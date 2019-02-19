البرتقالي للمسة مشرقة في منزلك

هل تعلم أي الألوان تسير بشكل جيد مع البرتقال؟ هل هذا هو السؤال الذي يزعجك في الآونة الأخيرة؟ ثم تقدم مقالة اليوم الكثير من الأفكار.

البرتقالي ليس لونًا شائعًا لإدخاله في المساحات الداخلية للمنزل. الصعوبات في العثور على اللون البرتقالي المكمّل الصحيح تثني الكثير من الأشخاص عن تضمينه في أنظمة الألوان الخاصة بهم. لكن اللون البرتقالي لون خاص. غالبا ما يرتبط اللون مع الفرح. يمكن أن يحول بيتك إلى مساحة دافئة ومرحبة. وجد فرانك سيناترا البرتقالي أسعد لون. وجد نات كينغ كول السماء ذات اللون البرتقالي فألًا محظوظًا للغاية. الموسيقيون ليسوا الشخص الوحيد الذي يجد هذا اللون تعبيراً طبيعياً عن السعادة والحظ السعيد. وفقا لبعض التقاليد الشرقية ، يجلب اللون البرتقالي الرخاء والوفرة في حياتك. إذاً دعنا نكتشف ما يطابق اللون البرتقالي؟



