طرق بسيطة وعملية للتخزين في مطبخك

المطبخ هو قلب المنزل ، حيث لا يهم كم مساحة التخزين لديك ، تجد دائما أنها ليست كافية. أكثر من ذلك إذا كنت من عشاق الطعام ، فأنت تحتاج إلى مساحة كبيرة لتخزين مجموعة متنوعة من المكونات والمعدات اللازمة للطهي وتجريب المأكولات والنكهات الجديدة.
ومع ذلك ، بالنسبة إلى مساحة المطبخ ، فإن قول الشخص أكثر لا يصدق. الطبخ في مطبخ كبير جدا يمكن أن يكون مملًا أيضًا ، لأنك تحتاج إلى التجول كثيرًا لجلب الأشياء التي تحتاجها لكل وجبة. يجب أن يكون المطبخ مثالياً في الحجم ومُنظّمًا إلى أقصى الحدود ، وذلك لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وسهولة الاستخدام.
هنا نقدم لك نصائح منظمة المطبخ التي نحن على يقين أنها سوف تساعدك على تنظيم المطبخ الخاص بك بطريقة أكثر كفاءة.
تحتاج الأواني والمقالي الكبيرة دائمًا إلى مكان خاص في أي مطبخ. عادةً لا تتناسب مع الأدراج ، وإذا كان عليك تخزينها في الخزانة ، يجب أن يكون لديك رف كبير واحد مخصص لهم فقط. على الرغم من أن الأواني والمقالي تبدو جيدة حتى إذا كانت معلقة على جدار المطبخ ، فلماذا إذن نهدر مساحة التخزين الثمينة من خلال الاحتفاظ بها؟ إذا كان لديك خزانات على الجدران ولا توجد مساحة لتعليق الأواني ، يمكنك أن تتدلى من قضيب فوق جزيرة ، كما هو الحال في هذه الصورة.
عندما تترك خيالك مجانيا، لا يوجد حد للأفكار. هنا في هذا المطبخ ، يتم إنشاء التخزين فوق الجزيرة على شكل رفلين معلقين من السقف. يمكن استخدام هذه المساحة لتخزين الأواني والمقالي والأطباق والأواني والمكونات أو المعدات ، اعتمادًا على كيفية استخدامك للجزيرة. إذا كنت تستخدم الجزيرة لإعداد الطعام ، فإن تخزين المعدات سيكون أكثر منطقية ، وإذا كنت تستخدم الجزيرة لتناول الطعام ، فسيكون تخزين الأواني الفخارية أكثر فائدة.
منظمة المطبخ ليس لديها قواعد صارمة وسريعة. يتم ذلك دائما وفقا لراحة المستخدم. قد يحب شخص واحد كل شيء في الخزائن المغلقة ، ولا شيء بالخارج ، وقد يكون الشخص الآخر أكثر راحة مع وجود جميع المتطلبات اليومية في العراء على مسافة الذراع فقط. يحتوي المطبخ الموجود في هذه الصورة على رفوف تعمل كمخزن لتخزين أي شيء وكل شيء تحت الشمس. هنا هو دليل بسيط لتعظيم تخزين المطبخ الخاص بك.
ليست هناك الكثير من المعدات في المطبخ ، والتي لا غنى عنها. الخلاط اليدوي ، صانع العصير ، معالج الطعام ، طاحونة الخلط ، محمصة ، صانع شطائر ، الشواية ، المروحية وصانع القهوة ، كلهم بحاجة إلى مساحة أيضا. ومع ذلك يمكنك استخدامها مرة واحدة فقط ، بعد توصيل المقبس الكهربائي. لذا من المستحسن تخزينها جميعًا في مكان معين وإخراج ما تحتاج إليه في الوقت الحالي.
يأخذ الفخار الكثير من المساحة في أي مطبخ ، بالإضافة إلى أنه يجب تخزينه بشكل مكدس ومفصول بشكل آمن. يعتبر درج المطبخ مكانًا رائعًا لتنظيم الأواني الفخارية التي تستخدمها كثيرًا. أطباق العشاء ، لوحات ربعية ، أوعية للحبوب ، أكواب حليب ، يمكن أن تجد كل مكان في درج واحد وتبدو أنيقة ، مع تجنب مخاطر التراجع والكسر في نفس الوقت.
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