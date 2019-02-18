جدد مطبخك مع هوميفاي

هل يزعجك مظهر مطبخك القديم؟ هل تشعر بالملل؟ هناك العديد من الطرق لإضفاء مظهر جديد على المطبخ من دون تفريغ ميزانيتك بالكامل لتجديد المطبخ. واحدة من أفضل الطرق الممكنة للقيام بذلك هي اختيار ألوان جديدة لطلاء خزانات المطبخ، يعمل هذا بشكل جيد إذا كان لديك مطبخ مع خزائن عالية الجودة لا تحتاج إلى أي نوع من التجديد.
خزائن المطبخ الخشبية عالية الجودة لا ينبغي أن يتم رميها التخلص منها خاصة عندما يكون من السهل جدًا إعطاء هذه الخزانات مظهرًا جديدًا فقط من خلال تغيير ألوانها. بمجرد الانتهاء من هذا المشروع ، ستلاحظ على الفور كيف سيبدو مطبخك مشرق وجميل إذا كان لديك مطبخ مفتوح ، فإن ذلك سوف يبهر أيضًا أصدقائك الذين يأتون لزيارتك في منزلك
توفر الخزانات الملوّنة البيضاء هذه المساحة ملمسًا أنيقًا للغاية. هو لون وصمة دائمة الخضرة لذلك لا داعي للخوف من الخروج مع الموضة مع تغيير الموسم. استثمر في الألوان القابلة للغسل حيث يسهل صيانتها خاصة في المطبخ مثل المطبخ الذي يميل إلى تطوير البقع وعلامات الأوساخ بسهولة. يمكن وضع خزائن بيضاء في مطبخ على الطراز الاسكندنافي أو مطبخ حديث أو مطبخ على طراز قديم. لإنشاء تباين مثير للاهتمام ، يمكنك تثبيت أسطح العمل بلون الظل الأشقر. كما يبدو سطح العمل من الجرانيت أو الأردواز أنيقًا في مكان مثل هذا.
هذا هو عمل للمتخصصي ، لذا لا تحاول ذلك إلا إذا كان لديك بعض الخبرة في هذا النوع من العمل. سوف تضيع أموالك والوقت والجهود دون داع. بمجرد اختيار اللون المفضل لديك ، استخدم ورق الصنفرة لإزالة البقع القديمة. استخدم قناع الغبار وارتداء القفازات لحماية نفسك خلال هذه المرحلة.
سوف تحتاج إلى مكيف هواء عالي الجودة وصبغ مسبق والذي يجب أن يطبق على الخشب الخام. افعل ذلك بمجرد الانتهاء من إزالة الطلاء القديم بمساعدة من sandpapers. يمكنك اختيار إما pre-conditioners المستندة إلى النفط أو المياه. وينبغي استخدام مكيفات الخشب القائمة على النفط قبل استخدام البقع القائمة على النفط. والمكيفات المسبقة القائمة على الماء أفضل للبقع ذات الأساس المائي.
وهناك حاجة بشكل خاص لمكيفات الخشب القائمة على النفط لخزانات مصنوعة من التنوب، القيق ، الصنوبر أو البتولا، قم بإزالة أبواب الخزانة والأجهزة من أجل العمل على الأسطح بسهولة. سيساعدك ذلك في الوصول إلى زوايا الخزانة دون بذل أي مجهود. خذ بعض الوقت بعد ذلك واجعل مكيف الخشب ينقع بشكل جيد بواسطة الخشب الطبيعي. ثم يمكنك المضي قدما في أعمال إعادة طلاء خزانات مع العلامة التجارية الجديدة وصمة عار.
بعض ألوان طلاء خزانات المطبخ الأكثر شعبية تشمل الرمادي الداكن ، أسود ، الأبيض دافئ ،البني الكستناء، الأزرق والأحمر . يمكن تزيين المطابخ الاسكندنافية بخزائن المطبخ باللون الرمادي أو الأبيض أو الأسود.
