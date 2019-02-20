أجمل نغمات طلاء 2019 للمطابخ

مع بداية العام الجديد، يكون التالي جاهزًا وينتظر – ولكن ما الذي ستفعله لنا الأشهر الـ 12 المقبلة فيما يتعلق باتجاهات التصميم الداخلي؟ بشكل أكثر تحديدًا ، ما هو متوقع لمطابخنا؟
لحسن الحظ ، كان خبراء الموضة وأصدقاء التصميم الداخلي يراقبون الأرض وقد التقطوا ألوان المطبخ التي ستكون رائعة لعام 2019 – وهذه ليست فقط للجدران والأرضيات ، ولكن أيضًا للأثاث والديكور والإكسسوارات .
دعونا نعرف ما هي…
من المفاجئ أن اللون الأكثر حيوية في قوس قزح جعله على القائمة؟ يعتبر الأحم ، بكل أشكالها المختلفة (من الأحمر الجريئ إلى الأحمر الداكن ونغمات المارون الناعمة)، واحدة من أفضل الألوان العصرية لمطابخ عام 2019.
نغمة مبتهجة أخرى تنضم إلى قائمة الاتجاهات لعام 2019: الصفراء. ولكن لاحظ أن هذا هو لون معين للمطابخ ، وهو نوع من المانجو ، الأصفر الذهبي بدلاً من صبغات الليمون أو النرجس البري.
نوصي بدمج لون مانغو الأصفر مع الرمادي واللمسات الصغيرة من اللون الأسود للحصول على مظهر معاصر لا ينسى.
وتعد الطبقة الثالثة الأكثر عصرية في تصميم مطبخك في عام 2019 واحدة من الألوان الخفّة المائلة للون الأخضر – مثل الصبغة مثل التفاح أو الجير أو الفستق. هذه ، على النقيض من خضرة غابة أكثر قتامة ، هي أكثر مهارة في جعل المطبخ يبدو أكثر انفتاحا وفسيحه بصريا – لذا ، ما الذي لا يحب هنا؟
يبدو أن اتجاه اللون 2019 لطوابق المطبخ يميل أكثر نحو مظهر ترابي. لذا، فإن ألوان ومواد الأرضيات باللون البني والبيج مثالية ، مما يعني أن الخشب والصفائح في الداخل!
وبما أن هذه الأشكال الترابية تكمل تمامًا اللون الأحمر والأصفر والأخضر الموصى به للعام المقبل ، فإننا نوافق على ذلك!
أخبار عظيمة لأولئك الذين يرغبون في منح نظرة بحرية أو دعامة على مطابخهم في العام المقبل: الأزرق ، في جميع شخصياتها المختلفة (الأزرق الجريئ،الأزرق الهادئ،السماوي الخ) مقبولة أيضًا، ومع ذلك ، ينصح بلوز أخف للأثاث والجدران، في حين ينبغي توجيه الصبغات الداكنة نحو الخزانات.
عاشق من للنغمات المحايدة؟ أفرحوا، فالللون الرمادي لا يزال من النغمات العصرية!شخصياً، نوصي بلون رمادي مزرق لإضفاء مظهر جريء على المطبخ ، خاصة عندما يقترن بالأسطح البيضاء والذهبية والسوداء. ومع ذلك ، نظرًا لوجود الآلاف من درجات الرمادي ، يمكنك العثور على النموذج المثالي (الظل، الغيمة ، الضباب ، الفحم… ) لمظهر مطبخك 2019.
الحفاظ على المظهر الأحادي اللون كما كان دائمًا هو الجمع بين الأسود والرمادي – اتجاه لون آخر من المؤكد أن يكون نجاحًا كبيرًا مع مطابخ عام 2019.
لجعل هذا يبدو العمل، اختر أجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ للون الرمادي اللامع جنبًا إلى جنب مع صبغات رمادية داكنة للجدران، وكونترتوب و أو الأرضيات، فقط تأكد من الحفاظ على مستويات الإضاءة الخاصة بك – كل هذه الرمادي يمكن بالتأكيد جعل المطبخ يبدو أصغر وأكثر ضيقة، حيث الكثير من الضوء الطبيعي ومختلف تركيبات الإضاءة الاصطناعية سوف ينقذ اليوم!عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أفكار لمنزل مميز على النمط التبسيطي