جزيرة المطبخ لا غنى عنها

تبدو الجزيرة في المطبخ جذابة بصريًا وتفصل أيضًا بين المناطق الوظيفية المختلفة في المطبخ، مما يؤدي إلى إضافة النظام والمساعدة في الحفاظ على المساحات أكثر تنظيمًا. هنا لدينا لك 5 مطابخ مع جزر في أنماط مختلفة.

اختيارنا الدقيق واسع بقدر ما يمكنك تخيله. ونحن مقتنعون بأن ما هو أبعد من الحجم، أو المواد، أو اللون، الشيء المهم هو أن نريك مساحات تبتهج بالراحة، والوظائف، وبالطبع الأناقة ! دعونا نلقي نظرة على كل واحد ونأمل في العثور على…