تبدو الخزائن الصفراء والبنية رائعة في كل مكان تقريبًا ، بما في ذلك المنازل الريفية والمنزلية والبيوت الكلاسيكية، يمكن تزيين المطبخ العصري بأي من هذه الألوان اعتمادًا على لوحة الألوان الشاملة للغرفة، تكمل خزانات الكرز الحمراء مع نظام الألوان المحايدة. لا بد أن تكون الخزانات ذات الألوان النابضة بالحياة مركزًا للجذب في هذا المكان.
تقريبا كل مطبخ مزين بنوعين من الخزانات العائمة التي يتم تركيبها على الجدران ووحدات القاعدة،يتم استخدام الخزانات العائمة، خاصة تلك التي يتم تثبيتها على الجدران، لتخزينها بعيداً عن أدوات المطبخ والأواني وغيرها غير الثقيلة، يمكنك أيضًا تخزين مقالات المطبخ التي لا تحتاجها كثيرًا في هذا الجزء من الخزانات.
عادةً ما يتم حجز الوحدات الأساسية لعناصر المطبخ المستخدمة بشكل متكرر من القدور والمقالي إلى التوابل والبهارات، يسهل الوصول إلى الوحدات الأساسية مما يجعلها مفيدة للغاية لتنظيم مقالات المطبخ المستخدمة بكثرة، جزر المطبخ مزودة أيضًا بأنظمة الرفوف والأدراج، يمكنك تخزين أدوات المائدة والعناصر الضرورية الأخرى على هذه الرفوف أو في أدراج هذه الخزانة.
من المعدن إلى الخشب الرقائقي، خزائن المطبخ الحديثة مصنوعة من عناصر متعددة، في بعض الأحيان يتم بناء خزانات من مزيج من مواد مختلفة مثل الخشب الطبيعي والخشب الرقائقي والمعدن والزجاج. الخزانات الخشبية الطبيعية أكثر تكلفة من الخزانات المعدنية أو الخشب الرقائقي مع الأسطح المصفحة. على الرغم من السعر ، تبقى الخزانات الخشبية الصلبة واحدة من أكثر الميزات المرغوبة في المطابخ العصرية لأصحاب المنازل المعاصرين.
قبل التخطيط لتغيير لون الخزانة ، تأكد من أن المواد المستخدمة لهذا الغرض مناسبة للتكيف مع أي بقع. اختر لونًا يكمل نظام ألوان المطبخ. إذا كان لديك غرفة معيشة ذات مخطط مفتوح ، فإن منطقة تناول الطعام والمطبخ يحيطان بمخطط الألوان في كامل المساحة قبل اختيار أي لون للخزائن.
تأخذ بعين الاعتبار اللون الطبيعي والملمس من الخشب. في بعض الأحيان يكون من الأفضل تشغيل هذه الميزات بدلاً من تغطيتها تحت لون مختلف. كما أن للون الطبيعي ولون الخشب تأثيرًا دافئًا على أجواء المطبخ. العديد من أصحاب المنازل يفضلون تصميم مطبخ عصري. لذا يسقطون للألوان الباهتة التي هي رائجة في الوقت الحالي. لا تحاول القيام بذلك في مطبخك. أثناء إعادة طلاء خزائن المطبخ ، اختر الألوان التي لها شعور دائم. سيؤدي اختيار الألوان لموسم واحد إلى جعل مطبخك يبدو قديمًا مع تغيير الموسم.
أثناء اختيار نظام ألوان محدد ، ضع في اعتبارك مقدار الإضاءة المتوفرة في المساحة. تبدو ألوان معينة مثل اللون الرمادي الغامق أو البني الكستنائي أكثر جمالًا في غرفة تغمرها الإضاءة الطبيعية. عندما يكون الضوء الطبيعي غير كاف ، يمكنك تثبيت تركيبات إضاءة اصطناعية لجعل هذه المساحة تبدو وتشعر بمزيد من البهجة. سيكون تأثير الألوان الباهتة الأمثل تحت إضاءة كافية.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أفكار بسيطة ومميزة لإضاءة منزلك