جدد مطبخك مع هوميفاي

هذا هو عمل للمتخصصي ، لذا لا تحاول ذلك إلا إذا كان لديك بعض الخبرة في هذا النوع من العمل. سوف تضيع أموالك والوقت والجهود دون داع. بمجرد اختيار اللون المفضل لديك ، استخدم ورق الصنفرة لإزالة البقع القديمة. استخدم قناع الغبار وارتداء القفازات لحماية نفسك خلال هذه المرحلة.

سوف تحتاج إلى مكيف هواء عالي الجودة وصبغ مسبق والذي يجب أن يطبق على الخشب الخام. افعل ذلك بمجرد الانتهاء من إزالة الطلاء القديم بمساعدة من sandpapers. يمكنك اختيار إما pre-conditioners المستندة إلى النفط أو المياه. وينبغي استخدام مكيفات الخشب القائمة على النفط قبل استخدام البقع القائمة على النفط. والمكيفات المسبقة القائمة على الماء أفضل للبقع ذات الأساس المائي.

وهناك حاجة بشكل خاص لمكيفات الخشب القائمة على النفط لخزانات مصنوعة من التنوب، القيق ، الصنوبر أو البتولا، قم بإزالة أبواب الخزانة والأجهزة من أجل العمل على الأسطح بسهولة. سيساعدك ذلك في الوصول إلى زوايا الخزانة دون بذل أي مجهود. خذ بعض الوقت بعد ذلك واجعل مكيف الخشب ينقع بشكل جيد بواسطة الخشب الطبيعي. ثم يمكنك المضي قدما في أعمال إعادة طلاء خزانات مع العلامة التجارية الجديدة وصمة عار.



