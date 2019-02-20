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أجمل نغمات طلاء 2019 للمطابخ

منة اسماعيل منة اسماعيل
Palace Court: Bayswater, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة
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مع بداية العام الجديد، يكون التالي جاهزًا وينتظر – ولكن ما الذي ستفعله لنا الأشهر الـ 12 المقبلة فيما يتعلق باتجاهات التصميم الداخلي؟ بشكل أكثر تحديدًا ، ما هو متوقع لمطابخنا؟

لحسن الحظ ، كان خبراء الموضة وأصدقاء التصميم الداخلي يراقبون الأرض وقد التقطوا ألوان المطبخ التي ستكون رائعة لعام 2019 – وهذه ليست فقط للجدران والأرضيات ، ولكن أيضًا للأثاث والديكور والإكسسوارات .

دعونا نعرف ما هي…

الأحمر

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

من المفاجئ أن اللون الأكثر حيوية في قوس قزح جعله على القائمة؟ يعتبر الأحم ، بكل أشكالها المختلفة (من الأحمر الجريئ إلى الأحمر الداكن ونغمات المارون الناعمة)، واحدة من أفضل الألوان العصرية لمطابخ عام 2019.

الأصفر

MR & MRS KNOWLES KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

MR & MRS KNOWLES KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

نغمة مبتهجة أخرى تنضم إلى قائمة الاتجاهات لعام 2019: الصفراء. ولكن لاحظ أن هذا هو لون معين للمطابخ ، وهو نوع من المانجو ، الأصفر الذهبي بدلاً من صبغات الليمون أو النرجس البري.

نوصي بدمج لون مانغو الأصفر مع الرمادي واللمسات الصغيرة من اللون الأسود للحصول على مظهر معاصر لا ينسى.

الأخضر الباستيل

The York Townhouse Kitchen by deVOL, deVOL Kitchens deVOL Kitchens مطبخ خشب متين Blue
deVOL Kitchens

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

وتعد الطبقة الثالثة الأكثر عصرية في تصميم مطبخك في عام 2019 واحدة من الألوان الخفّة المائلة للون الأخضر – مثل الصبغة مثل التفاح أو الجير أو الفستق. هذه ، على النقيض من خضرة غابة أكثر قتامة ، هي أكثر مهارة في جعل المطبخ يبدو أكثر انفتاحا وفسيحه بصريا – لذا ، ما الذي لا يحب هنا؟

النغمات الترابية

The Horridge Family Kitchen Diane Berry Kitchens مطبخ ذو قطع مدمجة Grey laser panel,copper,wine fridge,winde fridge
Diane Berry Kitchens

The Horridge Family Kitchen

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens


يبدو أن اتجاه اللون 2019 لطوابق المطبخ يميل أكثر نحو مظهر ترابي. لذا، فإن ألوان ومواد الأرضيات باللون البني والبيج مثالية ، مما يعني أن الخشب والصفائح في الداخل!

وبما أن هذه الأشكال الترابية تكمل تمامًا اللون الأحمر والأصفر والأخضر الموصى به للعام المقبل ، فإننا نوافق على ذلك!

الأزرق

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Blue
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

أخبار عظيمة لأولئك الذين يرغبون في منح نظرة بحرية أو دعامة على مطابخهم في العام المقبل: الأزرق ، في جميع شخصياتها المختلفة (الأزرق الجريئ،الأزرق الهادئ،السماوي الخ) مقبولة أيضًا، ومع ذلك ، ينصح بلوز أخف للأثاث والجدران، في حين ينبغي توجيه الصبغات الداكنة نحو الخزانات.


الرمادي

Epsom, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects مطبخ
Bradley Van Der Straeten Architects

Epsom

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

عاشق من للنغمات المحايدة؟ أفرحوا، فالللون الرمادي لا يزال من النغمات العصرية!شخصياً، نوصي بلون رمادي مزرق لإضفاء مظهر جريء على المطبخ ، خاصة عندما يقترن بالأسطح البيضاء والذهبية والسوداء. ومع ذلك ، نظرًا لوجود الآلاف من درجات الرمادي ، يمكنك العثور على النموذج المثالي (الظل، الغيمة ، الضباب ، الفحم… ) لمظهر مطبخك 2019.

الأسود مع الرمادي

New range of doors coming soon! #2019 PTC Kitchens مطبخ Grey luxury kitchen,german kitchen,kitchen design,german made,luxury homes
PTC Kitchens

New range of doors coming soon! #2019

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

الحفاظ على المظهر الأحادي اللون كما كان دائمًا هو الجمع بين الأسود والرمادي – اتجاه لون آخر من المؤكد أن يكون نجاحًا كبيرًا مع مطابخ عام 2019.

لجعل هذا يبدو العمل، اختر أجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ للون الرمادي اللامع جنبًا إلى جنب مع صبغات رمادية داكنة للجدران، وكونترتوب و أو الأرضيات، فقط تأكد من الحفاظ على مستويات الإضاءة الخاصة بك – كل هذه الرمادي يمكن بالتأكيد جعل المطبخ يبدو أصغر وأكثر ضيقة، حيث الكثير من الضوء الطبيعي ومختلف تركيبات الإضاءة الاصطناعية سوف ينقذ اليوم!

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