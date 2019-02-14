استمتع بالبساطة ولمسة المنيمال في منزلك

غالبًا ما يؤدي مفهوم البساطة والوضوح إلى التصميم الجيد، في حين أن القواميس تحدد الحد الأدنى حيث تقل الأشياء إلى مستوىها الأساسي وتجرد من الفائض، فإنها تسعى أيضًا إلى تعزيز وأكتشاف الروح الحقيقية للأشياء المعنية.

اعترف بساطتها كحركة بعد عقد الستينيات، بقيادة أحد أفضل المهندسين المعماريين في عصرنا، كيف كان مسؤولًا عن تعميم العبارة أقل هو أكثر من ذلك. من خلال تنشئة الثقافات المختلفة ، تأخذ بساطتها أفكارًا من ستيجل والتصميم الياباني التقليدي من بين أمور أخرى لتجمع قصة مع توليف العناصر.

في هذا الدليل إلى منيمال، سنتحدث عن بداياتها ومزاياها وفوائدها. دعنا نجهز!



