسلوب.
أختر الأثاث الذي يمكنك فيه، ويجب عليك الاستمرار في التمتع بالراحة دون أن تهيمن على المساحات من خلال توزيع الأنسداد، بالنسبة إلى الحد الأدنى ، فإن قطعة الأثاث المصممة بشكل جيد والتي تفي بوظائفها وذات نوعية جيدة ، هي أكثر قيمة من خمسة قطع غيار أقل استخدامًا. هنا هو أثاث غرفة المعيشة الحد الأدنى كمرجع.
يجب أن تخفي أماكن التخزين معظم الأشياء، متجنبة العرض أكثر من اللازم، أبسط الفن والديكور، كلما اقتربنا من الأسلوب، وينطبق المبدأ نفسه على ستائر وقوام الأنواع. كل شيء يجب أن يكون له مكان يعتمد على وظيفته، لتحقيق أقصى ميزة مكانية وبشكل رئيسي تمتعنا.
تقوم فلسفة البسيط على فهم الأشياء على حقيقتها والاستمتاع بما هو ضروري، وتجنب الكذب، الباطلة والبعيدة عن الواقع في الأشياء.
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يجب تقليل الغرف البسيطة إلى الحد الأقصى للتعبير، مما يبرر وجود الأثاث والأشياء وفقًا للوظيفة المراد تنفيذها. لهذا السبب ، يجب أن تحتوي غرفة المعيشة البسيطة على أريكة وكراسي بذراعين وطاولة قهوة. لإكمال السيناريو ، إذا لزم الأمر ، سيتم توفير أثاث معين للتلفزيون أو الصوت أو القراءة ، مع الإضاءة المناسبة. في هذه الحالة ، لا يتعلق الأمر بتجميع الأشياء أو الأثاث ، بل تقليل العناصر إلى أقصى حد ممكن. لذا ، فالأرفف والأرفف وغيرها لا تناسب الحد الأدنى من المساحة.
بساطتها هو الأسلوب الحالي، والذي يظهر جمالها من خلال التطبيق العملي والتجريد الواضح من العناصر الزائدة. يمكننا أن نجد العديد من الفوائد في هذا الأسلوب، من بينها أهم المزايا هي:
- الحياة أقل إرهاقًا: كما لديك أقل الأشياء لرعاية وإزعاج ، وسوف يقلل من الإجهاد والفوضى في حياتك.
- حياة أكثر جاذبية: سترى المزيد من النظام ، مع العناصر الرئيسية المعروضة بشكل جيد، هي تلك الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر أهمية بالنسبة لنا. ناهيك عن أن يتم تقليل الصيانة كثيرا بسبب بساطتها.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: تصاميم رائعة لغرف السفرة ستثير أعجابك