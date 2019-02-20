أجمل نغمات طلاء 2019 للمطابخ

مع بداية العام الجديد، يكون التالي جاهزًا وينتظر – ولكن ما الذي ستفعله لنا الأشهر الـ 12 المقبلة فيما يتعلق باتجاهات التصميم الداخلي؟ بشكل أكثر تحديدًا ، ما هو متوقع لمطابخنا؟

لحسن الحظ ، كان خبراء الموضة وأصدقاء التصميم الداخلي يراقبون الأرض وقد التقطوا ألوان المطبخ التي ستكون رائعة لعام 2019 – وهذه ليست فقط للجدران والأرضيات ، ولكن أيضًا للأثاث والديكور والإكسسوارات .

دعونا نعرف ما هي…