البرتقالي للمسة مشرقة في منزلك

هل تعلم أي الألوان تسير بشكل جيد مع البرتقال؟ هل هذا هو السؤال الذي يزعجك في الآونة الأخيرة؟ ثم تقدم مقالة اليوم الكثير من الأفكار.
البرتقالي ليس لونًا شائعًا لإدخاله في المساحات الداخلية للمنزل. الصعوبات في العثور على اللون البرتقالي المكمّل الصحيح تثني الكثير من الأشخاص عن تضمينه في أنظمة الألوان الخاصة بهم. لكن اللون البرتقالي لون خاص. غالبا ما يرتبط اللون مع الفرح. يمكن أن يحول بيتك إلى مساحة دافئة ومرحبة. وجد فرانك سيناترا البرتقالي أسعد لون. وجد نات كينغ كول السماء ذات اللون البرتقالي فألًا محظوظًا للغاية. الموسيقيون ليسوا الشخص الوحيد الذي يجد هذا اللون تعبيراً طبيعياً عن السعادة والحظ السعيد. وفقا لبعض التقاليد الشرقية ، يجلب اللون البرتقالي الرخاء والوفرة في حياتك. إذاً دعنا نكتشف ما يطابق اللون البرتقالي؟
هذا مثال جيد على تركيبة اللون البرتقالي، حيث تم مزج اللون البرتقالي الباهت بلون أزرق فاتح ومتوازن باللون الأبيض الناصع. تضمن تركيبة اللون البرتقالي وجود ما يكفي من البريق في المطبخ دون جعله يبدو ساخناً. يجعلها تبدو أكثر إشراقا الداخلية وأكثر بهجة كذلك.
فكّر أيضًا في المكان الذي تريد تضمين هذا الظل فيه. وقد قدم مخطط المطبخ اللون في شكل براز. يمكنك استخدامه على backsplash من المطبخ ، وأبواب مجلس الوزراء ، مطبخ سطح العمل أو تركيبات الإضاءة.
البرتقالي يجلس بين الأصفر والأحمر وهما اللونان الأساسيان للطيف اللوني، على الجانب الآخر من اللون البرتقالي ، تكمن ظلال اللون الأزرق. سوف تجد بعض اللون البرتقالي التكميلي الأزرق نكة ، دليل البودرة ، السماء الزرقاء ، الأزرق البروسي ، الأزرق الداكن في منتصف الليل والأزرق السماوي.
ويمكن الجمع بين الألوان التي تجلس فوق وتحت ظلال اللون البرتقالي مثل البني والبيج أو بجانبه مثل الأصفر والأحمر مع اللون البرتقالي. ومع ذلك ، فإن هذا المزيج سيكون له تأثير ناري على أجواء منزلك حيث أن جميع الألوان الموجودة في محيط البرتقالي حار للغاية. لتحقيق التوازن بشكل جيد ، يمكنك النظر في إدخال ظلال محايدة مثل الأبيض والأسود والرمادي الباهت.
للعثور على ألوان متناسقة مع اللون البرتقالي ، استخدم هذه الخدعة المفيدة. ما عليك سوى استخدام عجلة الألوان لتحديد الظل المفضل لديك من اللون البرتقالي أو اللون الذي ترغب في دمجه في التصميم الداخلي. الألوان التي تقع على الجانب الآخر من هذا الظل هي ألوانها التكميلية. تلك التي تظهر على جانبيها أو فوقها مباشرة وتحتها هي جيرانها. يمكنك اختيار لون برتقالي مكمل من جيرانه أو من تلك التي تقع على الجانب الآخر من عجلة الألوان.
من الممكن اختيار لون معدني كجزء لا يتجزأ من نظام الألوان البرتقالي الخاص بك، أنها تساعدك على دراما الديكور الداخلي بطريقة بطريقة ماهرا جدا. تم تزيين الجدران الداخلية لهذه الصالة الواسعة لتناول الطعام بسلسلة من الألوان الذهبية، هذا يضيف لمعانًا إضافيًا في غرفة طعام عصرية.
يتم وضع الكراسي الذراع مع الطلاء البرتقالي وطاولة كبيرة مع أعلى لامعة والقاعدة الذهبية في وسط الغرفة، المساحة مزينة بشكل إضافي بوحدة تخزين عائمة باللون البرتقالي. ويضفي ديكور جدران وسقف السقف المكشوف لمسة من التصميم الصناعي.
في حين أن العصف الذهني حول نظام الألوان البرتقالية، لا تحد من خياراتك في غرفة المعيشة أو المطبخ أو منطقة تناول الطعام فقط، فكر في المساحة حيث يمكنك دمج هذا اللون بسهولة. يمكنك طلاء جزء من جدار المدخل مع هذا الظل الساحر. لا تنسَ أنه يمكنك تضمين هذا اللون في تصميم الشرفة وحوض السباحة الخاص بك، وسوف تساعدك على تصميم منطقة حفلة في الهواء الطلق حيوية للغاية لأصدقائك وأفراد الأسرة.
شاهد كيف نجح المصمم الداخلي لهذا المنزل في دمج اللون في أحد الحمامات، فهي ترفع الطبقة العلوية والسفلية من وحدة الحمام، ولإضفاء مزيد من الجاذبية على الأجزاء الداخلية، تم استخدام بلاط الفسيفساء الملون لتزيين الجدار خلف حوض الاستحمام.
غرفة المعيشة البرتقالية مساحة رائعة للترحيب بجميع ضيوفك. يمكن أن يكون لديك جدران برتقالية مثل غرفة المعيشة هذه على الصورة أعلاه. يمكنك أيضًا قصر الطلاء البرتقالي على الجدار المميز فقط. طريقة أخرى ذكية لمزج هذا اللون المشرق في الداخل هي استخدامه كلون أساسي لألواح الحائط. يمكنك الاستمتاع بالغرفة مع خلفيات برتقالية ثلاثية الأبعاد أيضًا.
ومن الممكن أيضًا استخدام القماش البرتقالي اللون لتنجيد الأثاث وتعليق الستائر. النباتات الخضراء في أواني البرتقال أو الزهور الطازجة في المزهريات البرتقالية سيكون لها تأثير حيوي على الجو الداخلي.
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