جزيرة المطبخ لا غنى عنها

تبدو الجزيرة في المطبخ جذابة بصريًا وتفصل أيضًا بين المناطق الوظيفية المختلفة في المطبخ، مما يؤدي إلى إضافة النظام والمساعدة في الحفاظ على المساحات أكثر تنظيمًا. هنا لدينا لك 5 مطابخ مع جزر في أنماط مختلفة.
اختيارنا الدقيق واسع بقدر ما يمكنك تخيله. ونحن مقتنعون بأن ما هو أبعد من الحجم، أو المواد، أو اللون، الشيء المهم هو أن نريك مساحات تبتهج بالراحة، والوظائف، وبالطبع الأناقة ! دعونا نلقي نظرة على كل واحد ونأمل في العثور على…
هذا هو تصميم مثالي لمحبي الريف والحياة المنزلية، ليس فقط اختيار الألوان مريح، إن اختيار الطلاء لملبس أسطح العمل في هذا المطبخ فريد من نوعه، مرة أخرى نجد المطبخ الذي يختار لتعظيم المساحة تحت العداد، وترك مفتوحة على إمكانية الرفوف التي توفر سهولة الوصول إلى التوابل أو غيرها من الأطعمة للاستخدام المتكرر أو الاستهلاك، كانت منطقة الطهي مركزية في الجزيرة إلى جانب شفاط المطبخ. أي شيء أفضل، مستحيل!
ريفي، ريفي للغاية… سيترك هذا المطبخ كل تنهد، مزيج من الخشب والحجر لا يمكن أبدا أن يتفوق عليها، هذا الثنائي، بدون شك، وإذا كان فوق ذلك، كما في هذه الحالة، فقد أخترنا دمج أثاث مطبخ بسيط في أسلوب ريفي ، فإنه يخلق السحر. العداد الخشبي المنخفض ، الرفوف الخشبية بدلاً من الخزائن وطاولة جانبية جيدة تعمل كجزيرة، هذا هو الوصفة للحصول على مطبخ ريفي مثالي.
الرمادي هو اللون المستخدم لتقديم مساحات أكثر رسمية وكلاسيكية، في هذا المطبخ الجميل، يسود اللون الرمادي على نطاق واسع.
أما بالنسبة لاختيار الأثاث، نجد الخزائن أعلاه والأدراج تحت الطاولة، من المثير للاهتمام أن نذكر أن هذا النوع من المطابخ، في L والجزيرة، يخلق ديناميكية معينة من حيث استخدام الفضاء.
هذا هو المطبخ المثالي إذا كان لديك عائلة كبيرة. خاصة إذا كنا نولي اهتماما لجزيرة المطبخ مع شريط الإفطار، بسهولة، يمكن أن يستمتع ستة أشخاص هنا بوجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، مرة أخرى، يتم فصل منطقة الحريق عن منطقة التحضير. شيء يمكن أن يكون عمليًا جدًا عندما يكون هناك أكثر من طباخ واحد في العائلة.
يوفر هذا المطبخ الكثير من المساحة والراحة، على عكس المطبخ السابق حيث توجد مواقد ومغسلة منفصلة، فقد تم وضعها هنا جنبًا إلى جنب. كونترتوب الحجر الرملي هو النجم بلا منازع،الأثاث المطبخ يتبع تصميم عملي وحديث جداً ولكن بدون أي نوع من التجهيزاته، وهناك تفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام وهي وجود الفولاذ. تعمل الأرفف والأجهزة بشكل متزامن ، وتلمع، لتوفير الأناقة والحداثة للفضاء.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:الأثاث المعلق في الحمام.. لمسة عصرية حديثة